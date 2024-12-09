Если дома есть два яйца и немного меда, приготовьте этот роскошный пирог: выпечка с фантастическим ароматом (видео)

Этот пирог очень легко приготовить

Домашняя выпечка – это вкусно и часто значительно дешевле, чем то, что вы можете купить в магазине. Мы рассказывали, как приготовить аппетитный вишневый тортик. Теперь делимся рецептом еще более простой вкусности.

Этот экономный медовый пирог готовится очень быстро из самых доступных продуктов, а вкус отличный. Рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале "Кухня "Три табурета".

Ингредиенты:

Мука пшеничная -1,5 стакана

Сахар – 1 стакан (250 мл)

Сметана — 1 стакан (250 мл)

Яйца – 2 шт.

Орехи – 55 г (10 шт. целых)

Мед — 1,5 ст.л

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Корица, гвоздика, кардамон – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

Яйца взбиваем с сахаром. Добавляем сметану и хорошо перемешиваем. Добавляем мед и снова взбиваем. К муке добавляем специи и разрыхлитель. Постепенно замешивая, просеиваем в яичную смесь. Добавляем орехи и кропотливо вымешиваем. Противень или форму для выпечки застилаем пергаментной бумагой и смазываем маслом. Выливаем на него тесто. Ставим пирог в духовку, разогретую до 200°C. В таком режиме выпекаем 5 минут, затем убавляем нагрев до 180°C и допекаем до готовности 25-30 минут.

Готовность проверяем зубочисткой – если она выходит из теста сухая, медовик готов. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитные ленивые вареники.