Те же сырники: как их приготовить пышными, плотными и с хрустящей корочкой

Выйдут с первого раза

Творог является популярным продуктом на украинском рынке, ведь он полезен, сытный и можно приготовить множество вкусных блюд. В частности, из сыра готовят запеканки, добавляют в салаты, а не самым популярным блюдом из него являются сырники.

У кого-то сырники получаются идеальными, а некоторые так и не научились их готовить. Именно таким рецептом мы сегодня и хотим поделиться, информируют на Instagram-странице "yaroslavskyi_vova".

Как приготовить идеальные сырники

Ингредиенты:

творог (отжатый) – 300 г;

желток – 1 шт.;

сахар – 2 ст. л.;

мука — 30 г;

ванильный сахар – по вкусу;

Способ приготовления: