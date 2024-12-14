Те самые "Шишки" из интернета очень легко готовятся: нежные и изысканные пирожные без усилий (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Прекрасный вариант десерта на новогодний или рождественский стол
Вкусные и изысканные десерты не обязательно покупать у кондитерских – их совсем несложно готовить дома. Мы делились рецептом нежного мусса всего из двух ингредиентов. Теперь расскажем, как на новогодний стол приготовить эффектные и вкусные пирожные "Шишки".
В интернете есть много рецептов. Интересной вариацией поделились в кулинарном блоге julia_food_blog_ru. Для этого рецепта основания на шишки готовятся в духовке, а еще туда добавляется тыква.
Ингредиенты:
- 140 г тыквы
- 80 мл пепси
- 220 г сахара
- 130 мл растительного масла
- 3 яйца
- 230 г муки
- 2 ч. л. разрыхлителя
- цедра одного лимона
- 1 г ванилина
- 100 г сливочного сыра
- 30 мл сливок
- 15 г пудры
- шоколадные хлопья
Для глазури:
- 200 г молочного шоколада
- 100 г черного шоколада
- 40 г растительного масла
Способ приготовления:
- Тыкву натираем на мелкую терку. Отжимаем его от излишней влаги.
- Яйца взбиваем с сахаром в течение пяти минут. Добавляем масло, цедру, тыкву и пепси. Вымешиваем до однородности.
- Далее добавляем просеянную муку, разрыхлитель и ванилин. Тесто перекладываем в форму для кекса.
- Выпекаем около часа при температуре 175 градусов. Также можно выпекать тесто коржом, вылив его на противень с пергаментом, это займет ориентировочно 20-25 минут.
- Когда спеченное тесто остынет, измельчаем его руками. Взбиваем вместе сыр, сливки и пудру.
- Добавляем к крошке из теста крем, но по чуть-чуть, следим за консистенцией массы. Она должна хорошо держать форму и не распадаться. Замешиваем и формируем "шишки", украшаем хлопьями.
- Для глазури топим шоколад на водяной бане или в микроволновке. Добавляем растительное масло и вымешиваем. Покрываем пирожные и отправляем в холодильник на пол часа.
Этот десерт очень вкусный, он имеет нежную и мягкую консистенцию. Также мы делились рецептом роскошного вишнево-орехового тортика.