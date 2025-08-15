Від них неможливо відірватися: як замаринувати помідори черрі

Такі помідори ви ще не куштували

Ми вже розповідали, як замаринувати помідори на зиму без оцту. Але якщо хочеться смакувати солоними овочами вже зараз, спробуйте рецепт маринованих помідорів черрі. Готуються вони дуже швидко, без зайвих зусиль, а результат перевершує всі очікування. Така закуска смакує як самостійно, так і в компанії з кашею, картоплею, м’ясними та рибними стравами.

Рецептом поділились на YouTube-каналі Twins Kitchen.

Інгредієнти:

Помідори черрі - 400 г;

Цибуля — 1 шт;

Часник — 3 зубчики;

Петрушка — пучок;

Базилік — 1 гілочка;

Рослинна олія — 5 ст.л;

Мед — 1 ст.л;

Сіль — 1 ч.л;

Чорний перець — 1 ч.л;

Сушений Кріп — 1 ч.л;

Суміш солодких перців — 1 ч.л;

Паприка — 1 ч.л.

Як замаринувати помідори черрі