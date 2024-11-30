Никто не поверит, что в этих котлетах нет ни мяса, ни яиц: экономный рецепт (видео)

Это очень сытно и вкусно

Песни, хотя и готовятся без животных компонентов, могут быть необыкновенно вкусными. Мы рассказывали, как приготовить нежные рождественские пышки. Теперь делимся рецептом аппетитных сытных котлеток.

Они готовятся из картофеля и овсянки, но благодаря правильному использованию специй получаются такими вкусными, что никто не поверит, что у них нет мяса. Рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале "Карпатская хозяйка"

Ингредиенты:

200 г овсяных хлопьев быстрого приготовления

200 мл кипятка

1 ч. л. овощной приправы

300 г картофеля

1 луковица

1ч. л. соли

0.5 ч. л. черного перца

1 ч. л. сухого чеснока

1 ч. л. сладкой паприки

0.5 ч. л. мускатного ореха

3 ст. л. муки

масло для жарки

Способ приготовления:

Приправу размешиваем в кипятке. Выливаем горячую воду в хлопья и отставляем на 15 минут. Чистим картофель и лук. Натираем картофель и лук на мелкой терке. Перемешиваем с солью. Высыпаем запаренные хлопья в картофель. Добавляем в "фарш" любимые специи. Теперь наша задача все хорошо перемешать и сделать хороший фарш. Даем ему 5-10 минут постоять – и можно формировать котлеты. Панируем котлеты в муке. Разогреваем масло на сковороде, выкладываем наши котлетки и обжариваем их с обеих сторон до румяной корочки. Сначала жарим без крышки, а после переворачивания накрываем.

Лук и пряности придают таким котлетам отличный вкус. Их можно есть как самостоятельно, так и с гарниром. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитную пикантную закуску из капусты.