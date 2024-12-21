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Все забыли об этом рецепте, а зря: несколько простых продуктов, а вкус – невероятный (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Прекрасный рецепт салата
Прекрасный рецепт салата. Фото Скриншот из видео

Этот салат можно готовить и каждый день, и к праздничному столу

Классических салатов с майонезом немало. Мы делились рецептом закуски из крабовых палочек. Теперь расскажем, как приготовить интересный и оригинальный салат с курицей и консервированной кукурузой.

Готовится он очень быстро, особенно если заранее отварить яйца и куриное мясо. Салат сытный, яркий и вкусный. Как его приготовить, рассказали на кулинарном ютуб-канале "Простые рецепты Оли".

Ингредиенты:

  • 2-3 яйца
  • 150 г куриного филе
  • 1 помидор
  • 50 г твердого сыра
  • 100 г консервированной кукурузы
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 столовая ложка йогурта или сметаны
  • 2 столовые ложки майонеза
  • соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Мясо отвариваем и охлаждаем. Яйца варим вкрутую. Когда остынут, чистим их от скорлупы.
  2. Сыр натираем на терке. Из кукурузы сливаем жидкость. Чеснок зубчика измельчаем любым удобным образом.
  3. Куриное филе разделяем на волокна. Переводим в миску, где будет удобно замешивать салат. Добавляем туда творог, кукурузу и чеснок.
  4. Яйца крошим небольшими кубиками. Помидор также нарезаем примерно такими же кусочками. Добавляем яйца и томаты в миску к другим продуктам.
  5. По вкусу все солим и перчим. Заправляем все сметаной и майонезом. Тщательно перемешиваем.

Салатик выходит вкусный, простой и яркий. Подходит как к праздничному столу, например, на Новый год, так и каждый день. Также мы рассказывали, как приготовить с курицей вкусный салат без майонеза.

Теги:
#Рецепт #Салат #Закуска #Курица