Если дома есть два яйца и немного меда, приготовьте этот роскошный пирог: выпечка с фантастическим ароматом (видео)
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Этот пирог очень легко приготовить
Домашняя выпечка – это вкусно и часто значительно дешевле, чем то, что вы можете купить в магазине. Мы рассказывали, как приготовить аппетитный вишневый тортик. Теперь делимся рецептом еще более простой вкусности.
Этот экономный медовый пирог готовится очень быстро из самых доступных продуктов, а вкус отличный. Рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале "Кухня "Три табурета".
Ингредиенты:
- Мука пшеничная -1,5 стакана
- Сахар – 1 стакан (250 мл)
- Сметана — 1 стакан (250 мл)
- Яйца – 2 шт.
- Орехи – 55 г (10 шт. целых)
- Мед — 1,5 ст.л
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Корица, гвоздика, кардамон – 0,5 ч. л.
Способ приготовления:
- Яйца взбиваем с сахаром. Добавляем сметану и хорошо перемешиваем.
- Добавляем мед и снова взбиваем. К муке добавляем специи и разрыхлитель. Постепенно замешивая, просеиваем в яичную смесь. Добавляем орехи и кропотливо вымешиваем.
- Противень или форму для выпечки застилаем пергаментной бумагой и смазываем маслом. Выливаем на него тесто.
- Ставим пирог в духовку, разогретую до 200°C. В таком режиме выпекаем 5 минут, затем убавляем нагрев до 180°C и допекаем до готовности 25-30 минут.
Готовность проверяем зубочисткой – если она выходит из теста сухая, медовик готов. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитные ленивые вареники.