Відкриєте взимку баночку — і ахнете: неймовірно смачна заготівля з помідорів та огірків (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Нагадування про літо
Огірки та томати — одні з найпопулярніших овочів у літньому сезоні. З них готують безліч свіжих салатів, закусок і, звісно, консервують на зиму. Помідори часто консервують "під снігом" — з великою кількістю часнику, що надає страві особливого аромату і гостроти.
Але сьогодні ми пропонуємо вам трохи інший варіант — смачний і простий салат з огірків та томатів на зиму, який збереже свіжість овочів і порадує в холодні місяці. Рецептом з нами поділилися на YouTube-каналі "Taisia Ukrainian".
Як приготувати салат з огірків та помідорів на зиму
Інгредієнти:
- огірки – 1 кг;
- томати – 1 кг;
- цибуля – 400 г;
- петрушка – 80 г;
- сіль – 4 ч. л.;
- цукор – 4 ч. л.;
- оцет 9% – 4 ст. л.;
- лавровий лист – 4 шт.;
- чорний перець горошком – 8 шт.;
- олія – 8 ст. л.;
Спосіб приготування:
- Нарізати огірки, томати, цибулю та петрушку.
- На дно стерилізованих банок покласти лавровий лист, перець горошком та олію.
- Викласти в банки нарізані овочі.
- Додати сіль, цукор і оцет у банки.
- Залити все окропом або маринадом за бажанням.
- Стерилізувати банки 20 хвилин, закатати та укутати до повного охолодження.