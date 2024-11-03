Очень сытный и бюджетный рецепт: замечательное блюдо, если нужно накормить семью (ВИДЕО)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Очень вкусные пирожки с соусом
Интересные блюда, которые не похожи на то, что готовят каждый день – отличный повод разнообразить свое меню. Если вы уже готовили сытную намазку с колбасой, обратите внимание на следующий рецепт.
Вкусные и сытные растрепанцы – традиционное украинское блюдо. Готовятся из картофельного теста, гороховой начинки, а подаются с оригинальным соусом-маштаркой. Аутентичным рецептом поделились на ютуб-канале "Кулинарные проделки".
Ингредиенты:
- Картофель – 5 шт.
- Яйца – 2 шт.
- Мука – 3 ст. л. (85 ч)
- Лук – 2 шт.
- Соль — 3 г
Для начинки:
- Горох — 200 г
- Лук – 2 шт.
- Смалец – 1 ст. л.
- Сахар — 1 г
- Соль — 3 г
- Сливочное масло — 60 г
Для маштарки:
- Орехи — 100 г
- Семена тыквы — 100 г
- Лук – 2 шт.
- Сметана — 300 г
- Перец — 1 г
- Соль — 3 г
- Желтки – 2 шт.
Способ приготовления:
- Замочите горох на ночь, отварите до готовности. Пасеруйте лук на смальце, добавьте к гороху. Приправьте сахаром, солью и сливочным маслом.
- Отваренный картофель пропустите через мясорубку. Добавьте яйца, муку, соль и пассерованный лук.
- Выложите на доску порции теста, раскатайте в тонкие лепешки. На середину каждого лепешка положите начинку и защипните края.
- Смажьте растрепанные взбитыми желтками и выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 40 минут. Для маштарки поджарьте орехи и семена, перебейте блендером.
Подавайте растрепанцы, смазанные маштаркой. Это очень сытно и вкусно. Также мы делились рецептом вкусного пирога-медовика к чаю.