Те же сырники: как их приготовить пышными, плотными и с хрустящей корочкой
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Выйдут с первого раза
Творог является популярным продуктом на украинском рынке, ведь он полезен, сытный и можно приготовить множество вкусных блюд. В частности, из сыра готовят запеканки, добавляют в салаты, а не самым популярным блюдом из него являются сырники.
У кого-то сырники получаются идеальными, а некоторые так и не научились их готовить. Именно таким рецептом мы сегодня и хотим поделиться, информируют на Instagram-странице "yaroslavskyi_vova".
Как приготовить идеальные сырники
Ингредиенты:
- творог (отжатый) – 300 г;
- желток – 1 шт.;
- сахар – 2 ст. л.;
- мука — 30 г;
- ванильный сахар – по вкусу;
Способ приготовления:
- Растереть творог с сахаром и яйцом, тщательно перемешать.
- Добавить муку, еще раз перемешать.
- Выложить массу на доску или стол, присыпанный мукой.
- Сформировать колбаску и нарезать ее ножом на шайбы.
- При помощи тупой части ножа сформировать из нее сырник.
- Выложить сырники на разогретую с маслом сковороду, обжарить с обеих сторон до румяной корочки.
- Допечь в разогретой до 180 градусов духовке еще в течение 7 минут.
- Подать со сгущенкой или мукой.