Відкриєте взимку баночку — і ахнете: неймовірно смачна заготівля з помідорів та огірків (відео)

Нагадування про літо

Огірки та томати — одні з найпопулярніших овочів у літньому сезоні. З них готують безліч свіжих салатів, закусок і, звісно, консервують на зиму. Помідори часто консервують "під снігом" — з великою кількістю часнику, що надає страві особливого аромату і гостроти.

Але сьогодні ми пропонуємо вам трохи інший варіант — смачний і простий салат з огірків та томатів на зиму, який збереже свіжість овочів і порадує в холодні місяці. Рецептом з нами поділилися на YouTube-каналі "Taisia Ukrainian".

Як приготувати салат з огірків та помідорів на зиму

Інгредієнти:

огірки – 1 кг;

томати – 1 кг;

цибуля – 400 г;

петрушка – 80 г;

сіль – 4 ч. л.;

цукор – 4 ч. л.;

оцет 9% – 4 ст. л.;

лавровий лист – 4 шт.;

чорний перець горошком – 8 шт.;

олія – 8 ст. л.;

Спосіб приготування: