Никто не поверит, что в этих котлетах нет ни мяса, ни яиц: экономный рецепт (видео)
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Это очень сытно и вкусно
Песни, хотя и готовятся без животных компонентов, могут быть необыкновенно вкусными. Мы рассказывали, как приготовить нежные рождественские пышки. Теперь делимся рецептом аппетитных сытных котлеток.
Они готовятся из картофеля и овсянки, но благодаря правильному использованию специй получаются такими вкусными, что никто не поверит, что у них нет мяса. Рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале "Карпатская хозяйка"
Ингредиенты:
- 200 г овсяных хлопьев быстрого приготовления
- 200 мл кипятка
- 1 ч. л. овощной приправы
- 300 г картофеля
- 1 луковица
- 1ч. л. соли
- 0.5 ч. л. черного перца
- 1 ч. л. сухого чеснока
- 1 ч. л. сладкой паприки
- 0.5 ч. л. мускатного ореха
- 3 ст. л. муки
- масло для жарки
Способ приготовления:
- Приправу размешиваем в кипятке. Выливаем горячую воду в хлопья и отставляем на 15 минут.
- Чистим картофель и лук. Натираем картофель и лук на мелкой терке. Перемешиваем с солью. Высыпаем запаренные хлопья в картофель.
- Добавляем в "фарш" любимые специи. Теперь наша задача все хорошо перемешать и сделать хороший фарш. Даем ему 5-10 минут постоять – и можно формировать котлеты.
- Панируем котлеты в муке. Разогреваем масло на сковороде, выкладываем наши котлетки и обжариваем их с обеих сторон до румяной корочки. Сначала жарим без крышки, а после переворачивания накрываем.
Лук и пряности придают таким котлетам отличный вкус. Их можно есть как самостоятельно, так и с гарниром. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитную пикантную закуску из капусты.