Таким блюдом наедятся все: запеканка из кабачков и фарша готовится легко и просто (видео)

Запеканка из кабачков с фаршем в духовке поможет разнообразить меню

Из кабачков можно приготовить немало вкусных и полезных блюд – от простого тушения с овощами до оладий, рулетиков и запеканок. Этот овощ универсален, легко сочетается с разными ингредиентами и отлично держит форму после запекания.

Сегодня предлагаем легкий и нежный вариант – запеканку из кабачков. Она прекрасно подходит как для обеда, так и для легкого ужина, а также станет отличным способом использовать сезонные овощи. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "retsepty_dlya_ditey".

Как приготовить запеканку из кабачков с фаршем

Ингредиенты:

кабачок – 270 г;

куриный фарш – 200 г;

помидор – 1 шт.;

яйца – 2 шт.;

молоко – 30 г;

твердый сыр – 30 г;

соль и специи – по вкусу;

Способ приготовления:

1. Нарезать кабачок кружочками.

2. Выложить слоями с фаршем и помидором.

3. Залить яйцами с молоком.

4. Сверху добавить сыр.

5. Готовить в духовке 30-35 минут (первые 25 минут под фольгой).