Будете готовить по 50 банок за сезон: салат из помидоров и огурцов достаточно залить кипятком и закрыть (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Салат получается кисло-сладкий, овощи в нем сохраняют цельность
Огурцы и помидоры — это не только любимые летние овощи, но и настоящие подарки для кулинарии. Из них готовят множество свежих салатов, маринадов и даже закусочных помидоров в ароматной зеленой заправке, прекрасно дополняющей любой стол.
Но сегодня мы предлагаем заготовить на зиму вкусный и простой салат из огурцов и помидоров, который будет сохранять свежесть лета и обрадует вас в холодные месяцы. Рецептом с нами поделились на YouTube-канале "PAZANDA ZAMIRA".
Как приготовить салат из огурцов и помидоров на зиму
Ингредиенты:
- помидоры – 1 кг;
- огурцы – 1 кг;
- перец острый (по желанию) – 1 шт.;
- чеснок – 3 зубчика;
- петрушка – несколько веточек;
- перец душистый – 2 шт.;
- перец горошком – 5 шт.;
Маринад на 1 л воды:
- соль – 1 ст. л.;
- сахар – 3 ст. л.;
- уксусная эссенция 70% – 1 ч. л.;
Способ приготовления:
- Вымыть помидоры и огурцы, помидоры нарезать большими частями, огурцы — кружочками или брусками.
- Порезать острый перец (по желанию), измельчить чеснок и мелко порезать петрушку.
- На дно стерилизованных банок положить перец душистый, перец горошком, чеснок и петрушку.
- Выложить слоями помидоры, огурцы и острый перец.
- Приготовить маринад: растворить соль, сахар и уксусную эссенцию в 1 л кипяченой воды.
- Залить овощи горячим маринадом, накрыть крышками и стерилизовать банки 15-20 минут. Затем закатать и охладить под одеялом.