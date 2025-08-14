Таким блюдом наедятся все: запеканка из кабачков и фарша готовится легко и просто (видео)
Запеканка из кабачков с фаршем в духовке поможет разнообразить меню
Из кабачков можно приготовить немало вкусных и полезных блюд – от простого тушения с овощами до оладий, рулетиков и запеканок. Этот овощ универсален, легко сочетается с разными ингредиентами и отлично держит форму после запекания.
Сегодня предлагаем легкий и нежный вариант – запеканку из кабачков. Она прекрасно подходит как для обеда, так и для легкого ужина, а также станет отличным способом использовать сезонные овощи. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "retsepty_dlya_ditey".
Как приготовить запеканку из кабачков с фаршем
Ингредиенты:
- кабачок – 270 г;
- куриный фарш – 200 г;
- помидор – 1 шт.;
- яйца – 2 шт.;
- молоко – 30 г;
- твердый сыр – 30 г;
- соль и специи – по вкусу;
Способ приготовления:
1. Нарезать кабачок кружочками.
2. Выложить слоями с фаршем и помидором.
3. Залить яйцами с молоком.
4. Сверху добавить сыр.
5. Готовить в духовке 30-35 минут (первые 25 минут под фольгой).