Откроете зимой баночку – и ахнете: невероятно вкусная заготовка из помидоров и огурцов (видео)
-
-
Напоминание о лете
Огурцы и томаты – одни из самых популярных овощей в летнем сезоне. Из них готовят множество свежих салатов, закусок и, конечно, консервируют на зиму. Помидоры часто консервируют "под снегом" — с большим количеством чеснока, что придает блюду особый аромат и остроту.
Но сегодня мы предлагаем вам немного другой вариант – вкусный и простой салат из огурцов и томатов на зиму, который сбережет свежесть овощей и порадует в холодные месяцы. Рецептом с нами поделились на YouTube-канале "Taisia Ukrainian".
Как приготовить салат из огурцов и помидоров на зиму
Ингредиенты:
- огурцы – 1 кг;
- томаты – 1 кг;
- лук – 400 г;
- петрушка – 80 г;
- соль – 4 ч. л.;
- сахар – 4 ч. л.;
- уксус 9% – 4 ст.
- лавровый лист – 4 шт.;
- черный перец горошком – 8 шт.;
- масло – 8 ст.
Способ приготовления:
- Нарезать огурцы, томаты, лук и петрушку.
- На дно стерилизованных банок положить лавровый лист, перец горошком и растительное масло.
- Выложить в банки нарезанные овощи.
- Добавить соль, сахар и уксус в банки.
- Залить все кипятком или маринадом по желанию.
- Стерилизовать банки 20 минут, закатать до полного охлаждения.