Запіканка з гарбузом та яблуками: простий рецепт

Гарбуз – не лише корисний, але ще й дуже смачний продукт, переконайтесь у цьому самі.

Багато хто не любить гарбуз через його специфічний запах та смак. А дарма, адже гарбуз — дуже корисний овоч. Але якщо ви запасетеся кількома рецептами, як смачно приготувати гарбуз, то ваші домашні залишаться задоволеними.

У сезон гарбуза "Телеграф" пропонує вам поекспериментувати з продуктами та знайти відповідний варіант приготування гарбуза, який поповнить скарбничку ваших улюблених рецептів. Спробуйте солодкий десерт із гарбузом, яблуками та рисом.

Інгредієнти

гарбуз,

яблука,

рис,

ізюм,

лимонний сік,

вершкове масло,

цукор,

сіль.

Приготування

Рис відваріть до готовності у підсоленій воді. Гарбуз очистіть від шкірки та насіння і потріть на великій тертці. Яблука очистіть і потріть на тертці. Щоб яблука не потемніли в процесі приготування, збризкайте їх лимонним соком. Форму для випікання змастіть вершковим маслом. Викладіть шар рису, посипте цукром та ізюмом. На рис викладіть шар тертого гарбуза. Потім – шар яблук. І знову повторіть пошарово: рис із цукром та ізюмом, гарбуз та яблука. Випікайте у розігрітій до 180°С духовки приблизно одну годину.

Як і з чим подавати

Рисову запіканку з гарбузом та яблуками найкраще подавати теплою, попередньо нарізавши на порційні шматочки.

Як добавки до цієї запіканки підійдуть сметана, йогурт, кулька ванільного морозива або трохи меду. Також можна полити випічку розтопленим вершковим маслом.

Смачного!

