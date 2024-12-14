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Те самые "Шишки" из интернета очень легко готовятся: нежные и изысканные пирожные без усилий (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Аппетитные праздничные пирожные
Аппетитные праздничные пирожные. Фото delo-vcusa

Прекрасный вариант десерта на новогодний или рождественский стол

Вкусные и изысканные десерты не обязательно покупать у кондитерских – их совсем несложно готовить дома. Мы делились рецептом нежного мусса всего из двух ингредиентов. Теперь расскажем, как на новогодний стол приготовить эффектные и вкусные пирожные "Шишки".

В интернете есть много рецептов. Интересной вариацией поделились в кулинарном блоге julia_food_blog_ru. Для этого рецепта основания на шишки готовятся в духовке, а еще туда добавляется тыква.

Ингредиенты:

  • 140 г тыквы
  • 80 мл пепси
  • 220 г сахара
  • 130 мл растительного масла
  • 3 яйца
  • 230 г муки
  • 2 ч. л. разрыхлителя
  • цедра одного лимона
  • 1 г ванилина
  • 100 г сливочного сыра
  • 30 мл сливок
  • 15 г пудры
  • шоколадные хлопья

Для глазури:

  • 200 г молочного шоколада
  • 100 г черного шоколада
  • 40 г растительного масла

Способ приготовления:

  1. Тыкву натираем на мелкую терку. Отжимаем его от излишней влаги.
  2. Яйца взбиваем с сахаром в течение пяти минут. Добавляем масло, цедру, тыкву и пепси. Вымешиваем до однородности.
  3. Далее добавляем просеянную муку, разрыхлитель и ванилин. Тесто перекладываем в форму для кекса.
  4. Выпекаем около часа при температуре 175 градусов. Также можно выпекать тесто коржом, вылив его на противень с пергаментом, это займет ориентировочно 20-25 минут.
  5. Когда спеченное тесто остынет, измельчаем его руками. Взбиваем вместе сыр, сливки и пудру.
  6. Добавляем к крошке из теста крем, но по чуть-чуть, следим за консистенцией массы. Она должна хорошо держать форму и не распадаться. Замешиваем и формируем "шишки", украшаем хлопьями.
  7. Для глазури топим шоколад на водяной бане или в микроволновке. Добавляем растительное масло и вымешиваем. Покрываем пирожные и отправляем в холодильник на пол часа.

Этот десерт очень вкусный, он имеет нежную и мягкую консистенцию. Также мы делились рецептом роскошного вишнево-орехового тортика.

Теги:
#Рецепт #Шоколад #Новый год #Десерт #Пирожное