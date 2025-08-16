Фантастические рулетики из баклажанов с ореховой начинкой: это блюдо будете готовить снова и снова
-
-
Очень аппетитно и невероятно вкусно
Если вы готовили салат из баклажанов с помидорами и ищете, что еще можно приготовить из этих овощей, попробуйте бадриджани. Это блюдо грузинской кухни – рулетики из баклажанов с орехами. Каждый рулетик получается сочным, пикантным и аппетитным. А главное — готовится блюдо совсем просто, так что вы сможете порадовать им и родных за ужином, и гостей.
Рецептом поделилась фудблогерка katlin_stay в Instagram.
Ингредиенты:
- Баклажаны — 2-3 шт;
- Орехи – 150 г;
- Кинза;
- Петрушка;
- Чеснок – 2-3 зубчика;
- Хмели-суннели — 1 ч.л;
- Паприка – 1 ч.л;
- Перец чили – 0,5-1 ч.л;
- Соль;
- Винный уксус – 3 ст.л;
- Вода — 50-100 мл;
- Масло.
Как приготовить рулетики из баклажанов с орехами?
- Нарезаем баклажаны на слайсы толщиной примерно 6 мм. Присыпаем немного солью с обеих сторон и оставляем на 15-20 минут. После, избавляемся от лишней влаги с помощью бумажного полотенца.
- Противень устилаем пергаментом, выкладываем баклажаны и смазываем маслом с обеих сторон. Выпекаем в духовке при температуре 200°С 10-15 минут.
- Пока баклажаны остынут, приготовим начинку. Орехи, кинзу, петрушку, чеснок, специи, винный уксус измельчаем блендером. Добавляем понемногу воду, до образования желаемой консистенции.
- Смазываем баклажаны соусом и закручиваем рулетики.
А если вы планируете отправиться на природу, узнайте, как приготовить рулетики из баклажанов с мясной начинкой на гриле. С ними и шашлык вам будет не нужен.