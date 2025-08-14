Укр

Невероятно вкусный салат из баклажанов, который захочется готовить снова и снова: простой рецепт

Наталья Граковская
Баклажаны отлично сочетаются с сыром и помидорами
Баклажаны отлично сочетаются с сыром и помидорами. Фото Скриншот YouTube

Пикантный соус придает блюду особый вкус

Когда огород радует свежими овощами, самое время приготовить что-нибудь легкое, яркое и вкусное. Салат из хрустящих баклажанов, сочных помидоров и солоноватой феты – идеальное блюдо, чтобы утолить голод и разнообразить свое ежедневное меню. Этот салат можно готовить как дополнение к обеду или легкий ужин, уместным он будет и на праздничном столе. Подавать салат лучше сразу после приготовления, пока баклажаны еще хрустящие.

Рецептом поделились на YouTube-канале "Вкусная страница".

Ингредиенты:

  • баклажаны — 500 г
  • помидор — 1-2 шт.
  • сыр "Фета" — 120 г
  • зелень
  • крахмал — 2 ст.л
  • масло для жарки

Соус:

  • соевый соус — 50 мл
  • масло — 50 мл
  • чеснок — 1 зубчик
  • мед – 1 ст.л
  • горчица в зернах – 1 ч.л

Как приготовить салат из баклажанов и помидоров с сыром

  1. Промойте баклажаны и нарежьте кубиками среднего размера, а затем обваляйте их в крахмале.
  2. Разогрейте масло на сковороде. Жарьте баклажаны на огне чуть выше среднего в течение 12-15 минут, пока они не станут золотистыми и хрустящими снаружи. Готовые баклажаны выложите на бумажное полотенце и дайте им остыть.
  3. Смешайте соевый соус, растительное масло, выжатый зубчик чеснока (или сушеный), мед и горчицу в зернах. Перемешайте все ингредиенты.
  4. На плоскую тарелку выложите обжаренные и охлажденные баклажаны. Добавьте нарезанные кубиками среднего размера помидоры и фету.
  5. Полейте салат приготовленным соусом и посыпьте нарезанной петрушкой.
