М’ясний делікатес з простих інгредієнтів: ця закуска обов’язково має бути в холодильнику (відео)

Цей домашній рулет замінить магазинну ковбасу

Святковий стіл неможливо уявити без м’ясних закусок. Ми ділилися рецептом м’ясного рулету ресторанного рівня. А тепер пропонуємо приготувати не менш ефектну закуску — соковитий курячий рулет.

Своїм рецептом поділився на YouTube-каналі шеф-кухар Андрій Клюс. Ця закуска готується всього з кількох доступних інгредієнтів, але виходить дуже смачною.

Інгредієнти:

Куряче філе — 300 г

Куряче стегно — 1,1 кг

Сіль 10-15 г

Улюблені спеції

Для змащування м’яса:

Гірчиця м’яка — 30 г

Мед — 30 г

Олія — 20 г

Паприка копчена — 10 г

Спосіб приготування:

Підготування м’яса. У курячих стегон акуратно видаляємо кістки, намагаючись зберегти максимум м’якоті. Шкірку обережно знімаємо і відкладаємо. М’ясо стегна та філе нарізаємо шматочками середнього розміру. Саме поєднання двох видів м’яса зробить текстуру рулета цікавішою. Перекладаємо все в миску, додаємо сіль та спеції, ретельно перемішуємо. Курячу шкірку також натираємо спеціями. Накриваємо миску харчовою плівкою і прибираємо в холодильник на 12 годин для маринування. Рукав для запікання розрізаємо і розкладаємо пластом. Замариновану шкірку викладаємо внахлест на один бік рукава. У центр поміщаємо м’ясну начинку і щільно згортаємо рулет, формуючи "цукерку". Краї рукава добре зав’язуємо, щоб усередині залишилося якомога менше повітря. Запікаємо рулет у розігрітій до 80 °C духовці протягом 3,5 годин. Потім знімаємо рукав і перекладаємо рулет на деко. В окремій мисці змішуємо всі інгредієнти для глазурі та рясно змащуємо м’ясо. Повертаємо рулет у духовку ще на 10–15 хвилин при 220 °C, до появи апетитної рум’яної скоринки.

Готовий рулет повністю охолоджуємо, нарізаємо і подаємо до столу. Також ми ділилися рецептом ефектного святкового салату з крабових паличок "Біла хмара".