От них невозможно оторваться: как замариновать помидоры черри

Такие помидоры вы еще не пробовали

Мы уже рассказывали, как замариновать помидоры на зиму без уксуса. Но если хочется наслаждаться солеными овощами уже сейчас, попробуйте рецепт маринованных помидоров черри. Готовятся они очень быстро, без особых усилий, а результат превосходит все ожидания. Такие помидоры вкусные сами по себе, но и прекрасно дополняют кашу, картофель, мясные и рыбные блюда.

Рецептом поделились на YouTube-канале Twins Kitchen.

Ингредиенты:

Помидоры черри – 400 г;

Лук – 1 шт;

Чеснок – 3 зубчика;

Петрушка – пучок;

Базилик – 1 веточка;

Растительное масло – 5 ст.л;

Мед – 1 ст.л;

Соль – 1 ч.л;

Черный перец – 1 ч.л;

Сушеный укроп – 1 ч.л;

Смесь сладких перцев – 1 ч.л;

Паприка – 1 ч.л.

Как замариновать помидоры черри