Ніхто не повірить, що в цих котлетах немає ні м'яса, ні яєць: економний рецепт (відео)

Це надзвичайно ситно і смачно

Пісні страви, хоч і готуються без тваринних компонентів, можуть бути надзвичайно смачними. Ми розповідали, як приготувати ніжні різдвяні пампухи. Тепер ділимось рецептом апетитних ситних котлеток.

Вони готуються з картоплі та вівсянки, але завдяки правильному використанню спецій виходять такими смачними, що ніхто не повірить, що в них немає м’яса. Рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі "Карпатська господиня"

Інгредієнти:

200 г вівсяних пластівців швидкого приготування

200 мл окропу

1 ч. л. овочевої приправи

300 г картоплі

1 цибулина

1ч. л. солі

0.5 ч. л. чорного перцю

1 ч. л. сухого часнику

1 ч. л. солодкої паприки

0.5 ч. л. мускатного горіха

3 ст. л. борошна

олія для смаження

Спосіб приготування:

Приправу розмішуємо в окропі. Виливаємо гарячу воду у пластівці та відставляємо на 15 хвилин. Чистимо картоплю та цибулю. Натираємо картоплю і цибулю на дрібній терці. Перемішуємо з сіллю. Висипаємо запарені пластівці до картоплі. Додаємо до "фаршу" улюблені спеції. Тепер наше завдання усе добре вимішати і зробити гарний фарш. Даємо йому 5-10 хвилин постояти — і можна формувати котлети. Паніруємо котлети в борошні. Розігріваємо олію на сковороді, викладаємо наші котлетки обсмажуємо їх з обох боків до рум’яної скоринки. Спершу смажимо без кришки, а після перевертання — накриваємо.

Цибуля та прянощі надають таким котлетам чудового смаку. Їх можна їсти як самостійно, так і з гарніром. Також ми розповідали, як приготувати апетитну пікантну закуску з капусти.