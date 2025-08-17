Аромат Франції в кожному шматочку: ніжний нормандський тарт із хрусткою скоринкою та соковитими яблуками (відео)
Яблуко — один із найпопулярніших фруктів у світі. Його додають у випічку, салати, десерти, готують компоти, джеми, і, звісно, ароматну шарлотку. Особливо ніжним і витонченим вважається французький яблучний пиріг, що поєднує соковиті яблука з пісочним тістом і ніжним кремом.
Але сьогодні ми пропонуємо не менш вишукану альтернативу — Нормандський тарт. Це класичний десерт з півночі Франції, який поєднує соковиті яблука з ніжною заливкою на основі вершків і яєць, вкрите тонким тістом. Смак — глибокий, осінній, вершково-фруктовий. Ідеально до чашки чаю або як частування на свято. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_martynovska".
Як приготувати нормандський тарт
Інгредієнти:
- пісочне тісто – на форму діаметром 24–26 см;
- яблука – 4–5 шт.;
- лимонний сік – для збереження кольору яблук;
- яйця – 4 шт.;
- цукор – 100 г;
- мигдалева пудра – 50 г;
- кальвадос або інший фруктовий дистилят – 50 мл;
- сметана – 250 г;
- мелена кориця – за смаком;
- пелюстки мигдалю – для декору.
Спосіб приготування:
- Розкачати пісочне тісто товщиною близько 5 мм і викласти у форму з бортиками.
- Підготувати яблука: очистити, розрізати на 8 частин кожне, покласти у воду з лимонним соком.
- Викласти яблука рівномірно на основу з тіста.
- Змішати вінчиком яйця, цукор, мигдалеву пудру, кальвадос і сметану – це буде заливка.
- Залити яблука підготовленою масою, посипати корицею та мигдалевими пелюстками.
- Випікати у розігрітій до 175–180 °C духовці протягом 40 хвилин до рум’яної скоринки.