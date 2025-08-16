Если есть кабачки и сыр: приготовьте пикантный греческий пирог, который разлетается мгновенно

Этот пирог из кабачков удивит всех

Если вам надоели классические блюда из кабачков и хочется чего-то новенького, попробуйте приготовить из них греческий пирог. Он очень простой в приготовлении и подходит для любого приема пищи. А еще его удобно брать с собой на пикник или в качестве перекуса на работу.

Рецептом поделились на сайте "Смачненьке".

Ингредиенты:

Лук – 2 шт.

Кабачки — 1 кг

Орегано (свежая зелень) – 10 г

Соль — ½ ст. л.

Йогурт (без наполнителя) — 250 мл

Яйца – 6 шт.

Мука — 150 г

Разрыхлитель — 10 г

Петрушка – небольшой пучок

Сыр фета (или брынза) — 250 г

Паприка (сладкая) – 1 ч. л.

Этапы приготовления