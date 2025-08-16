Укр

Если есть кабачки и сыр: приготовьте пикантный греческий пирог, который разлетается мгновенно

Наталья Граковская
Дата публикации
Греческий пирог с кабачками
Греческий пирог с кабачками. Фото mis.dp.ua

Этот пирог из кабачков удивит всех

Если вам надоели классические блюда из кабачков и хочется чего-то новенького, попробуйте приготовить из них греческий пирог. Он очень простой в приготовлении и подходит для любого приема пищи. А еще его удобно брать с собой на пикник или в качестве перекуса на работу.

Рецептом поделились на сайте "Смачненьке".

Ингредиенты:

  • Лук – 2 шт.
  • Кабачки — 1 кг
  • Орегано (свежая зелень) – 10 г
  • Соль — ½ ст. л.
  • Йогурт (без наполнителя) — 250 мл
  • Яйца – 6 шт.
  • Мука — 150 г
  • Разрыхлитель — 10 г
  • Петрушка – небольшой пучок
  • Сыр фета (или брынза) — 250 г
  • Паприка (сладкая) – 1 ч. л.

Этапы приготовления

  1. Нарежьте лук тонкими полукольцами. Кабачки порежьте мелкими кубиками. Мелко нашинкуйте свежее орегано.
  2. Разогрейте растительное масло на сковороде. Добавьте нарезанный лук и обжаривайте до золотистого цвета. Затем добавьте кабачки и орегано. Тщательно перемешайте и обжаривайте, пока кабачки не станут мягкими.
  3. В большой миске взбейте йогурт с яйцами до однородной смеси. Постепенно всыпьте просеянную муку, смешанную с разрыхлителем, и замесите густое тесто.
  4. Добавьте в тесто обжаренные кабачки с луком, мелко нарезанную петрушку и раскрошенный сыр фета (или брынзу). Все тщательно размешайте, чтобы ингредиенты равномерно распределились.
  5. Вылейте полученную смесь на противень, застеленный пергаментной бумагой. Распределите равномерно тесто по всей поверхности и посыпьте сверху сладкой паприкой для красивого цвета и аромата.
  6. Разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте пирог в течение 25 минут или пока он не станет золотисто-коричневым и полностью пропечется.
