Берем немного картофеля и разминаем: самое простое блюдо, которым можно накормить всю семью (видео)

Этот пирог очень просто готовится

Отварной картофель – не только вполне самостоятельный гарнир, но и основа для приготовления разнообразных вкусных блюд. Мы делились рецептом вкусных зразов из мяса. Теперь расскажем, как приготовить аппетитный картофельный киш.

Как его готовить, рассказали в кулинарном блоге rachaellsrecipes. Он абсолютно универсален, ведь для начинки можно использовать буквально что угодно.

Ингредиенты:

7-8 крупных желтых картофелин

6 яиц

50 г рикотты

зеленый лук

вяленые помидоры

чесночный порошок

соль и перец

растопленное сливочное масло для смазки сковороды

Способ приготовления:

Картофель почистите и положите в большую кастрюлю. Залейте водой, доведите до кипения и варите, пока картофель не станет мягким. Можно проткнуть картофель вилкой перед отваркой, чтобы ускорить процесс. Разогрейте духовку до 180 градусов. Форму для выпечки застелите пергаментом и смажьте маслом. Готовый картофель разомните прямо в форме, посолите, сформируйте из него дно и бортики. Поставьте в духовку и выпекайте 15 минут. Тем временем взбейте яйца с рекотой. Извлеките форму из духовки и выложите другие ингредиенты, залейте творожно-яичной смесью. Выпекайте 25 минут или до готовности яиц. Выньте из духовки и дайте немного остыть перед тем, как нарезать.

Этот пирог готовится просто, а получается очень вкусным и сытным. А если хочется сладенького, обратите внимание на рецепт немецкого яблочного пирога.