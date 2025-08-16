Рус

Якщо є кабачки та сир: приготуйте пікантний грецький пиріг, який розлітається миттєво

Наталя Граковська
Грецький пиріг з кабачками
Грецький пиріг з кабачками. Фото mis.dp.ua

Цей пиріг із кабачків здивує всіх

Якщо вам набридли класичні страви з кабачків та хочеться чогось новенького, спробуйте приготувати з них грецький пиріг. Він дуже простий у приготуванні та підходить для будь-якого прийому їжі. А ще його зручно брати з собою на пікнік чи як перекус на роботу.

Рецептом поділились на сайті "Смачненьке".

Інгредієнти:

  • Цибуля — 2 шт.
  • Кабачки — 1 кг
  • Орегано (свіжа зелень) — 10 г
  • Сіль — ½ ст. л.
  • Йогурт (без наповнювача) — 250 мл
  • Яйця — 6 шт.
  • Борошно — 150 г
  • Розпушувач — 10 г
  • Петрушка — невеликий пучок
  • Сир фета (або бринза) — 250 г
  • Паприка (солодка) — 1 ч. л.

Етапи приготування

  1. Наріжте цибулю тонкими півкільцями. Кабачки поріжте дрібними кубиками. Дрібно наріжте свіже орегано.
  2. Розігрійте олію на сковороді. Додайте нарізану цибулю та обсмажуйте до золотистого кольору. Потім додайте кабачки та орегано. Ретельно перемішайте та обсмажуйте, доки кабачки не стануть м'якими.
  3. У великій мисці збийте йогурт з яйцями до однорідної консистенції. Поступово всипте просіяне борошно, змішане з розпушувачем, і замісіть густе тісто.
  4. Додайте до тіста обсмажені кабачки з цибулею, дрібно нарізану петрушку та розкришений сир фета (або бринзу). Все ретельно перемішайте, щоб інгредієнти рівномірно розподілилися.
  5. Вилийте отриману суміш на деко, застелене пергаментним папером. Рівномірно розподіліть тісто по всій поверхні та посипте зверху солодкою паприкою для красивого кольору та аромату.
  6. Розігрійте духовку до 180°C. Випікайте пиріг протягом 25 хвилин, або доки він не стане золотисто-коричневим і повністю пропечеться.
