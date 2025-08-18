Прекрасное сочетание разнообразных вкусов лета: "Рататуй" из баклажанов и кабачков понравится близким (видео)
На праздник или каждый день
Из кабачков можно приготовить множество вкусных блюд – их жарят, запекают, тушат с овощами или мясом. Но сегодня мы предлагаем что-то более яркое, ароматное и вдохновенное французской кухней — рататуй из кабачков и баклажанов.
Это блюдо – настоящий овощной шедевр: запеченные кружочки овощей в томатном соусе не только вкусные, но и выглядят очень аппетитно. Идеально подходит как для лёгкого ужина, так и для праздничного стола. Рецептом с нами поделились им на Instagram-странице " yuliia.senych ".
Как приготовить рататуй с баклажанами и кабачками
Ингредиенты:
- баклажан – 1 шт.
- цуккини – 2 шт.
- спелые помидоры – 3-4 шт.
- болгарский перец – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- морковь – 2-3 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- помидоры для зажарки – 4-5 шт.
- оливковое масло
- соль, перец
- прованские травы (чабрец, орегано, базилик)
Способ приготовления соуса:
1. На оливковом масле обжарить нарезанный лук, морковь.
2. Параллельно запекать перец и добавить его в зажарку и тушить 5 минут.
3. Помидоры обдать кипятком, оставить на 2-4 минуты, обдать холодной водой.
4. Очистить помидоры от кожуры, взбить блендером с чесноком.
5. Влить этот томатный соус в зажарку.
6. Тушить еще 5-10 минут.
7. Готовый соус взбить с зеленью (укроп или петрушка).
Способ приготовления овощей
1. Баклажан, цуккини, помидоры нарезать тоненькими кружочками.
2. В форму выложить соус.
3. Сверху по спирали выложить овощи, чередуя цвета.
4. Сбрызнуть оливковым маслом, посыпать травами и щепоткой соли.
5. Запекать при температуре 180 градусов 60 минут. Чтобы овощи не подгорели, накрыть фольгой первые 40 минут.
6. Можно есть и горячим, и холодным. Можно оставить на время настояться.