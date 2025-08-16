Якщо є кабачки та сир: приготуйте пікантний грецький пиріг, який розлітається миттєво

Цей пиріг із кабачків здивує всіх

Якщо вам набридли класичні страви з кабачків та хочеться чогось новенького, спробуйте приготувати з них грецький пиріг. Він дуже простий у приготуванні та підходить для будь-якого прийому їжі. А ще його зручно брати з собою на пікнік чи як перекус на роботу.

Рецептом поділились на сайті "Смачненьке".

Інгредієнти:

Цибуля — 2 шт.

Кабачки — 1 кг

Орегано (свіжа зелень) — 10 г

Сіль — ½ ст. л.

Йогурт (без наповнювача) — 250 мл

Яйця — 6 шт.

Борошно — 150 г

Розпушувач — 10 г

Петрушка — невеликий пучок

Сир фета (або бринза) — 250 г

Паприка (солодка) — 1 ч. л.

Етапи приготування