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Будете есть уже через 8 часов: погрузите скумбрию в этот горячий маринад пряного посола (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Прекрасный рецепт аппетитной маринованной скумбрии
Прекрасный рецепт аппетитной маринованной скумбрии. Фото 1000.menu

Нежная, сочная с легким ароматом лаврового листа и лимона

Скумбрию многие любят за ее вкус, бюджетность и быстроту в приготовлении. Некоторые рыбку запекают, еще кто-то коптит и маринует.

Именно сегодня мы и хотим поделиться с вами одним из таких горячих маринадов. А рецепт опубликовали на YouTube-канале "Alina FooDee".

Как вкусно замариновать скумбрию

Ингредиенты:

  • скумбрия свежемороженая – 500-600 г (в неочищенном виде);
  • соль – 1 ст.
  • сахар – 0,5 ст.
  • вода — 200 мл;
  • гвоздика – 2-3 шт.;
  • кориандр – 0,5 ч. л.;
  • лавровый лист – 1 шт.;
  • душистый перец — 3 шт.;
  • черный перец — 6-7 шт.;
  • масло – 1 ст.
  • уксус 9% — 1 ч. л.;

Способ приготовления:

1.Скумбрию почистить, удалить внутренности, промыть и порезать на порционные кусочки.

2.Для приготовления маринада в воду необходимо добавить гвоздику, кориандр, лавровый лист, душистый перец, черный перец, соль и сахар.

3. Оставить закипеть и проварить на небольшом огне в течение 5 минут, чтобы специи раскрылись по полной.

4.Рыбу переложить в стеклянную посуду и залить маринадом.

5. Оставить при комнатной температуре на 6-8 часов.

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#Скумбрия #Маринад #Готовим дома