Аромат Франції в кожному шматочку: ніжний нормандський тарт із хрусткою скоринкою та соковитими яблуками (відео)

Марія Швець
Повітряний, ніжний, красивий, святковий
Повітряний, ніжний, красивий, святковий.

Готувати дуже просто

Яблуко — один із найпопулярніших фруктів у світі. Його додають у випічку, салати, десерти, готують компоти, джеми, і, звісно, ароматну шарлотку. Особливо ніжним і витонченим вважається французький яблучний пиріг, що поєднує соковиті яблука з пісочним тістом і ніжним кремом.

Але сьогодні ми пропонуємо не менш вишукану альтернативу — Нормандський тарт. Це класичний десерт з півночі Франції, який поєднує соковиті яблука з ніжною заливкою на основі вершків і яєць, вкрите тонким тістом. Смак — глибокий, осінній, вершково-фруктовий. Ідеально до чашки чаю або як частування на свято. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_martynovska".

Як приготувати нормандський тарт

Інгредієнти:

  • пісочне тісто – на форму діаметром 24–26 см;
  • яблука – 4–5 шт.;
  • лимонний сік – для збереження кольору яблук;
  • яйця – 4 шт.;
  • цукор – 100 г;
  • мигдалева пудра – 50 г;
  • кальвадос або інший фруктовий дистилят – 50 мл;
  • сметана – 250 г;
  • мелена кориця – за смаком;
  • пелюстки мигдалю – для декору.

Спосіб приготування:

  1. Розкачати пісочне тісто товщиною близько 5 мм і викласти у форму з бортиками.
  2. Підготувати яблука: очистити, розрізати на 8 частин кожне, покласти у воду з лимонним соком.
  3. Викласти яблука рівномірно на основу з тіста.
  4. Змішати вінчиком яйця, цукор, мигдалеву пудру, кальвадос і сметану – це буде заливка.
  5. Залити яблука підготовленою масою, посипати корицею та мигдалевими пелюстками.
  6. Випікати у розігрітій до 175–180 °C духовці протягом 40 хвилин до рум’яної скоринки.
