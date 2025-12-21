М’ясний делікатес з простих інгредієнтів: ця закуска обов’язково має бути в холодильнику (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Цей домашній рулет замінить магазинну ковбасу
Святковий стіл неможливо уявити без м’ясних закусок. Ми ділилися рецептом м’ясного рулету ресторанного рівня. А тепер пропонуємо приготувати не менш ефектну закуску — соковитий курячий рулет.
Своїм рецептом поділився на YouTube-каналі шеф-кухар Андрій Клюс. Ця закуска готується всього з кількох доступних інгредієнтів, але виходить дуже смачною.
Інгредієнти:
- Куряче філе — 300 г
- Куряче стегно — 1,1 кг
- Сіль 10-15 г
- Улюблені спеції
Для змащування м’яса:
- Гірчиця м’яка — 30 г
- Мед — 30 г
- Олія — 20 г
- Паприка копчена — 10 г
Спосіб приготування:
- Підготування м’яса. У курячих стегон акуратно видаляємо кістки, намагаючись зберегти максимум м’якоті. Шкірку обережно знімаємо і відкладаємо.
- М’ясо стегна та філе нарізаємо шматочками середнього розміру. Саме поєднання двох видів м’яса зробить текстуру рулета цікавішою. Перекладаємо все в миску, додаємо сіль та спеції, ретельно перемішуємо. Курячу шкірку також натираємо спеціями. Накриваємо миску харчовою плівкою і прибираємо в холодильник на 12 годин для маринування.
- Рукав для запікання розрізаємо і розкладаємо пластом. Замариновану шкірку викладаємо внахлест на один бік рукава. У центр поміщаємо м’ясну начинку і щільно згортаємо рулет, формуючи "цукерку". Краї рукава добре зав’язуємо, щоб усередині залишилося якомога менше повітря.
- Запікаємо рулет у розігрітій до 80 °C духовці протягом 3,5 годин. Потім знімаємо рукав і перекладаємо рулет на деко. В окремій мисці змішуємо всі інгредієнти для глазурі та рясно змащуємо м’ясо. Повертаємо рулет у духовку ще на 10–15 хвилин при 220 °C, до появи апетитної рум’яної скоринки.
Готовий рулет повністю охолоджуємо, нарізаємо і подаємо до столу. Також ми ділилися рецептом ефектного святкового салату з крабових паличок "Біла хмара".