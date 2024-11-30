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Ніхто не повірить, що в цих котлетах немає ні м'яса, ні яєць: економний рецепт (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Ідеальні котлетки на Різдвяний піст
Ідеальні котлетки на Різдвяний піст. Фото pixelinform.com

Це надзвичайно ситно і смачно

Пісні страви, хоч і готуються без тваринних компонентів, можуть бути надзвичайно смачними. Ми розповідали, як приготувати ніжні різдвяні пампухи. Тепер ділимось рецептом апетитних ситних котлеток.

Вони готуються з картоплі та вівсянки, але завдяки правильному використанню спецій виходять такими смачними, що ніхто не повірить, що в них немає м’яса. Рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі "Карпатська господиня"

Інгредієнти:

  • 200 г вівсяних пластівців швидкого приготування
  • 200 мл окропу
  • 1 ч. л. овочевої приправи
  • 300 г картоплі
  • 1 цибулина
  • 1ч. л. солі
  • 0.5 ч. л. чорного перцю
  • 1 ч. л. сухого часнику
  • 1 ч. л. солодкої паприки
  • 0.5 ч. л. мускатного горіха
  • 3 ст. л. борошна
  • олія для смаження

Спосіб приготування:

  1. Приправу розмішуємо в окропі. Виливаємо гарячу воду у пластівці та відставляємо на 15 хвилин.
  2. Чистимо картоплю та цибулю. Натираємо картоплю і цибулю на дрібній терці. Перемішуємо з сіллю. Висипаємо запарені пластівці до картоплі.
  3. Додаємо до "фаршу" улюблені спеції. Тепер наше завдання усе добре вимішати і зробити гарний фарш. Даємо йому 5-10 хвилин постояти — і можна формувати котлети.
  4. Паніруємо котлети в борошні. Розігріваємо олію на сковороді, викладаємо наші котлетки обсмажуємо їх з обох боків до рум’яної скоринки. Спершу смажимо без кришки, а після перевертання — накриваємо.

Цибуля та прянощі надають таким котлетам чудового смаку. Їх можна їсти як самостійно, так і з гарніром. Також ми розповідали, як приготувати апетитну пікантну закуску з капусти.

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#Рецепт #Картопля #Котлети #Піст