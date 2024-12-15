Будете есть уже через 8 часов: погрузите скумбрию в этот горячий маринад пряного посола (видео)
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Нежная, сочная с легким ароматом лаврового листа и лимона
Скумбрию многие любят за ее вкус, бюджетность и быстроту в приготовлении. Некоторые рыбку запекают, еще кто-то коптит и маринует.
Именно сегодня мы и хотим поделиться с вами одним из таких горячих маринадов. А рецепт опубликовали на YouTube-канале "Alina FooDee".
Как вкусно замариновать скумбрию
Ингредиенты:
- скумбрия свежемороженая – 500-600 г (в неочищенном виде);
- соль – 1 ст.
- сахар – 0,5 ст.
- вода — 200 мл;
- гвоздика – 2-3 шт.;
- кориандр – 0,5 ч. л.;
- лавровый лист – 1 шт.;
- душистый перец — 3 шт.;
- черный перец — 6-7 шт.;
- масло – 1 ст.
- уксус 9% — 1 ч. л.;
Способ приготовления:
1.Скумбрию почистить, удалить внутренности, промыть и порезать на порционные кусочки.
2.Для приготовления маринада в воду необходимо добавить гвоздику, кориандр, лавровый лист, душистый перец, черный перец, соль и сахар.
3. Оставить закипеть и проварить на небольшом огне в течение 5 минут, чтобы специи раскрылись по полной.
4.Рыбу переложить в стеклянную посуду и залить маринадом.
5. Оставить при комнатной температуре на 6-8 часов.