Беремо трохи картоплі і розминаємо: найпростіша страва, якою можна нагодувати всю сім'ю (відео)

Цей пиріг надзвичайно просто готується

Відварена картопля — не лише цілком самостійний гарнір, а й основа для приготування різноманітних смачних страв. Ми ділились рецептом смачних зразів з м’яса. Тепер розповімо, як приготувати апетитний картопляний кіш.

Як його готувати, розповіли у кулінарному блозі rachaellsrecipes. Він абсолютно універсальний, адже для начинки можна використати буквально що завгодно.

Інгредієнти:

7-8 великих жовтих картоплин

6 яєць

50 г рікотти

зелена цибуля

в’ялені помідори

часниковий порошок

сіль і перець

розтоплене вершкове масло для змащування сковороди

Спосіб приготування:

Картоплю почистіть та покладіть у велику каструлю. Залийте водою, доведіть до кипіння і варіть, поки картопля не стане м’якою. Можна проткнути картоплю виделкою перед відварюванням, щоб прискорити процес. Розігрійте духовку до 180 градусів. Форму для випікання застеліть пергаментом та змастіть маслом. Готову картоплю розімніть просто у формі, посоліть, сформуйте з неї дно та бортики. Поставте у духовку та випікайте 15 хвилин. Тим часом збийте яйця з рікотою. Вийміть форму з духовки та викладіть інші інгредієнти, залийте сирно-яєчною сумішшю. Випікайте 25 хвилин або до готовності яєць. Вийміть з духовки і дайте трохи охолонути перед тим, як нарізати.

Цей пиріг готується просто, а виходить надзвичайно смачним та ситним. А якщо хочеться солоденького, зверніть увагу на рецепт німецького яблучного пирога.