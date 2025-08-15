Забудьте о шашлыке: рецепт рулетиков из баклажанов, которые станут главным блюдом на пикнике

Выходит безумно вкусно

Запеченные баклажаны гриль всегда обладают особым вкусом — насыщенным, глубоким и с легкой дымной ноткой. А если добавить к ним пикантную мясную начинку, ароматные специи и нежный сыр и завернуть в рулетики, получится блюдо, перед которым трудно устоять. Рулетики из баклажанов на мангале будут отличной горячей закуской на пикнике или праздничном застолье.

Рецептом вкусного блюда поделился шеф-повар Андрей Клюс.

Ингредиенты:

2 баклажана

фарш свино-говяжий 400 г

томат черри 50 г

сыр твердый по вашему вкусу 100 г

чеснок 15 г

зелень: укроп, петрушка, зеленый лук 60 г

чили хлопья 2 г

душица (орегано) 2 г

имбирь сушеный 2 г

хмели-сунели 2 г

паприка копченая 5 г

соль, перец по вкусу

оливковое масло 10 мл

сметана 400 мл

горчица зерновая с хреном 30 г

лимон запеченный на гриле 0,5 шт.

каперсы 20 г

Как приготовить рулетики из баклажанов гриль