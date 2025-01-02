Не ешьте заветренную колбасу из нарезки – приготовьте из нее солянку: рецепт от шеф-повара (видео)

По этому рецепту солянка получается роскошной

После новогодних праздников часто остается много блюд. И если с праздничными салатами понятно, что делать (кстати, мы рассказывали, сколько они хранятся), то колбасная нарезка на третий день выглядит совсем неаппетитно.

Чтобы не давиться бутербродами из нее, предлагаем вкусный и простой способ вкусно утилизировать копчености – солянка. Удачным рецептом поделился на своем ютуб-канале шеф-повар Андрей Клюс.

Ингредиенты:

Куриный бульон – 2,5 л

Варено-копченый бекон – 150 г

Ветчина – 150 г

Домашняя печеная колбаса (или другая копченая колбаса) – 150 г

Куриное бедро (зачищенное) – 200 г

Маринованные огурцы – 150 г

Томатная паста – 150 г

Репчатый лук – 150 г

Чеснок – 2 зубчика (5 г)

Лавровый лист – 2 шт. (1 ч)

Масло для жарки – 20 мл

Соль, перец, сахар – по вкусу

Для подачи:

Сметана – 20 г на порцию

Черные и зеленые оливки – 20 г на порцию

Ломтик лимона – 5 г на порцию

Способ приготовления:

Нарежьте колбасу, бекон, ветчину и куриное бедро кубиками среднего размера. Лук порежьте мелкими кубиками (сначала вертикально, затем горизонтально для более мелкой нарезки). Маринованные огурцы также нарежьте кубиками. Разогрейте растительное масло на двух сковородках. На одной обжарьте все копчености вместе с образованием золотистой корочки. На другой сковороде раздельно обжарьте куриное бедро. В кастрюлю с кипящим куриным бульоном добавьте обжаренное мясо и копченость. Добавьте копченую паприку и сушеный чеснок для усиления вкуса. Посолите бульон. На сковороде, где жарилось мясо, обжарьте лук до золотистого цвета. Затем на этой же сковороде обжарьте огурцы. Добавьте соль и сахар в лук для баланса вкуса. Добавьте обжаренный лук и огурцы в бульон с мясом. Обожгите лавровый лист на открытом огне (или на плите) и добавьте его в суп. На сухой сковороде прогрейте томатную пасту до карамелизации (до насыщенного цвета и аромата). Добавьте немного бульона в сковороду, чтобы смыть остатки пасты, и вылейте эту смесь в суп. Варите суп еще 10-15 минут на маленьком огне. Подавайте солянку горячей, добавив в тарелку ломтик лимона, черные и зеленые оливки и ложку сметаны.

Чем больше видов копченостей вы используете – тем глубже будет вкус. Также мы рассказывали, как запечь утку.