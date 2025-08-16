Если есть кабачки и сыр: приготовьте пикантный греческий пирог, который разлетается мгновенно
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Этот пирог из кабачков удивит всех
Если вам надоели классические блюда из кабачков и хочется чего-то новенького, попробуйте приготовить из них греческий пирог. Он очень простой в приготовлении и подходит для любого приема пищи. А еще его удобно брать с собой на пикник или в качестве перекуса на работу.
Рецептом поделились на сайте "Смачненьке".
Ингредиенты:
- Лук – 2 шт.
- Кабачки — 1 кг
- Орегано (свежая зелень) – 10 г
- Соль — ½ ст. л.
- Йогурт (без наполнителя) — 250 мл
- Яйца – 6 шт.
- Мука — 150 г
- Разрыхлитель — 10 г
- Петрушка – небольшой пучок
- Сыр фета (или брынза) — 250 г
- Паприка (сладкая) – 1 ч. л.
Этапы приготовления
- Нарежьте лук тонкими полукольцами. Кабачки порежьте мелкими кубиками. Мелко нашинкуйте свежее орегано.
- Разогрейте растительное масло на сковороде. Добавьте нарезанный лук и обжаривайте до золотистого цвета. Затем добавьте кабачки и орегано. Тщательно перемешайте и обжаривайте, пока кабачки не станут мягкими.
- В большой миске взбейте йогурт с яйцами до однородной смеси. Постепенно всыпьте просеянную муку, смешанную с разрыхлителем, и замесите густое тесто.
- Добавьте в тесто обжаренные кабачки с луком, мелко нарезанную петрушку и раскрошенный сыр фета (или брынзу). Все тщательно размешайте, чтобы ингредиенты равномерно распределились.
- Вылейте полученную смесь на противень, застеленный пергаментной бумагой. Распределите равномерно тесто по всей поверхности и посыпьте сверху сладкой паприкой для красивого цвета и аромата.
- Разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте пирог в течение 25 минут или пока он не станет золотисто-коричневым и полностью пропечется.