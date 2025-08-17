Аромат Франції в кожному шматочку: ніжний нормандський тарт із хрусткою скоринкою та соковитими яблуками (відео)

Готувати дуже просто

Яблуко — один із найпопулярніших фруктів у світі. Його додають у випічку, салати, десерти, готують компоти, джеми, і, звісно, ароматну шарлотку. Особливо ніжним і витонченим вважається французький яблучний пиріг, що поєднує соковиті яблука з пісочним тістом і ніжним кремом.

Але сьогодні ми пропонуємо не менш вишукану альтернативу — Нормандський тарт. Це класичний десерт з півночі Франції, який поєднує соковиті яблука з ніжною заливкою на основі вершків і яєць, вкрите тонким тістом. Смак — глибокий, осінній, вершково-фруктовий. Ідеально до чашки чаю або як частування на свято. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_martynovska".

Як приготувати нормандський тарт

Інгредієнти:

пісочне тісто – на форму діаметром 24–26 см;

яблука – 4–5 шт.;

лимонний сік – для збереження кольору яблук;

яйця – 4 шт.;

цукор – 100 г;

мигдалева пудра – 50 г;

кальвадос або інший фруктовий дистилят – 50 мл;

сметана – 250 г;

мелена кориця – за смаком;

пелюстки мигдалю – для декору.

Спосіб приготування: