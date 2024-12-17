Ті самі сирники: як їх приготувати пухкими, щільними та з хрусткою скоринкою
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Кисломолочний сир є популярним продуктом на українському ринку, адже він корисний, ситний та з нього можна приготувати безліч смачних страв. Зокрема, з сиру готують запіканки, додають до салатів, а чи не найпопулярнішою стравою з нього є сирники.
У когось сирники виходять ідеальними, а дехто так і не навчився їх готувати. Саме рецептом таких ми сьогодні й хочемо поділитися, інформують на Instagram-сторінці "yaroslavskyi_vova".
Як приготувати ідеальні сирники
Інгредієнти:
- сир (відтиснутий) — 300 г;
- жовток — 1 шт.;
- цукор — 2 ст. л.;
- борошно — 30 г;
- ванільний цукор — за смаком;
Спосіб приготування:
- Сир розтерти з цукром та яйцем, ретельно перемішати.
- Додати борошно, ще раз перемішати.
- Викласти масу на дошку або стіл, присипаний борошном.
- Сформувати "ковбаску" та нарізати її ножем на "шайби".
- За допомогою тупої частини ножа сформувати з неї сирник.
- Викласти сирники на розігріту з олією сковороду, обсмажити з обох сторін до рум'яної скоринки.
- Допекти у розігрітій до 180 градусів духовці ще протягом 7 хвилин.
- Подати зі згущенкою або борошном.