Не ешьте заветренную колбасу из нарезки – приготовьте из нее солянку: рецепт от шеф-повара (видео)
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По этому рецепту солянка получается роскошной
После новогодних праздников часто остается много блюд. И если с праздничными салатами понятно, что делать (кстати, мы рассказывали, сколько они хранятся), то колбасная нарезка на третий день выглядит совсем неаппетитно.
Чтобы не давиться бутербродами из нее, предлагаем вкусный и простой способ вкусно утилизировать копчености – солянка. Удачным рецептом поделился на своем ютуб-канале шеф-повар Андрей Клюс.
Ингредиенты:
- Куриный бульон – 2,5 л
- Варено-копченый бекон – 150 г
- Ветчина – 150 г
- Домашняя печеная колбаса (или другая копченая колбаса) – 150 г
- Куриное бедро (зачищенное) – 200 г
- Маринованные огурцы – 150 г
- Томатная паста – 150 г
- Репчатый лук – 150 г
- Чеснок – 2 зубчика (5 г)
- Лавровый лист – 2 шт. (1 ч)
- Масло для жарки – 20 мл
- Соль, перец, сахар – по вкусу
Для подачи:
- Сметана – 20 г на порцию
- Черные и зеленые оливки – 20 г на порцию
- Ломтик лимона – 5 г на порцию
Способ приготовления:
- Нарежьте колбасу, бекон, ветчину и куриное бедро кубиками среднего размера. Лук порежьте мелкими кубиками (сначала вертикально, затем горизонтально для более мелкой нарезки). Маринованные огурцы также нарежьте кубиками.
- Разогрейте растительное масло на двух сковородках. На одной обжарьте все копчености вместе с образованием золотистой корочки. На другой сковороде раздельно обжарьте куриное бедро.
- В кастрюлю с кипящим куриным бульоном добавьте обжаренное мясо и копченость. Добавьте копченую паприку и сушеный чеснок для усиления вкуса. Посолите бульон.
- На сковороде, где жарилось мясо, обжарьте лук до золотистого цвета. Затем на этой же сковороде обжарьте огурцы. Добавьте соль и сахар в лук для баланса вкуса.
- Добавьте обжаренный лук и огурцы в бульон с мясом. Обожгите лавровый лист на открытом огне (или на плите) и добавьте его в суп.
- На сухой сковороде прогрейте томатную пасту до карамелизации (до насыщенного цвета и аромата). Добавьте немного бульона в сковороду, чтобы смыть остатки пасты, и вылейте эту смесь в суп.
- Варите суп еще 10-15 минут на маленьком огне. Подавайте солянку горячей, добавив в тарелку ломтик лимона, черные и зеленые оливки и ложку сметаны.
Чем больше видов копченостей вы используете – тем глубже будет вкус. Также мы рассказывали, как запечь утку.