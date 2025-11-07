Назад у минуле: рецепт "снікерсів" із 90-х без випічки (відео)
Смачний та легкий десерт
Десерти — це солодке завершення будь-якої трапези, яке здатне створити справжнє відчуття свята. Вони бувають різними: від ніжних мусів і тістечок до розкішних тортів, як-от популярний десерт "Три шоколада".
Та іноді хочеться чогось смачного, але без випікання і зайвих зусиль. Саме тому сьогодні ми пропонуємо приготувати швидкий десерт із пісочного печива та какао — простий, ароматний і дуже шоколадний. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "katia_cooking_".
Як приготувати шоколадний десерт
Інгредієнти:
- печиво пісочне — 200 г;
- вершкове масло — 40 г;
- волоські горіхи — 50 г;
- какао — 3 ст. л.;
- згущене молоко — 5 ст. л.;
- горіхи та шоколад — для прикрашання;
- ром — за бажанням.
Спосіб приготування:
- Подрібнити горіхи за допомогою блендера.
- Змішати печиво, какао, згущене молоко, масло та горіхи до однорідної маси.
- Сформувати з отриманої маси "ковбаски" і поставити в холодильник на 20 хвилин.
- Дістати, полити розтопленим шоколадом або занурити повністю, прикрасити горішками.
- Повернути десерт у морозильну камеру ще на 10 хвилин, щоб шоколад застиг.
Такий десерт виходить ніжним, насиченим і дуже ароматним. Його можна подавати до чаю або кави — це чудовий варіант, коли хочеться домашньої солодкої насолоди без довгого стояння біля плити.