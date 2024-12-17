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Ті самі сирники: як їх приготувати пухкими, щільними та з хрусткою скоринкою

Автор
Марія Швець
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Автор
Ніжні, смачні, для всієї сім'ї
Ніжні, смачні, для всієї сім'ї. Фото 1000.menu

Вийдуть з першого разу

Кисломолочний сир є популярним продуктом на українському ринку, адже він корисний, ситний та з нього можна приготувати безліч смачних страв. Зокрема, з сиру готують запіканки, додають до салатів, а чи не найпопулярнішою стравою з нього є сирники.

У когось сирники виходять ідеальними, а дехто так і не навчився їх готувати. Саме рецептом таких ми сьогодні й хочемо поділитися, інформують на Instagram-сторінці "yaroslavskyi_vova".

Як приготувати ідеальні сирники

Інгредієнти:

  • сир (відтиснутий) — 300 г;
  • жовток — 1 шт.;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • борошно — 30 г;
  • ванільний цукор — за смаком;

Спосіб приготування:

  1. Сир розтерти з цукром та яйцем, ретельно перемішати.
  2. Додати борошно, ще раз перемішати.
  3. Викласти масу на дошку або стіл, присипаний борошном.
  4. Сформувати "ковбаску" та нарізати її ножем на "шайби".
  5. За допомогою тупої частини ножа сформувати з неї сирник.
  6. Викласти сирники на розігріту з олією сковороду, обсмажити з обох сторін до рум'яної скоринки.
  7. Допекти у розігрітій до 180 градусів духовці ще протягом 7 хвилин.
  8. Подати зі згущенкою або борошном.
Теги:
#Сир #Сирники #Готуємо вдома