Ніхто не повірить, що в цих котлетах немає ні м'яса, ні яєць: економний рецепт (відео)
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Це надзвичайно ситно і смачно
Пісні страви, хоч і готуються без тваринних компонентів, можуть бути надзвичайно смачними. Ми розповідали, як приготувати ніжні різдвяні пампухи. Тепер ділимось рецептом апетитних ситних котлеток.
Вони готуються з картоплі та вівсянки, але завдяки правильному використанню спецій виходять такими смачними, що ніхто не повірить, що в них немає м’яса. Рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі "Карпатська господиня"
Інгредієнти:
- 200 г вівсяних пластівців швидкого приготування
- 200 мл окропу
- 1 ч. л. овочевої приправи
- 300 г картоплі
- 1 цибулина
- 1ч. л. солі
- 0.5 ч. л. чорного перцю
- 1 ч. л. сухого часнику
- 1 ч. л. солодкої паприки
- 0.5 ч. л. мускатного горіха
- 3 ст. л. борошна
- олія для смаження
Спосіб приготування:
- Приправу розмішуємо в окропі. Виливаємо гарячу воду у пластівці та відставляємо на 15 хвилин.
- Чистимо картоплю та цибулю. Натираємо картоплю і цибулю на дрібній терці. Перемішуємо з сіллю. Висипаємо запарені пластівці до картоплі.
- Додаємо до "фаршу" улюблені спеції. Тепер наше завдання усе добре вимішати і зробити гарний фарш. Даємо йому 5-10 хвилин постояти — і можна формувати котлети.
- Паніруємо котлети в борошні. Розігріваємо олію на сковороді, викладаємо наші котлетки обсмажуємо їх з обох боків до рум’яної скоринки. Спершу смажимо без кришки, а після перевертання — накриваємо.
Цибуля та прянощі надають таким котлетам чудового смаку. Їх можна їсти як самостійно, так і з гарніром. Також ми розповідали, як приготувати апетитну пікантну закуску з капусти.