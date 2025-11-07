Укр

Обратно в прошлое: рецепт "сникерсов" из 90-х без выпечки (видео)

Мария Швец
Вкусный шоколадный десерт
Вкусный шоколадный десерт. Фото instagram.com

Вкусный и легкий десерт

Десерты – это сладкое завершение любой трапезы, способное создать настоящее чувство праздника. Они бывают разными: от нежных муссов и пирожных до роскошных тортов, таких как популярный десерт "Три шоколада".

Но иногда хочется чего-нибудь вкусного, но без выпекания и лишних усилий. Поэтому сегодня мы предлагаем приготовить быстрый десерт из песочного печенья и какао — простой, ароматный и очень шоколадный. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "katia_cooking_".

Как приготовить шоколадный десерт

Ингредиенты:

  • печенье песочное – 200 г;
  • сливочное масло – 40 г;
  • грецкие орехи — 50 г;
  • какао – 3 ст. л.;
  • сгущенка — 5 ст. л.;
  • орехи и шоколад – для украшения;
  • ром – по желанию.

Способ приготовления:

  1. Измельчить орехи с помощью блендера.
  2. Смешать печенье, какао, сгущенку, масло и орехи до однородной массы.
  3. Сформировать из полученной массы колбаски и поставить в холодильник на 20 минут.
  4. Достать, полить растопленным шоколадом или погрузить полностью, украсить орешками.
  5. Вернуть десерт в морозильную камеру еще на 10 минут, чтобы шоколад застыл.

Такой десерт получается нежным, насыщенным и ароматным. Его можно подавать к чаю или кофе – это отличный вариант, когда хочется домашнего сладкого наслаждения без долгого стояния у плиты.

