Аромат Франции в каждом кусочке: нежный нормандский тарт с хрустящей корочкой и сочными яблоками (видео)

Яблоко – один из самых популярных фруктов в мире. Его добавляют в выпечку, салаты, десерты, готовят компоты, джемы и, конечно, ароматную шарлотку. Особенно нежным и изящным считается французский яблочный пирог, сочетающий сочные яблоки с песочным тестом и нежным кремом.

Но сегодня мы предлагаем не менее изысканную альтернативу — Нормандский тарт. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_martynovska".

Как приготовить нормандский тарт

Ингредиенты:

песочное тесто – на форму диаметром 24–26 см;

яблоки – 4–5 шт.;

лимонный сок – для сохранения цвета яблок;

яйца – 4 шт.;

сахар – 100 г;

миндалевая пудра – 50 г;

кальвадос или другой фруктовый дистиллят – 50 мл;

сметана – 250 г;

молотая корица – по вкусу;

лепестки миндаля – для декора.

Способ приготовления: