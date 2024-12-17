Ті самі сирники: як їх приготувати пухкими, щільними та з хрусткою скоринкою

Вийдуть з першого разу

Кисломолочний сир є популярним продуктом на українському ринку, адже він корисний, ситний та з нього можна приготувати безліч смачних страв. Зокрема, з сиру готують запіканки, додають до салатів, а чи не найпопулярнішою стравою з нього є сирники.

У когось сирники виходять ідеальними, а дехто так і не навчився їх готувати. Саме рецептом таких ми сьогодні й хочемо поділитися, інформують на Instagram-сторінці "yaroslavskyi_vova".

Як приготувати ідеальні сирники

Інгредієнти:

сир (відтиснутий) — 300 г;

жовток — 1 шт.;

цукор — 2 ст. л.;

борошно — 30 г;

ванільний цукор — за смаком;

Спосіб приготування: