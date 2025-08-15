Рус

Забудьте про шашлик: рецепт рулетиків з баклажанів, що стануть головною стравою на пікніку

Наталя Граковська
Рулетики з баклажанів з м'ясною начинкою
Рулетики з баклажанів з м'ясною начинкою. Фото Скріншот YouTube

Виходить шалено смачно

Запечені баклажани гриль завжди мають особливий смак — насичений, глибокий і з легкою димною ноткою. А якщо додати до них пікантну м’ясну начинку, ароматні спеції та ніжний сир і завернути у рулетики, вийде страва, перед якою важко встояти. Рулетики з баклажанів на мангалі стануть чудовою гарячою закускою на пікніку чи святковому застіллі.

Рецептом смачної страви поділився шеф-кухар Андрій Клюс.

Інгредієнти:

  • 2 баклажани
  • фарш свино-яловичий 400 г
  • томат чері 50 г
  • сир твердий на ваш смак 100 г
  • часник 15 г
  • зелень: кріп, петрушка, зелена цибуля 60 г
  • чилі пластівці 2 г
  • материнка (орегано) 2 г
  • імбир сушений 2 г
  • хмелі-сунелі 2 г
  • паприка копчена 5 г
  • сіль, перець до смаку
  • оливкова олія 10 мл
  • сметана 400 мл
  • гірчиця зернова з хроном 30 г
  • лимон печений на грилі 0,5 шт.
  • каперси 20 г

Як приготувати рулетики з баклажанів гриль

  1. Наріжте баклажани тонкими слайсами, зрізавши хвостики. Посипте слайси перцем та сіллю з обох боків, залиште в теплі, щоб з них вийшла гіркота.
  2. До свинячо-яловичого фаршу додайте подрібнений часник, дрібно нашинковану зелень, чилі, орегано, імбир, хмелі-сунелі, копчену паприку, сіль, перець і оливкову олію.
  3. На центр кожного слайса баклажана викладіть начинку, додайте кубик сиру і шматочок помідора.
  4. Обережно заверніть баклажан у рулетик, фіксуючи начинку.
  5. Нанизуйте по два рулетики на дерев'яні шпажки, фіксуючи їх.
  6. Покладіть рулетики на гриль. Додайте замочену у вині тріску для копченого аромату.
  7. Запікайте рулетики на грилі приблизно 20 хвилин при температурі 180°C. Обережно переверніть їх, щоб вони рівномірно підрум'янилися.
  8. Для соусу запечіть половину лимона на грилі. Змішайте подрібнену зелень, часник, каперси, хрін з гірчицею та сметану. Додайте сік запеченого лимона, сіль та перець.
