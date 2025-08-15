Будете готовить по 50 банок за сезон: салат из помидоров и огурцов достаточно залить кипятком и закрыть (видео)

Укр

Будете готовить по 50 банок за сезон: салат из помидоров и огурцов достаточно залить кипятком и закрыть

Мария Швец
Яркий, очень вкусный – идеален для холодного времени года
Яркий, очень вкусный – идеален для холодного времени года.

Салат получается кисло-сладкий, овощи в нем сохраняют цельность

Огурцы и помидоры — это не только любимые летние овощи, но и настоящие подарки для кулинарии. Из них готовят множество свежих салатов, маринадов и даже закусочных помидоров в ароматной зеленой заправке, прекрасно дополняющей любой стол.

Но сегодня мы предлагаем заготовить на зиму вкусный и простой салат из огурцов и помидоров, который будет сохранять свежесть лета и обрадует вас в холодные месяцы. Рецептом с нами поделились на YouTube-канале "PAZANDA ZAMIRA".

Как приготовить салат из огурцов и помидоров на зиму

Ингредиенты:

  • помидоры – 1 кг;
  • огурцы – 1 кг;
  • перец острый (по желанию) – 1 шт.;
  • чеснок – 3 зубчика;
  • петрушка – несколько веточек;
  • перец душистый – 2 шт.;
  • перец горошком – 5 шт.;

Маринад на 1 л воды:

  • соль – 1 ст. л.;
  • сахар – 3 ст. л.;
  • уксусная эссенция 70% – 1 ч. л.;

Способ приготовления:

  1. Вымыть помидоры и огурцы, помидоры нарезать большими частями, огурцы — кружочками или брусками.
  2. Порезать острый перец (по желанию), измельчить чеснок и мелко порезать петрушку.
  3. На дно стерилизованных банок положить перец душистый, перец горошком, чеснок и петрушку.
  4. Выложить слоями помидоры, огурцы и острый перец.
  5. Приготовить маринад: растворить соль, сахар и уксусную эссенцию в 1 л кипяченой воды.
  6. Залить овощи горячим маринадом, накрыть крышками и стерилизовать банки 15-20 минут. Затем закатать и охладить под одеялом.
