Беремо трохи картоплі і розминаємо: найпростіша страва, якою можна нагодувати всю сім'ю (відео)
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Цей пиріг надзвичайно просто готується
Відварена картопля — не лише цілком самостійний гарнір, а й основа для приготування різноманітних смачних страв. Ми ділились рецептом смачних зразів з м’яса. Тепер розповімо, як приготувати апетитний картопляний кіш.
Як його готувати, розповіли у кулінарному блозі rachaellsrecipes. Він абсолютно універсальний, адже для начинки можна використати буквально що завгодно.
Інгредієнти:
- 7-8 великих жовтих картоплин
- 6 яєць
- 50 г рікотти
- зелена цибуля
- в’ялені помідори
- часниковий порошок
- сіль і перець
- розтоплене вершкове масло для змащування сковороди
Спосіб приготування:
- Картоплю почистіть та покладіть у велику каструлю. Залийте водою, доведіть до кипіння і варіть, поки картопля не стане м’якою. Можна проткнути картоплю виделкою перед відварюванням, щоб прискорити процес.
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Форму для випікання застеліть пергаментом та змастіть маслом. Готову картоплю розімніть просто у формі, посоліть, сформуйте з неї дно та бортики.
- Поставте у духовку та випікайте 15 хвилин. Тим часом збийте яйця з рікотою. Вийміть форму з духовки та викладіть інші інгредієнти, залийте сирно-яєчною сумішшю.
- Випікайте 25 хвилин або до готовності яєць. Вийміть з духовки і дайте трохи охолонути перед тим, як нарізати.
Цей пиріг готується просто, а виходить надзвичайно смачним та ситним. А якщо хочеться солоденького, зверніть увагу на рецепт німецького яблучного пирога.