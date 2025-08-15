Откроете зимой баночку – и ахнете: невероятно вкусная заготовка из помидоров и огурцов (видео)

Напоминание о лете

Огурцы и томаты – одни из самых популярных овощей в летнем сезоне. Из них готовят множество свежих салатов, закусок и, конечно, консервируют на зиму. Помидоры часто консервируют "под снегом" — с большим количеством чеснока, что придает блюду особый аромат и остроту.

Но сегодня мы предлагаем вам немного другой вариант – вкусный и простой салат из огурцов и томатов на зиму, который сбережет свежесть овощей и порадует в холодные месяцы. Рецептом с нами поделились на YouTube-канале "Taisia Ukrainian".

Как приготовить салат из огурцов и помидоров на зиму

Ингредиенты:

огурцы – 1 кг;

томаты – 1 кг;

лук – 400 г;

петрушка – 80 г;

соль – 4 ч. л.;

сахар – 4 ч. л.;

уксус 9% – 4 ст.

лавровый лист – 4 шт.;

черный перец горошком – 8 шт.;

масло – 8 ст.

Читайте также: 5 Выпечка Финансье

Способ приготовления: