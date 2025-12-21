Мясной деликатес из простых ингредиентов: эта закуска обязательно должна быть в холодильнике (видео)

Этот домашний рулет заменит магазинную колбасу

Праздничный стол невозможно представить без мясных закусок. Мы делились рецептом мясного рулета ресторанного уровня. А теперь предлагаем приготовить не менее эффектную закуску — сочный куриный рулет.

Своим рецептом поделился на YouTube-канале шеф-повар Андрей Клюс. Эта закуска готовится всего из нескольких доступных ингредиентов, но получается очень вкусной.

Ингредиенты:

Куриное филе — 300 г

Куриное бедро — 1,1 кг

Соль 10-15 г

Любимые специи

Для смазки мяса:

Горчица мягкая — 30 г

Мед — 30 г

Масло растительное — 20 г

Паприка копченая — 10 г

Способ приготовления:

Подготавливаем мясо. У куриных бедер аккуратно удаляем кости, стараясь сохранить максимум мякоти. Шкурку осторожно снимаем и откладываем. Мясо бедра и филе нарезаем кусочками среднего размера. Именно сочетание двух видов мяса сделает текстуру рулета более интересной. Перекладываем все в миску, добавляем соль и специи, тщательно перемешиваем. Куриную шкурку также натираем специями. Накрываем миску пищевой плёнкой и убираем в холодильник на 12 часов для маринования. Рукав для запекания разрезаем и раскладываем пластом. Замаринованную шкурку выкладываем внахлёст на одну сторону рукава. В центр помещаем мясную начинку и плотно сворачиваем рулет, формируя "конфету". Края рукава хорошо завязываем, чтобы внутри осталось как можно меньше воздуха. Запекаем рулет в разогретой до 80 °C духовке в течение 3,5 часов. Затем снимаем рукав и перекладываем рулет на противень. В отдельной миске смешиваем все ингредиенты для глазури и обильно смазываем мясо. Возвращаем рулет в духовку ещё на 10–15 минут при 220 °C, до появления аппетитной румяной корочки.

Готовый рулет полностью остужаем, нарезаем и подаём к столу. Также мы делились рецептом эффектного праздничного салата из крабовых палочек "Белое облако".