Берем фарш и лаваш: роскошный ленивый пирог легко и просто (видео)
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Аппетитный пирог на основе лаваша
Если хочется вкусно и сытно поесть, на помощь приходят простые рецепты. Мы рассказывали, как приготовить аппетитные гречаники. Теперь делимся рецептом ленивого пирога, который готовится из фарша и лаваша.
Даже тесто месить не нужно – его заменяет лаваш. Как его приготовить, рассказали на ютуб-канале Alyona cooking.
Ингредиенты:
- Мясной фарш (свинина, говядина, курица) – 800 г
- Луковица — 2 больших или 3 средних
- Растительное масло – для жарки
- Соль – 1,5 ч.л
- Черный перец — 1/3 ч.л.
- Сушеный чеснок — 1 ч.л.
- Паприка сладкая – 1 ч.л.
- Лаваш тонкий — 200 — 220 г (2 прямоугольных листа или 5 круглых)
- Яйца — 3 шт
- Сметана — 200-250 г
- Соль – 1 ч.л
- Итальянские травы (по желанию) – 1 ч. л
- Сыр (сулугуни, моцарелла или по вашему выбору) — 150 г
- Семена кунжута или льна – для посыпания.
Способ приготовления:
- Сначала пассеруйте лук на растительном масле до мягкости и золотистого цвета. Это придает начинке глубину вкуса.
- Пассированный лук смешать с фаршем, специями и солью. Сочетание вкусов позволит создать вкусную и ароматную начинку.
- Выложить листья лаваша и равномерно распределить мясную смесь на каждый. Плотно свернуть рулетиком.
- Разложите свернутый лаваш в форму для запекания, создав красивую спираль. Для заливки нужно взбить яйца, сметану, соль, зелень и тертый творог. Этой сливочной смесью полейте лаваш.
- Выпекайте пирог из лаваша в предварительно разогретой до 180 градусов духовке. Печь нужно до золотисто-коричневого цвета и появления пузырьков.
Этот пирог очень вкусный, а еще красивый в разрезе. Также мы делились рецептом вкусных панкейков.