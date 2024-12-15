Їстимете уже за 8 годин: занурте скумбрію у цей гарячий маринад пряного посолу (відео)
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Ніжна, соковита з легким ароматом лаврового листа і лимона
Скумбрію багато хто любить за її смак, бюджетність та швидкість у приготуванні. Дехто цю рибку запікає, ще хтось коптить та маринує.
Саме сьогодні ми й хочемо з вами поділитися одним із таких гарячих маринадів. А рецепт опублікували на YouTube-каналі "Alina FooDee".
Як смачно замаринувати скумбрію
Інгредієнти:
- скумбрія свіжоморожена — 500-600 г (у неочищеному вигляді);
- сіль — 1 ст. л. з невеликою гіркою;
- цукор — 0,5 ст. л;
- вода — 200 мл;
- гвоздика — 2-3 шт.;
- коріандр — 0,5 ч. л.;
- лавровий лист — 1 шт.;
- запашний перець — 3 шт.;
- чорний перець — 6-7 шт.;
- олія — 1 ст. л.;
- оцет 9% — 1 ч. л.;
Спосіб приготування:
1.Скумбрію почистити, видалити нутрощі, промити та порізати на порційні шматочки.
2.Для приготування маринаду у воду необхідно додати гвоздику, коріандр, лавровий лист, запашний перець, чорний перець, сіль та цукор.
3.Залишити закипіти та проварити на невеликому вогні протягом 5 хвилин, щоб спеції розкрилися на повну.
4.Рибу перекласти у скляний посуд та залити маринадом.
5.Залишити за кімнатної температури на 6-8 годин.