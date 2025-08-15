Готуватимете по 50 банок за сезон: салат із помідорів і огірків достатньо залити окропом і закрити (відео)

Салат виходить кисло-солодкий, овочі в ньому зберігають цілісність

Огірки та помідори — це не лише улюблені літні овочі, а й справжні подарунки для кулінарії. З них готують безліч свіжих салатів, маринадів і навіть закусочних помідорів у ароматній зеленій заправці, які прекрасно доповнюють будь-який стіл.

Але сьогодні ми пропонуємо заготовити на зиму смачний і простий салат з огірків та помідорів, який зберігатиме свіжість літа й порадує вас у холодні місяці. Рецептом з нами поділилися на YouTube-каналі "PAZANDA ZAMIRA".

Як приготувати салат з огірків та помідорів на зиму

Інгредієнти:

помідори – 1 кг;

огірки – 1 кг;

перець гострий (за бажанням) – 1 шт.;

часник – 3 зубчики;

петрушка – кілька гілочок;

перець духмяний – 2 шт.;

перець горошком – 5 шт.;

Маринад на 1 л води:

сіль – 1 ст. л.;

цукор – 3 ст. л.;

оцтова есенція 70% – 1 ч. л.;

Спосіб приготування: