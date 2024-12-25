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Берем немного картофеля и разминаем: самое простое блюдо, которым можно накормить всю семью (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Такое простое и сытное блюдо
Такое простое и сытное блюдо. Фото woman24.kyiv.ua

Этот пирог очень просто готовится

Отварной картофель – не только вполне самостоятельный гарнир, но и основа для приготовления разнообразных вкусных блюд. Мы делились рецептом вкусных зразов из мяса. Теперь расскажем, как приготовить аппетитный картофельный киш.

Как его готовить, рассказали в кулинарном блоге rachaellsrecipes. Он абсолютно универсален, ведь для начинки можно использовать буквально что угодно.

Ингредиенты:

  • 7-8 крупных желтых картофелин
  • 6 яиц
  • 50 г рикотты
  • зеленый лук
  • вяленые помидоры
  • чесночный порошок
  • соль и перец
  • растопленное сливочное масло для смазки сковороды

Способ приготовления:

  1. Картофель почистите и положите в большую кастрюлю. Залейте водой, доведите до кипения и варите, пока картофель не станет мягким. Можно проткнуть картофель вилкой перед отваркой, чтобы ускорить процесс.
  2. Разогрейте духовку до 180 градусов. Форму для выпечки застелите пергаментом и смажьте маслом. Готовый картофель разомните прямо в форме, посолите, сформируйте из него дно и бортики.
  3. Поставьте в духовку и выпекайте 15 минут. Тем временем взбейте яйца с рекотой. Извлеките форму из духовки и выложите другие ингредиенты, залейте творожно-яичной смесью.
  4. Выпекайте 25 минут или до готовности яиц. Выньте из духовки и дайте немного остыть перед тем, как нарезать.

Этот пирог готовится просто, а получается очень вкусным и сытным. А если хочется сладенького, обратите внимание на рецепт немецкого яблочного пирога.

Теги:
#Рецепт #Картофель #Пирог #Начинка