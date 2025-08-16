Укр

Фантастические рулетики из баклажанов с ореховой начинкой: это блюдо будете готовить снова и снова

Наталья Граковская
Бадриджани – блюдо грузинской кухни
Бадриджани – блюдо грузинской кухни. Фото Freepik

Очень аппетитно и невероятно вкусно

Если вы готовили салат из баклажанов с помидорами и ищете, что еще можно приготовить из этих овощей, попробуйте бадриджани. Это блюдо грузинской кухни – рулетики из баклажанов с орехами. Каждый рулетик получается сочным, пикантным и аппетитным. А главное — готовится блюдо совсем просто, так что вы сможете порадовать им и родных за ужином, и гостей.

Рецептом поделилась фудблогерка katlin_stay в Instagram.

Ингредиенты:

  • Баклажаны — 2-3 шт;
  • Орехи – 150 г;
  • Кинза;
  • Петрушка;
  • Чеснок – 2-3 зубчика;
  • Хмели-суннели — 1 ч.л;
  • Паприка – 1 ч.л;
  • Перец чили – 0,5-1 ч.л;
  • Соль;
  • Винный уксус – 3 ст.л;
  • Вода — 50-100 мл;
  • Масло.

Как приготовить рулетики из баклажанов с орехами?

  1. Нарезаем баклажаны на слайсы толщиной примерно 6 мм. Присыпаем немного солью с обеих сторон и оставляем на 15-20 минут. После, избавляемся от лишней влаги с помощью бумажного полотенца.
  2. Противень устилаем пергаментом, выкладываем баклажаны и смазываем маслом с обеих сторон. Выпекаем в духовке при температуре 200°С 10-15 минут.
  3. Пока баклажаны остынут, приготовим начинку. Орехи, кинзу, петрушку, чеснок, специи, винный уксус измельчаем блендером. Добавляем понемногу воду, до образования желаемой консистенции.
  4. Смазываем баклажаны соусом и закручиваем рулетики.

А если вы планируете отправиться на природу, узнайте, как приготовить рулетики из баклажанов с мясной начинкой на гриле. С ними и шашлык вам будет не нужен.

