Забудьте о шашлыке: рецепт рулетиков из баклажанов, которые станут главным блюдом на пикнике

Наталья Граковская
Рулетики из баклажанов с мясной начинкой
Рулетики из баклажанов с мясной начинкой. Фото Скриншот YouTube

Выходит безумно вкусно

Запеченные баклажаны гриль всегда обладают особым вкусом — насыщенным, глубоким и с легкой дымной ноткой. А если добавить к ним пикантную мясную начинку, ароматные специи и нежный сыр и завернуть в рулетики, получится блюдо, перед которым трудно устоять. Рулетики из баклажанов на мангале будут отличной горячей закуской на пикнике или праздничном застолье.

Рецептом вкусного блюда поделился шеф-повар Андрей Клюс.

Ингредиенты:

  • 2 баклажана
  • фарш свино-говяжий 400 г
  • томат черри 50 г
  • сыр твердый по вашему вкусу 100 г
  • чеснок 15 г
  • зелень: укроп, петрушка, зеленый лук 60 г
  • чили хлопья 2 г
  • душица (орегано) 2 г
  • имбирь сушеный 2 г
  • хмели-сунели 2 г
  • паприка копченая 5 г
  • соль, перец по вкусу
  • оливковое масло 10 мл
  • сметана 400 мл
  • горчица зерновая с хреном 30 г
  • лимон запеченный на гриле 0,5 шт.
  • каперсы 20 г

Как приготовить рулетики из баклажанов гриль

  1. Нарежьте баклажаны тонкими слайсами, срезав хвостики. Посыпьте слайсы перцем и солью с обеих сторон, оставьте в тепле, чтобы из них вышла горечь.
  2. К свино-говяжьему фаршу добавьте измельченный чеснок, мелко нашинкованную зелень, чили, орегано, имбирь, хмели-сунели, копченую паприку, соль, перец и оливковое масло.
  3. На центр каждого слайса баклажана выложите начинку, добавьте кубик сыра и кусочек помидора.
  4. Аккуратно заверните баклажан в рулетик, фиксируя начинку.
  5. Нанизывайте по два рулетика на деревянные шпажки, фиксируя их.
  6. Уложите рулетики на гриль. Добавьте замоченную в вине щепу для копченого аромата.
  7. Запекайте рулетики на гриле около 20 минут при температуре 180°C. Осторожно переверните, чтобы они равномерно подрумянились.
  8. Для соуса запеките половину лимона на гриле. Смешайте измельченную зелень, чеснок, каперсы, хрен с горчицей и сметану. Добавьте сок печеного лимона, соль и перец.
