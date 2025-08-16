Фантастические рулетики из баклажанов с ореховой начинкой: это блюдо будете готовить снова и снова

Очень аппетитно и невероятно вкусно

Если вы готовили салат из баклажанов с помидорами и ищете, что еще можно приготовить из этих овощей, попробуйте бадриджани. Это блюдо грузинской кухни – рулетики из баклажанов с орехами. Каждый рулетик получается сочным, пикантным и аппетитным. А главное — готовится блюдо совсем просто, так что вы сможете порадовать им и родных за ужином, и гостей.

Рецептом поделилась фудблогерка katlin_stay в Instagram.

Ингредиенты:

Баклажаны — 2-3 шт;

Орехи – 150 г;

Кинза;

Петрушка;

Чеснок – 2-3 зубчика;

Хмели-суннели — 1 ч.л;

Паприка – 1 ч.л;

Перец чили – 0,5-1 ч.л;

Соль;

Винный уксус – 3 ст.л;

Вода — 50-100 мл;

Масло.

Как приготовить рулетики из баклажанов с орехами?

Нарезаем баклажаны на слайсы толщиной примерно 6 мм. Присыпаем немного солью с обеих сторон и оставляем на 15-20 минут. После, избавляемся от лишней влаги с помощью бумажного полотенца. Противень устилаем пергаментом, выкладываем баклажаны и смазываем маслом с обеих сторон. Выпекаем в духовке при температуре 200°С 10-15 минут. Пока баклажаны остынут, приготовим начинку. Орехи, кинзу, петрушку, чеснок, специи, винный уксус измельчаем блендером. Добавляем понемногу воду, до образования желаемой консистенции. Смазываем баклажаны соусом и закручиваем рулетики.

А если вы планируете отправиться на природу, узнайте, как приготовить рулетики из баклажанов с мясной начинкой на гриле. С ними и шашлык вам будет не нужен.