Готуватимете по 50 банок за сезон: салат із помідорів і огірків достатньо залити окропом і закрити (відео)

Марія Швець
Яскравий, дуже смачний - ідеальний для холодної пори року
Яскравий, дуже смачний - ідеальний для холодної пори року. Фото instagram.com

Салат виходить кисло-солодкий, овочі в ньому зберігають цілісність

Огірки та помідори — це не лише улюблені літні овочі, а й справжні подарунки для кулінарії. З них готують безліч свіжих салатів, маринадів і навіть закусочних помідорів у ароматній зеленій заправці, які прекрасно доповнюють будь-який стіл.

Але сьогодні ми пропонуємо заготовити на зиму смачний і простий салат з огірків та помідорів, який зберігатиме свіжість літа й порадує вас у холодні місяці. Рецептом з нами поділилися на YouTube-каналі "PAZANDA ZAMIRA".

Як приготувати салат з огірків та помідорів на зиму

Інгредієнти:

  • помідори – 1 кг;
  • огірки – 1 кг;
  • перець гострий (за бажанням) – 1 шт.;
  • часник – 3 зубчики;
  • петрушка – кілька гілочок;
  • перець духмяний – 2 шт.;
  • перець горошком – 5 шт.;

Маринад на 1 л води:

  • сіль – 1 ст. л.;
  • цукор – 3 ст. л.;
  • оцтова есенція 70% – 1 ч. л.;

Спосіб приготування:

  1. Вимити помідори та огірки, нарізати помідори великими частинами, огірки — кружальцями або брусками.
  2. Порізати гострий перець (за бажанням), подрібнити часник і дрібно нарізати петрушку.
  3. На дно стерилізованих банок покласти перець духмяний, перець горошком, часник і петрушку.
  4. Викласти шарами помідори, огірки та гострий перець.
  5. Приготувати маринад: розчинити сіль, цукор та оцтову есенцію у 1 л кип’яченої води.
  6. Залити овочі гарячим маринадом, накрити кришками і стерилізувати банки 15-20 хвилин. Потім закатати та остудити під ковдрою.
