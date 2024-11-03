Очень сытный и бюджетный рецепт: замечательное блюдо, если нужно накормить семью (ВИДЕО)

Очень вкусные пирожки с соусом

Интересные блюда, которые не похожи на то, что готовят каждый день – отличный повод разнообразить свое меню. Если вы уже готовили сытную намазку с колбасой, обратите внимание на следующий рецепт.

Вкусные и сытные растрепанцы – традиционное украинское блюдо. Готовятся из картофельного теста, гороховой начинки, а подаются с оригинальным соусом-маштаркой. Аутентичным рецептом поделились на ютуб-канале "Кулинарные проделки".

Ингредиенты:

Картофель – 5 шт.

Яйца – 2 шт.

Мука – 3 ст. л. (85 ч)

Лук – 2 шт.

Соль — 3 г

Для начинки:

Горох — 200 г

Лук – 2 шт.

Смалец – 1 ст. л.

Сахар — 1 г

Соль — 3 г

Сливочное масло — 60 г

Для маштарки:

Орехи — 100 г

Семена тыквы — 100 г

Лук – 2 шт.

Сметана — 300 г

Перец — 1 г

Соль — 3 г

Желтки – 2 шт.

Способ приготовления:

Замочите горох на ночь, отварите до готовности. Пасеруйте лук на смальце, добавьте к гороху. Приправьте сахаром, солью и сливочным маслом. Отваренный картофель пропустите через мясорубку. Добавьте яйца, муку, соль и пассерованный лук. Выложите на доску порции теста, раскатайте в тонкие лепешки. На середину каждого лепешка положите начинку и защипните края. Смажьте растрепанные взбитыми желтками и выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 40 минут. Для маштарки поджарьте орехи и семена, перебейте блендером.

Подавайте растрепанцы, смазанные маштаркой. Это очень сытно и вкусно. Также мы делились рецептом вкусного пирога-медовика к чаю.