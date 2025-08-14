Укр

Таким блюдом наедятся все: запеканка из кабачков и фарша готовится легко и просто (видео)

Мария Швец
Вкусное, сытное блюдо на обед или ужин для всей семьи
Вкусное, сытное блюдо на обед или ужин для всей семьи

Запеканка из кабачков с фаршем в духовке поможет разнообразить меню

Из кабачков можно приготовить немало вкусных и полезных блюд – от простого тушения с овощами до оладий, рулетиков и запеканок. Этот овощ универсален, легко сочетается с разными ингредиентами и отлично держит форму после запекания.

Сегодня предлагаем легкий и нежный вариант – запеканку из кабачков. Она прекрасно подходит как для обеда, так и для легкого ужина, а также станет отличным способом использовать сезонные овощи. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "retsepty_dlya_ditey".

Как приготовить запеканку из кабачков с фаршем

Ингредиенты:

  • кабачок – 270 г;
  • куриный фарш – 200 г;
  • помидор – 1 шт.;
  • яйца – 2 шт.;
  • молоко – 30 г;
  • твердый сыр – 30 г;
  • соль и специи – по вкусу;

Способ приготовления:

1. Нарезать кабачок кружочками.

2. Выложить слоями с фаршем и помидором.

3. Залить яйцами с молоком.

4. Сверху добавить сыр.

5. Готовить в духовке 30-35 минут (первые 25 минут под фольгой).

#Кабачки #Рецепты #Запеканка #Фарш #Готовим дома