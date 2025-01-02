Не їжте завітрену ковбасу з нарізки — приготуйте з неї солянку: рецепт від шеф-кухаря (відео)

За цим рецептом солянка виходить розкішною

Після новорічних свят часто залишається багато страв. І якщо зі святковими салатами зрозуміло, що робити (до речі, ми розповідали, скільки вони зберігаються), то ковбасна нарізка на третій день виглядає зовсім неапетитно.

Щоб не давитись бутербродами з неї, пропонуємо смачний і простий спосіб смачно утилізувати копченості — солянка. Вдалим рецептом поділився на своєму ютуб-каналі шеф-кухар Андрій Клюс.

Інгредієнти:

Курячий бульйон – 2,5 л

Варено-копчений бекон – 150 г

Шинка – 150 г

Домашня печена ковбаса (або інша копчена ковбаса) – 150 г

Куряче стегно (зачищене) – 200 г

Мариновані огірки – 150 г

Томатна паста – 150 г

Ріпчаста цибуля – 150 г

Часник – 2 зубчики (5 г)

Лавровий лист – 2 шт. (1 г)

Олія для смаження – 20 мл

Сіль, перець, цукор – до смаку

Для подачі:

Сметана – 20 г на порцію

Чорні та зелені оливки – 20 г на порцію

Скибочка лимона – 5 г на порцію

Спосіб приготування:

Наріжте ковбасу, бекон, шинку та куряче стегно кубиками середнього розміру. Цибулю наріжте дрібними кубиками (спочатку вертикально, потім горизонтально для більш дрібної нарізки). Мариновані огірки також наріжте кубиками. Розігрійте олію на двох сковорідках. На одній обсмажте всі копченості разом до утворення золотистої скоринки. На іншій сковорідці окремо обсмажте куряче стегно. У каструлю з киплячим курячим бульйоном додайте обсмажене м'ясо та копченості. Додайте копчену паприку та сушений часник для підсилення смаку. Посоліть бульйон. На сковорідці, де смажилось м'ясо, обсмажте цибулю до золотистого кольору. Потім на цій же сковорідці обсмажте огірки. Додайте сіль та цукор до цибулі для балансу смаку. Додайте обсмажені цибулю та огірки до бульйону з м'ясом. Обпаліть лавровий лист на відкритому вогні (або на плиті) та додайте його до супу. На сухій сковорідці прогрійте томатну пасту до карамелізації (до появи насиченого кольору та аромату). Додайте трохи бульйону до сковорідки, щоб змити залишки пасти, та вилийте цю суміш у суп. Варіть суп ще 10-15 хвилин на невеликому вогні. Подавайте солянку гарячою, додавши в тарілку скибочку лимона, чорні та зелені оливки та ложку сметани.

Чим більше видів копченостей ви використаєте — тим глибшим буде смак. Також ми розповідали, як запекти цілу качку.