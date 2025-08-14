Невероятно вкусный салат из баклажанов, который захочется готовить снова и снова: простой рецепт

Пикантный соус придает блюду особый вкус

Когда огород радует свежими овощами, самое время приготовить что-нибудь легкое, яркое и вкусное. Салат из хрустящих баклажанов, сочных помидоров и солоноватой феты – идеальное блюдо, чтобы утолить голод и разнообразить свое ежедневное меню. Этот салат можно готовить как дополнение к обеду или легкий ужин, уместным он будет и на праздничном столе. Подавать салат лучше сразу после приготовления, пока баклажаны еще хрустящие.

Рецептом поделились на YouTube-канале "Вкусная страница".

Ингредиенты:

баклажаны — 500 г

помидор — 1-2 шт.

сыр "Фета" — 120 г

зелень

крахмал — 2 ст.л

масло для жарки

Соус:

соевый соус — 50 мл

масло — 50 мл

чеснок — 1 зубчик

мед – 1 ст.л

горчица в зернах – 1 ч.л

Как приготовить салат из баклажанов и помидоров с сыром