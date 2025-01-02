Не їжте завітрену ковбасу з нарізки — приготуйте з неї солянку: рецепт від шеф-кухаря (відео)
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За цим рецептом солянка виходить розкішною
Після новорічних свят часто залишається багато страв. І якщо зі святковими салатами зрозуміло, що робити (до речі, ми розповідали, скільки вони зберігаються), то ковбасна нарізка на третій день виглядає зовсім неапетитно.
Щоб не давитись бутербродами з неї, пропонуємо смачний і простий спосіб смачно утилізувати копченості — солянка. Вдалим рецептом поділився на своєму ютуб-каналі шеф-кухар Андрій Клюс.
Інгредієнти:
- Курячий бульйон – 2,5 л
- Варено-копчений бекон – 150 г
- Шинка – 150 г
- Домашня печена ковбаса (або інша копчена ковбаса) – 150 г
- Куряче стегно (зачищене) – 200 г
- Мариновані огірки – 150 г
- Томатна паста – 150 г
- Ріпчаста цибуля – 150 г
- Часник – 2 зубчики (5 г)
- Лавровий лист – 2 шт. (1 г)
- Олія для смаження – 20 мл
- Сіль, перець, цукор – до смаку
Для подачі:
- Сметана – 20 г на порцію
- Чорні та зелені оливки – 20 г на порцію
- Скибочка лимона – 5 г на порцію
Спосіб приготування:
- Наріжте ковбасу, бекон, шинку та куряче стегно кубиками середнього розміру. Цибулю наріжте дрібними кубиками (спочатку вертикально, потім горизонтально для більш дрібної нарізки). Мариновані огірки також наріжте кубиками.
- Розігрійте олію на двох сковорідках. На одній обсмажте всі копченості разом до утворення золотистої скоринки. На іншій сковорідці окремо обсмажте куряче стегно.
- У каструлю з киплячим курячим бульйоном додайте обсмажене м'ясо та копченості. Додайте копчену паприку та сушений часник для підсилення смаку. Посоліть бульйон.
- На сковорідці, де смажилось м'ясо, обсмажте цибулю до золотистого кольору. Потім на цій же сковорідці обсмажте огірки. Додайте сіль та цукор до цибулі для балансу смаку.
- Додайте обсмажені цибулю та огірки до бульйону з м'ясом. Обпаліть лавровий лист на відкритому вогні (або на плиті) та додайте його до супу.
- На сухій сковорідці прогрійте томатну пасту до карамелізації (до появи насиченого кольору та аромату). Додайте трохи бульйону до сковорідки, щоб змити залишки пасти, та вилийте цю суміш у суп.
- Варіть суп ще 10-15 хвилин на невеликому вогні. Подавайте солянку гарячою, додавши в тарілку скибочку лимона, чорні та зелені оливки та ложку сметани.
Чим більше видів копченостей ви використаєте — тим глибшим буде смак. Також ми розповідали, як запекти цілу качку.