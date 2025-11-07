Обратно в прошлое: рецепт "сникерсов" из 90-х без выпечки (видео)
Вкусный и легкий десерт
Десерты – это сладкое завершение любой трапезы, способное создать настоящее чувство праздника. Они бывают разными: от нежных муссов и пирожных до роскошных тортов, таких как популярный десерт "Три шоколада".
Но иногда хочется чего-нибудь вкусного, но без выпекания и лишних усилий. Поэтому сегодня мы предлагаем приготовить быстрый десерт из песочного печенья и какао — простой, ароматный и очень шоколадный. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "katia_cooking_".
Как приготовить шоколадный десерт
Ингредиенты:
- печенье песочное – 200 г;
- сливочное масло – 40 г;
- грецкие орехи — 50 г;
- какао – 3 ст. л.;
- сгущенка — 5 ст. л.;
- орехи и шоколад – для украшения;
- ром – по желанию.
Способ приготовления:
- Измельчить орехи с помощью блендера.
- Смешать печенье, какао, сгущенку, масло и орехи до однородной массы.
- Сформировать из полученной массы колбаски и поставить в холодильник на 20 минут.
- Достать, полить растопленным шоколадом или погрузить полностью, украсить орешками.
- Вернуть десерт в морозильную камеру еще на 10 минут, чтобы шоколад застыл.
Такой десерт получается нежным, насыщенным и ароматным. Его можно подавать к чаю или кофе – это отличный вариант, когда хочется домашнего сладкого наслаждения без долгого стояния у плиты.