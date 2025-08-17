Аромат Франции в каждом кусочке: нежный нормандский тарт с хрустящей корочкой и сочными яблоками (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Готовить очень просто
Яблоко – один из самых популярных фруктов в мире. Его добавляют в выпечку, салаты, десерты, готовят компоты, джемы и, конечно, ароматную шарлотку. Особенно нежным и изящным считается французский яблочный пирог, сочетающий сочные яблоки с песочным тестом и нежным кремом.
Но сегодня мы предлагаем не менее изысканную альтернативу — Нормандский тарт. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_martynovska".
Как приготовить нормандский тарт
Ингредиенты:
- песочное тесто – на форму диаметром 24–26 см;
- яблоки – 4–5 шт.;
- лимонный сок – для сохранения цвета яблок;
- яйца – 4 шт.;
- сахар – 100 г;
- миндалевая пудра – 50 г;
- кальвадос или другой фруктовый дистиллят – 50 мл;
- сметана – 250 г;
- молотая корица – по вкусу;
- лепестки миндаля – для декора.
Способ приготовления:
- Раскатать песочное тесто толщиной около 5 мм и выложить в форму с бортиками.
- Подготовить яблоки: очистить, разрезать на 8 частей, положить в воду с лимонным соком.
- Выложить яблоки равномерно на основание из теста.
- Смешать венчиком яйца, сахар, миндальную пудру, кальвадос и сметану – это будет заливка.
- Залить яблоки подготовленной массой, посыпать корицей и миндальными лепестками.
- Выпекать в разогретой до 175–180 °C духовке в течение 40 минут до румяной корочки.