Забудьте о шашлыке: рецепт рулетиков из баклажанов, которые станут главным блюдом на пикнике
Выходит безумно вкусно
Запеченные баклажаны гриль всегда обладают особым вкусом — насыщенным, глубоким и с легкой дымной ноткой. А если добавить к ним пикантную мясную начинку, ароматные специи и нежный сыр и завернуть в рулетики, получится блюдо, перед которым трудно устоять. Рулетики из баклажанов на мангале будут отличной горячей закуской на пикнике или праздничном застолье.
Рецептом вкусного блюда поделился шеф-повар Андрей Клюс.
Ингредиенты:
- 2 баклажана
- фарш свино-говяжий 400 г
- томат черри 50 г
- сыр твердый по вашему вкусу 100 г
- чеснок 15 г
- зелень: укроп, петрушка, зеленый лук 60 г
- чили хлопья 2 г
- душица (орегано) 2 г
- имбирь сушеный 2 г
- хмели-сунели 2 г
- паприка копченая 5 г
- соль, перец по вкусу
- оливковое масло 10 мл
- сметана 400 мл
- горчица зерновая с хреном 30 г
- лимон запеченный на гриле 0,5 шт.
- каперсы 20 г
Как приготовить рулетики из баклажанов гриль
- Нарежьте баклажаны тонкими слайсами, срезав хвостики. Посыпьте слайсы перцем и солью с обеих сторон, оставьте в тепле, чтобы из них вышла горечь.
- К свино-говяжьему фаршу добавьте измельченный чеснок, мелко нашинкованную зелень, чили, орегано, имбирь, хмели-сунели, копченую паприку, соль, перец и оливковое масло.
- На центр каждого слайса баклажана выложите начинку, добавьте кубик сыра и кусочек помидора.
- Аккуратно заверните баклажан в рулетик, фиксируя начинку.
- Нанизывайте по два рулетика на деревянные шпажки, фиксируя их.
- Уложите рулетики на гриль. Добавьте замоченную в вине щепу для копченого аромата.
- Запекайте рулетики на гриле около 20 минут при температуре 180°C. Осторожно переверните, чтобы они равномерно подрумянились.
- Для соуса запеките половину лимона на гриле. Смешайте измельченную зелень, чеснок, каперсы, хрен с горчицей и сметану. Добавьте сок печеного лимона, соль и перец.