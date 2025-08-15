Забудьте про шашлик: рецепт рулетиків з баклажанів, що стануть головною стравою на пікніку

Виходить шалено смачно

Запечені баклажани гриль завжди мають особливий смак — насичений, глибокий і з легкою димною ноткою. А якщо додати до них пікантну м’ясну начинку, ароматні спеції та ніжний сир і завернути у рулетики, вийде страва, перед якою важко встояти. Рулетики з баклажанів на мангалі стануть чудовою гарячою закускою на пікніку чи святковому застіллі.

Рецептом смачної страви поділився шеф-кухар Андрій Клюс.

Інгредієнти:

2 баклажани

фарш свино-яловичий 400 г

томат чері 50 г

сир твердий на ваш смак 100 г

часник 15 г

зелень: кріп, петрушка, зелена цибуля 60 г

чилі пластівці 2 г

материнка (орегано) 2 г

імбир сушений 2 г

хмелі-сунелі 2 г

паприка копчена 5 г

сіль, перець до смаку

оливкова олія 10 мл

сметана 400 мл

гірчиця зернова з хроном 30 г

лимон печений на грилі 0,5 шт.

каперси 20 г

Як приготувати рулетики з баклажанів гриль