Готуватимете по 50 банок за сезон: салат із помідорів і огірків достатньо залити окропом і закрити (відео)
Салат виходить кисло-солодкий, овочі в ньому зберігають цілісність
Огірки та помідори — це не лише улюблені літні овочі, а й справжні подарунки для кулінарії. З них готують безліч свіжих салатів, маринадів і навіть закусочних помідорів у ароматній зеленій заправці, які прекрасно доповнюють будь-який стіл.
Але сьогодні ми пропонуємо заготовити на зиму смачний і простий салат з огірків та помідорів, який зберігатиме свіжість літа й порадує вас у холодні місяці. Рецептом з нами поділилися на YouTube-каналі "PAZANDA ZAMIRA".
Як приготувати салат з огірків та помідорів на зиму
Інгредієнти:
- помідори – 1 кг;
- огірки – 1 кг;
- перець гострий (за бажанням) – 1 шт.;
- часник – 3 зубчики;
- петрушка – кілька гілочок;
- перець духмяний – 2 шт.;
- перець горошком – 5 шт.;
Маринад на 1 л води:
- сіль – 1 ст. л.;
- цукор – 3 ст. л.;
- оцтова есенція 70% – 1 ч. л.;
Спосіб приготування:
- Вимити помідори та огірки, нарізати помідори великими частинами, огірки — кружальцями або брусками.
- Порізати гострий перець (за бажанням), подрібнити часник і дрібно нарізати петрушку.
- На дно стерилізованих банок покласти перець духмяний, перець горошком, часник і петрушку.
- Викласти шарами помідори, огірки та гострий перець.
- Приготувати маринад: розчинити сіль, цукор та оцтову есенцію у 1 л кип’яченої води.
- Залити овочі гарячим маринадом, накрити кришками і стерилізувати банки 15-20 хвилин. Потім закатати та остудити під ковдрою.