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Очень сытный и бюджетный рецепт: замечательное блюдо, если нужно накормить семью (ВИДЕО)

Автор
Мария Дума
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Автор
Прекрасный вариант сытного блюда
Прекрасный вариант сытного блюда. Фото Скриншот из видео

Очень вкусные пирожки с соусом

Интересные блюда, которые не похожи на то, что готовят каждый день – отличный повод разнообразить свое меню. Если вы уже готовили сытную намазку с колбасой, обратите внимание на следующий рецепт.

Вкусные и сытные растрепанцы – традиционное украинское блюдо. Готовятся из картофельного теста, гороховой начинки, а подаются с оригинальным соусом-маштаркой. Аутентичным рецептом поделились на ютуб-канале "Кулинарные проделки".

Ингредиенты:

  • Картофель – 5 шт.
  • Яйца – 2 шт.
  • Мука – 3 ст. л. (85 ч)
  • Лук – 2 шт.
  • Соль — 3 г

Для начинки:

  • Горох — 200 г
  • Лук – 2 шт.
  • Смалец – 1 ст. л.
  • Сахар — 1 г
  • Соль — 3 г
  • Сливочное масло — 60 г

Для маштарки:

  • Орехи — 100 г
  • Семена тыквы — 100 г
  • Лук – 2 шт.
  • Сметана — 300 г
  • Перец — 1 г
  • Соль — 3 г
  • Желтки – 2 шт.

Способ приготовления:

  1. Замочите горох на ночь, отварите до готовности. Пасеруйте лук на смальце, добавьте к гороху. Приправьте сахаром, солью и сливочным маслом.
  2. Отваренный картофель пропустите через мясорубку. Добавьте яйца, муку, соль и пассерованный лук.
  3. Выложите на доску порции теста, раскатайте в тонкие лепешки. На середину каждого лепешка положите начинку и защипните края.
  4. Смажьте растрепанные взбитыми желтками и выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 40 минут. Для маштарки поджарьте орехи и семена, перебейте блендером.

Подавайте растрепанцы, смазанные маштаркой. Это очень сытно и вкусно. Также мы делились рецептом вкусного пирога-медовика к чаю.

Теги:
#Рецепт #Картофель #Горох #Пирожки