Забудьте про шашлик: рецепт рулетиків з баклажанів, що стануть головною стравою на пікніку
Виходить шалено смачно
Запечені баклажани гриль завжди мають особливий смак — насичений, глибокий і з легкою димною ноткою. А якщо додати до них пікантну м’ясну начинку, ароматні спеції та ніжний сир і завернути у рулетики, вийде страва, перед якою важко встояти. Рулетики з баклажанів на мангалі стануть чудовою гарячою закускою на пікніку чи святковому застіллі.
Рецептом смачної страви поділився шеф-кухар Андрій Клюс.
Інгредієнти:
- 2 баклажани
- фарш свино-яловичий 400 г
- томат чері 50 г
- сир твердий на ваш смак 100 г
- часник 15 г
- зелень: кріп, петрушка, зелена цибуля 60 г
- чилі пластівці 2 г
- материнка (орегано) 2 г
- імбир сушений 2 г
- хмелі-сунелі 2 г
- паприка копчена 5 г
- сіль, перець до смаку
- оливкова олія 10 мл
- сметана 400 мл
- гірчиця зернова з хроном 30 г
- лимон печений на грилі 0,5 шт.
- каперси 20 г
Як приготувати рулетики з баклажанів гриль
- Наріжте баклажани тонкими слайсами, зрізавши хвостики. Посипте слайси перцем та сіллю з обох боків, залиште в теплі, щоб з них вийшла гіркота.
- До свинячо-яловичого фаршу додайте подрібнений часник, дрібно нашинковану зелень, чилі, орегано, імбир, хмелі-сунелі, копчену паприку, сіль, перець і оливкову олію.
- На центр кожного слайса баклажана викладіть начинку, додайте кубик сиру і шматочок помідора.
- Обережно заверніть баклажан у рулетик, фіксуючи начинку.
- Нанизуйте по два рулетики на дерев'яні шпажки, фіксуючи їх.
- Покладіть рулетики на гриль. Додайте замочену у вині тріску для копченого аромату.
- Запікайте рулетики на грилі приблизно 20 хвилин при температурі 180°C. Обережно переверніть їх, щоб вони рівномірно підрум'янилися.
- Для соусу запечіть половину лимона на грилі. Змішайте подрібнену зелень, часник, каперси, хрін з гірчицею та сметану. Додайте сік запеченого лимона, сіль та перець.