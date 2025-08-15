Укр

Откроете зимой баночку – и ахнете: невероятно вкусная заготовка из помидоров и огурцов (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Самая яркая и ароматная закуска
Самая яркая и ароматная закуска. Фото instagram.com

Напоминание о лете

Огурцы и томаты – одни из самых популярных овощей в летнем сезоне. Из них готовят множество свежих салатов, закусок и, конечно, консервируют на зиму. Помидоры часто консервируют "под снегом" — с большим количеством чеснока, что придает блюду особый аромат и остроту.

Но сегодня мы предлагаем вам немного другой вариант – вкусный и простой салат из огурцов и томатов на зиму, который сбережет свежесть овощей и порадует в холодные месяцы. Рецептом с нами поделились на YouTube-канале "Taisia Ukrainian".

Как приготовить салат из огурцов и помидоров на зиму

Ингредиенты:

  • огурцы – 1 кг;
  • томаты – 1 кг;
  • лук – 400 г;
  • петрушка – 80 г;
  • соль – 4 ч. л.;
  • сахар – 4 ч. л.;
  • уксус 9% – 4 ст.
  • лавровый лист – 4 шт.;
  • черный перец горошком – 8 шт.;
  • масло – 8 ст.

Способ приготовления:

  1. Нарезать огурцы, томаты, лук и петрушку.
  2. На дно стерилизованных банок положить лавровый лист, перец горошком и растительное масло.
  3. Выложить в банки нарезанные овощи.
  4. Добавить соль, сахар и уксус в банки.
  5. Залить все кипятком или маринадом по желанию.
  6. Стерилизовать банки 20 минут, закатать до полного охлаждения.
Теги:
#Помидоры #Салат #Огурцы #Готовим дома