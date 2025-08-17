Укр

Аромат Франции в каждом кусочке: нежный нормандский тарт с хрустящей корочкой и сочными яблоками (видео)

Мария Швец
Воздушный, нежный, красивый, праздничный
Воздушный, нежный, красивый, праздничный. Фото instagram.com

Готовить очень просто

Яблоко – один из самых популярных фруктов в мире. Его добавляют в выпечку, салаты, десерты, готовят компоты, джемы и, конечно, ароматную шарлотку. Особенно нежным и изящным считается французский яблочный пирог, сочетающий сочные яблоки с песочным тестом и нежным кремом.

Но сегодня мы предлагаем не менее изысканную альтернативу — Нормандский тарт. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_martynovska".

Как приготовить нормандский тарт

Ингредиенты:

  • песочное тесто – на форму диаметром 24–26 см;
  • яблоки – 4–5 шт.;
  • лимонный сок – для сохранения цвета яблок;
  • яйца – 4 шт.;
  • сахар – 100 г;
  • миндалевая пудра – 50 г;
  • кальвадос или другой фруктовый дистиллят – 50 мл;
  • сметана – 250 г;
  • молотая корица – по вкусу;
  • лепестки миндаля – для декора.

Способ приготовления:

  1. Раскатать песочное тесто толщиной около 5 мм и выложить в форму с бортиками.
  2. Подготовить яблоки: очистить, разрезать на 8 частей, положить в воду с лимонным соком.
  3. Выложить яблоки равномерно на основание из теста.
  4. Смешать венчиком яйца, сахар, миндальную пудру, кальвадос и сметану – это будет заливка.
  5. Залить яблоки подготовленной массой, посыпать корицей и миндальными лепестками.
  6. Выпекать в разогретой до 175–180 °C духовке в течение 40 минут до румяной корочки.
