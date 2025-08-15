Будете готовить по 50 банок за сезон: салат из помидоров и огурцов достаточно залить кипятком и закрыть (видео)

Салат получается кисло-сладкий, овощи в нем сохраняют цельность

Огурцы и помидоры — это не только любимые летние овощи, но и настоящие подарки для кулинарии. Из них готовят множество свежих салатов, маринадов и даже закусочных помидоров в ароматной зеленой заправке, прекрасно дополняющей любой стол.

Но сегодня мы предлагаем заготовить на зиму вкусный и простой салат из огурцов и помидоров, который будет сохранять свежесть лета и обрадует вас в холодные месяцы. Рецептом с нами поделились на YouTube-канале "PAZANDA ZAMIRA".

Как приготовить салат из огурцов и помидоров на зиму

Ингредиенты:

помидоры – 1 кг;

огурцы – 1 кг;

перец острый (по желанию) – 1 шт.;

чеснок – 3 зубчика;

петрушка – несколько веточек;

перец душистый – 2 шт.;

перец горошком – 5 шт.;

Маринад на 1 л воды:

соль – 1 ст. л.;

сахар – 3 ст. л.;

уксусная эссенция 70% – 1 ч. л.;

Способ приготовления: