Рус

Відкриєте взимку баночку — і ахнете: неймовірно смачна заготівля з помідорів та огірків (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Найяскравіша та ароматніша закуска
Найяскравіша та ароматніша закуска. Фото instagram.com

Нагадування про літо

Огірки та томати — одні з найпопулярніших овочів у літньому сезоні. З них готують безліч свіжих салатів, закусок і, звісно, консервують на зиму. Помідори часто консервують "під снігом" — з великою кількістю часнику, що надає страві особливого аромату і гостроти.

Але сьогодні ми пропонуємо вам трохи інший варіант — смачний і простий салат з огірків та томатів на зиму, який збереже свіжість овочів і порадує в холодні місяці. Рецептом з нами поділилися на YouTube-каналі "Taisia Ukrainian".

Як приготувати салат з огірків та помідорів на зиму

Інгредієнти:

  • огірки – 1 кг;
  • томати – 1 кг;
  • цибуля – 400 г;
  • петрушка – 80 г;
  • сіль – 4 ч. л.;
  • цукор – 4 ч. л.;
  • оцет 9% – 4 ст. л.;
  • лавровий лист – 4 шт.;
  • чорний перець горошком – 8 шт.;
  • олія – 8 ст. л.;

Спосіб приготування:

  1. Нарізати огірки, томати, цибулю та петрушку.
  2. На дно стерилізованих банок покласти лавровий лист, перець горошком та олію.
  3. Викласти в банки нарізані овочі.
  4. Додати сіль, цукор і оцет у банки.
  5. Залити все окропом або маринадом за бажанням.
  6. Стерилізувати банки 20 хвилин, закатати та укутати до повного охолодження.
Теги:
#Помідори #Салат #Огірки #Готуємо вдома