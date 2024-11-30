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Никто не поверит, что в этих котлетах нет ни мяса, ни яиц: экономный рецепт (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Идеальные котлетки на Рождественский пост
Идеальные котлетки на Рождественский пост. Фото pixelinform.com

Это очень сытно и вкусно

Песни, хотя и готовятся без животных компонентов, могут быть необыкновенно вкусными. Мы рассказывали, как приготовить нежные рождественские пышки. Теперь делимся рецептом аппетитных сытных котлеток.

Они готовятся из картофеля и овсянки, но благодаря правильному использованию специй получаются такими вкусными, что никто не поверит, что у них нет мяса. Рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале "Карпатская хозяйка"

Ингредиенты:

  • 200 г овсяных хлопьев быстрого приготовления
  • 200 мл кипятка
  • 1 ч. л. овощной приправы
  • 300 г картофеля
  • 1 луковица
  • 1ч. л. соли
  • 0.5 ч. л. черного перца
  • 1 ч. л. сухого чеснока
  • 1 ч. л. сладкой паприки
  • 0.5 ч. л. мускатного ореха
  • 3 ст. л. муки
  • масло для жарки

Способ приготовления:

  1. Приправу размешиваем в кипятке. Выливаем горячую воду в хлопья и отставляем на 15 минут.
  2. Чистим картофель и лук. Натираем картофель и лук на мелкой терке. Перемешиваем с солью. Высыпаем запаренные хлопья в картофель.
  3. Добавляем в "фарш" любимые специи. Теперь наша задача все хорошо перемешать и сделать хороший фарш. Даем ему 5-10 минут постоять – и можно формировать котлеты.
  4. Панируем котлеты в муке. Разогреваем масло на сковороде, выкладываем наши котлетки и обжариваем их с обеих сторон до румяной корочки. Сначала жарим без крышки, а после переворачивания накрываем.

Лук и пряности придают таким котлетам отличный вкус. Их можно есть как самостоятельно, так и с гарниром. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитную пикантную закуску из капусты.

Теги:
#Рецепт #Картофель #Котлеты #Піст