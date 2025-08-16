Якщо є кабачки та сир: приготуйте пікантний грецький пиріг, який розлітається миттєво
-
-
Читать на русском
Цей пиріг із кабачків здивує всіх
Якщо вам набридли класичні страви з кабачків та хочеться чогось новенького, спробуйте приготувати з них грецький пиріг. Він дуже простий у приготуванні та підходить для будь-якого прийому їжі. А ще його зручно брати з собою на пікнік чи як перекус на роботу.
Рецептом поділились на сайті "Смачненьке".
Інгредієнти:
- Цибуля — 2 шт.
- Кабачки — 1 кг
- Орегано (свіжа зелень) — 10 г
- Сіль — ½ ст. л.
- Йогурт (без наповнювача) — 250 мл
- Яйця — 6 шт.
- Борошно — 150 г
- Розпушувач — 10 г
- Петрушка — невеликий пучок
- Сир фета (або бринза) — 250 г
- Паприка (солодка) — 1 ч. л.
Етапи приготування
- Наріжте цибулю тонкими півкільцями. Кабачки поріжте дрібними кубиками. Дрібно наріжте свіже орегано.
- Розігрійте олію на сковороді. Додайте нарізану цибулю та обсмажуйте до золотистого кольору. Потім додайте кабачки та орегано. Ретельно перемішайте та обсмажуйте, доки кабачки не стануть м'якими.
- У великій мисці збийте йогурт з яйцями до однорідної консистенції. Поступово всипте просіяне борошно, змішане з розпушувачем, і замісіть густе тісто.
- Додайте до тіста обсмажені кабачки з цибулею, дрібно нарізану петрушку та розкришений сир фета (або бринзу). Все ретельно перемішайте, щоб інгредієнти рівномірно розподілилися.
- Вилийте отриману суміш на деко, застелене пергаментним папером. Рівномірно розподіліть тісто по всій поверхні та посипте зверху солодкою паприкою для красивого кольору та аромату.
- Розігрійте духовку до 180°C. Випікайте пиріг протягом 25 хвилин, або доки він не стане золотисто-коричневим і повністю пропечеться.