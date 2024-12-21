Все забыли об этом рецепте, а зря: несколько простых продуктов, а вкус – невероятный (видео)
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Этот салат можно готовить и каждый день, и к праздничному столу
Классических салатов с майонезом немало. Мы делились рецептом закуски из крабовых палочек. Теперь расскажем, как приготовить интересный и оригинальный салат с курицей и консервированной кукурузой.
Готовится он очень быстро, особенно если заранее отварить яйца и куриное мясо. Салат сытный, яркий и вкусный. Как его приготовить, рассказали на кулинарном ютуб-канале "Простые рецепты Оли".
Ингредиенты:
- 2-3 яйца
- 150 г куриного филе
- 1 помидор
- 50 г твердого сыра
- 100 г консервированной кукурузы
- 1 зубчик чеснока
- 1 столовая ложка йогурта или сметаны
- 2 столовые ложки майонеза
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
- Мясо отвариваем и охлаждаем. Яйца варим вкрутую. Когда остынут, чистим их от скорлупы.
- Сыр натираем на терке. Из кукурузы сливаем жидкость. Чеснок зубчика измельчаем любым удобным образом.
- Куриное филе разделяем на волокна. Переводим в миску, где будет удобно замешивать салат. Добавляем туда творог, кукурузу и чеснок.
- Яйца крошим небольшими кубиками. Помидор также нарезаем примерно такими же кусочками. Добавляем яйца и томаты в миску к другим продуктам.
- По вкусу все солим и перчим. Заправляем все сметаной и майонезом. Тщательно перемешиваем.
Салатик выходит вкусный, простой и яркий. Подходит как к праздничному столу, например, на Новый год, так и каждый день. Также мы рассказывали, как приготовить с курицей вкусный салат без майонеза.