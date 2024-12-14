Те самые "Шишки" из интернета очень легко готовятся: нежные и изысканные пирожные без усилий (видео)

Прекрасный вариант десерта на новогодний или рождественский стол

Вкусные и изысканные десерты не обязательно покупать у кондитерских – их совсем несложно готовить дома. Мы делились рецептом нежного мусса всего из двух ингредиентов. Теперь расскажем, как на новогодний стол приготовить эффектные и вкусные пирожные "Шишки".

В интернете есть много рецептов. Интересной вариацией поделились в кулинарном блоге julia_food_blog_ru. Для этого рецепта основания на шишки готовятся в духовке, а еще туда добавляется тыква.

Ингредиенты:

140 г тыквы

80 мл пепси

220 г сахара

130 мл растительного масла

3 яйца

230 г муки

2 ч. л. разрыхлителя

цедра одного лимона

1 г ванилина

100 г сливочного сыра

30 мл сливок

15 г пудры

шоколадные хлопья

Для глазури:

200 г молочного шоколада

100 г черного шоколада

40 г растительного масла

Способ приготовления:

Тыкву натираем на мелкую терку. Отжимаем его от излишней влаги. Яйца взбиваем с сахаром в течение пяти минут. Добавляем масло, цедру, тыкву и пепси. Вымешиваем до однородности. Далее добавляем просеянную муку, разрыхлитель и ванилин. Тесто перекладываем в форму для кекса. Выпекаем около часа при температуре 175 градусов. Также можно выпекать тесто коржом, вылив его на противень с пергаментом, это займет ориентировочно 20-25 минут. Когда спеченное тесто остынет, измельчаем его руками. Взбиваем вместе сыр, сливки и пудру. Добавляем к крошке из теста крем, но по чуть-чуть, следим за консистенцией массы. Она должна хорошо держать форму и не распадаться. Замешиваем и формируем "шишки", украшаем хлопьями. Для глазури топим шоколад на водяной бане или в микроволновке. Добавляем растительное масло и вымешиваем. Покрываем пирожные и отправляем в холодильник на пол часа.

Этот десерт очень вкусный, он имеет нежную и мягкую консистенцию. Также мы делились рецептом роскошного вишнево-орехового тортика.