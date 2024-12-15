Їстимете уже за 8 годин: занурте скумбрію у цей гарячий маринад пряного посолу (відео)

Ніжна, соковита з легким ароматом лаврового листа і лимона

Скумбрію багато хто любить за її смак, бюджетність та швидкість у приготуванні. Дехто цю рибку запікає, ще хтось коптить та маринує.

Саме сьогодні ми й хочемо з вами поділитися одним із таких гарячих маринадів. А рецепт опублікували на YouTube-каналі "Alina FooDee".

Як смачно замаринувати скумбрію

Інгредієнти:

скумбрія свіжоморожена — 500-600 г (у неочищеному вигляді);

сіль — 1 ст. л. з невеликою гіркою;

цукор — 0,5 ст. л;

вода — 200 мл;

гвоздика — 2-3 шт.;

коріандр — 0,5 ч. л.;

лавровий лист — 1 шт.;

запашний перець — 3 шт.;

чорний перець — 6-7 шт.;

олія — 1 ст. л.;

оцет 9% — 1 ч. л.;

Спосіб приготування:

1.Скумбрію почистити, видалити нутрощі, промити та порізати на порційні шматочки.

2.Для приготування маринаду у воду необхідно додати гвоздику, коріандр, лавровий лист, запашний перець, чорний перець, сіль та цукор.

3.Залишити закипіти та проварити на невеликому вогні протягом 5 хвилин, щоб спеції розкрилися на повну.

4.Рибу перекласти у скляний посуд та залити маринадом.

5.Залишити за кімнатної температури на 6-8 годин.