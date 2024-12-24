Этот "двойной" десерт вы приготовите очень быстро: нежное "Птичье молоко" (видео)

Рецепт нежной вкусности, которую совсем несложно приготовить

Сладости, приготовленные своими руками, могут быть очень вкусными. Мы рассказывали, как приготовить немецкий яблочный пирог. Теперь делимся рецептом нежного "Птичьего молока" на основе сметаны.

Этот десерт готовится в два этапа, и самый длинный процесс — каждый раз ждать, пока слой застынет. В свое время вы потратите совсем немного. Рецептом поделились в кулинарном блоге yulia_smachno_tyt.

Ингредиенты для белого слоя:

Сметана — 350 г

Сгущенка (не вареная) — 200 г

Молоко – 200 мл

Желатин — 20 г

Вода — 50 мл

Для шоколадного слоя:

Сметана — 350 г

Сахарная пудра – 3 ст. л.

Ванильный сахар — 10 г

Молоко – 200 мл

Черный шоколад — 80 г

Какао – 1 ст. л.

Желатин — 20 г

Вода — 50 мл

Способ приготовления:

Первым готовим белый пласт. Желатин для него необходимо залить водой и бросить на 10 минут. После немного растопить в микроволновке. Пока желатин охлаждается, соединить сметану, сгущенку и молоко. Когда желатин будет такой же температуры, как и вся масса, вливаем его, тщательно перемешиваем. Разливаем желейную массу по емкостям. Оставляем в холодильнике на 1 час. Для шоколадного слоя желатин снова заливаем водой и оставляем набухать. Сметану смешиваем с сахарной пудрой и ванильным сахаром. В кастрюлю вливаем молоко. Добавляем туда шоколад и какао и помешивая растапливаем на небольшом огне. Когда все объединится, снимаем с огня и охлаждаем. Вливаем в сметану. Растопленный охлажденный желатин добавляем в эту смесь, размешиваем. Выливаем поверх белого слоя. Оставляем в холодильнике минимум на 2 часа, а лучше – на ночь.

По желанию украшаем десерт кокосовой стружкой или тертым шоколадом. Такой десерт можно и поставить на праздничный стол. Кстати, мы говорили, как приготовить аппетитный крабовый салат.