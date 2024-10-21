Берем фарш и лаваш: роскошный ленивый пирог легко и просто (видео)

Аппетитный пирог на основе лаваша

Если хочется вкусно и сытно поесть, на помощь приходят простые рецепты. Мы рассказывали, как приготовить аппетитные гречаники. Теперь делимся рецептом ленивого пирога, который готовится из фарша и лаваша.

Даже тесто месить не нужно – его заменяет лаваш. Как его приготовить, рассказали на ютуб-канале Alyona cooking.

Ингредиенты:

Мясной фарш (свинина, говядина, курица) – 800 г

Луковица — 2 больших или 3 средних

Растительное масло – для жарки

Соль – 1,5 ч.л

Черный перец — 1/3 ч.л.

Сушеный чеснок — 1 ч.л.

Паприка сладкая – 1 ч.л.

Лаваш тонкий — 200 — 220 г (2 прямоугольных листа или 5 круглых)

Яйца — 3 шт

Сметана — 200-250 г

Соль – 1 ч.л

Итальянские травы (по желанию) – 1 ч. л

Сыр (сулугуни, моцарелла или по вашему выбору) — 150 г

Семена кунжута или льна – для посыпания.

Способ приготовления:

Сначала пассеруйте лук на растительном масле до мягкости и золотистого цвета. Это придает начинке глубину вкуса. Пассированный лук смешать с фаршем, специями и солью. Сочетание вкусов позволит создать вкусную и ароматную начинку. Выложить листья лаваша и равномерно распределить мясную смесь на каждый. Плотно свернуть рулетиком. Разложите свернутый лаваш в форму для запекания, создав красивую спираль. Для заливки нужно взбить яйца, сметану, соль, зелень и тертый творог. Этой сливочной смесью полейте лаваш. Выпекайте пирог из лаваша в предварительно разогретой до 180 градусов духовке. Печь нужно до золотисто-коричневого цвета и появления пузырьков.

Этот пирог очень вкусный, а еще красивый в разрезе. Также мы делились рецептом вкусных панкейков.