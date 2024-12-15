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Їстимете уже за 8 годин: занурте скумбрію у цей гарячий маринад пряного посолу (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Чудовий рецепт апетитної маринованої скумбрії
Чудовий рецепт апетитної маринованої скумбрії. Фото 1000.menu

Ніжна, соковита з легким ароматом лаврового листа і лимона

Скумбрію багато хто любить за її смак, бюджетність та швидкість у приготуванні. Дехто цю рибку запікає, ще хтось коптить та маринує.

Саме сьогодні ми й хочемо з вами поділитися одним із таких гарячих маринадів. А рецепт опублікували на YouTube-каналі "Alina FooDee".

Як смачно замаринувати скумбрію

Інгредієнти:

  • скумбрія свіжоморожена — 500-600 г (у неочищеному вигляді);
  • сіль — 1 ст. л. з невеликою гіркою;
  • цукор — 0,5 ст. л;
  • вода — 200 мл;
  • гвоздика — 2-3 шт.;
  • коріандр — 0,5 ч. л.;
  • лавровий лист — 1 шт.;
  • запашний перець — 3 шт.;
  • чорний перець — 6-7 шт.;
  • олія — 1 ст. л.;
  • оцет 9% — 1 ч. л.;

Спосіб приготування:

1.Скумбрію почистити, видалити нутрощі, промити та порізати на порційні шматочки.

2.Для приготування маринаду у воду необхідно додати гвоздику, коріандр, лавровий лист, запашний перець, чорний перець, сіль та цукор.

3.Залишити закипіти та проварити на невеликому вогні протягом 5 хвилин, щоб спеції розкрилися на повну.

4.Рибу перекласти у скляний посуд та залити маринадом.

5.Залишити за кімнатної температури на 6-8 годин.

Теги:
#Скумбрія #Маринад #Готуємо вдома