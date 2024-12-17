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Те же сырники: как их приготовить пышными, плотными и с хрустящей корочкой

Автор
Мария Швец
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Автор
Нежные, вкусные, для всей семьи
Нежные, вкусные, для всей семьи. Фото 1000.menu

Выйдут с первого раза

Творог является популярным продуктом на украинском рынке, ведь он полезен, сытный и можно приготовить множество вкусных блюд. В частности, из сыра готовят запеканки, добавляют в салаты, а не самым популярным блюдом из него являются сырники.

У кого-то сырники получаются идеальными, а некоторые так и не научились их готовить. Именно таким рецептом мы сегодня и хотим поделиться, информируют на Instagram-странице "yaroslavskyi_vova".

Как приготовить идеальные сырники

Ингредиенты:

  • творог (отжатый) – 300 г;
  • желток – 1 шт.;
  • сахар – 2 ст. л.;
  • мука — 30 г;
  • ванильный сахар – по вкусу;

Способ приготовления:

  1. Растереть творог с сахаром и яйцом, тщательно перемешать.
  2. Добавить муку, еще раз перемешать.
  3. Выложить массу на доску или стол, присыпанный мукой.
  4. Сформировать колбаску и нарезать ее ножом на шайбы.
  5. При помощи тупой части ножа сформировать из нее сырник.
  6. Выложить сырники на разогретую с маслом сковороду, обжарить с обеих сторон до румяной корочки.
  7. Допечь в разогретой до 180 градусов духовке еще в течение 7 минут.
  8. Подать со сгущенкой или мукой.
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#Творог #Сырники #Готовим дома