Все забыли об этом рецепте, а зря: несколько простых продуктов, а вкус – невероятный (видео)

Этот салат можно готовить и каждый день, и к праздничному столу

Классических салатов с майонезом немало. Мы делились рецептом закуски из крабовых палочек. Теперь расскажем, как приготовить интересный и оригинальный салат с курицей и консервированной кукурузой.

Готовится он очень быстро, особенно если заранее отварить яйца и куриное мясо. Салат сытный, яркий и вкусный. Как его приготовить, рассказали на кулинарном ютуб-канале "Простые рецепты Оли".

Ингредиенты:

2-3 яйца

150 г куриного филе

1 помидор

50 г твердого сыра

100 г консервированной кукурузы

1 зубчик чеснока

1 столовая ложка йогурта или сметаны

2 столовые ложки майонеза

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

Мясо отвариваем и охлаждаем. Яйца варим вкрутую. Когда остынут, чистим их от скорлупы. Сыр натираем на терке. Из кукурузы сливаем жидкость. Чеснок зубчика измельчаем любым удобным образом. Куриное филе разделяем на волокна. Переводим в миску, где будет удобно замешивать салат. Добавляем туда творог, кукурузу и чеснок. Яйца крошим небольшими кубиками. Помидор также нарезаем примерно такими же кусочками. Добавляем яйца и томаты в миску к другим продуктам. По вкусу все солим и перчим. Заправляем все сметаной и майонезом. Тщательно перемешиваем.

Салатик выходит вкусный, простой и яркий. Подходит как к праздничному столу, например, на Новый год, так и каждый день. Также мы рассказывали, как приготовить с курицей вкусный салат без майонеза.