Назад у минуле: рецепт "снікерсів" із 90-х без випічки (відео)

Смачний та легкий десерт

Десерти — це солодке завершення будь-якої трапези, яке здатне створити справжнє відчуття свята. Вони бувають різними: від ніжних мусів і тістечок до розкішних тортів, як-от популярний десерт "Три шоколада".

Та іноді хочеться чогось смачного, але без випікання і зайвих зусиль. Саме тому сьогодні ми пропонуємо приготувати швидкий десерт із пісочного печива та какао — простий, ароматний і дуже шоколадний. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "katia_cooking_".

Як приготувати шоколадний десерт

Інгредієнти:

печиво пісочне — 200 г;

вершкове масло — 40 г;

волоські горіхи — 50 г;

какао — 3 ст. л.;

згущене молоко — 5 ст. л.;

горіхи та шоколад — для прикрашання;

ром — за бажанням.

Спосіб приготування:

Подрібнити горіхи за допомогою блендера. Змішати печиво, какао, згущене молоко, масло та горіхи до однорідної маси. Сформувати з отриманої маси "ковбаски" і поставити в холодильник на 20 хвилин. Дістати, полити розтопленим шоколадом або занурити повністю, прикрасити горішками. Повернути десерт у морозильну камеру ще на 10 хвилин, щоб шоколад застиг.

Такий десерт виходить ніжним, насиченим і дуже ароматним. Його можна подавати до чаю або кави — це чудовий варіант, коли хочеться домашньої солодкої насолоди без довгого стояння біля плити.