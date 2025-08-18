Укр

Прекрасное сочетание разнообразных вкусов лета: "Рататуй" из баклажанов и кабачков понравится близким (видео)

Мария Швец
Очень вкусно, сочно и ярко
Очень вкусно, сочно и ярко. Фото instagram.com

На праздник или каждый день

Из кабачков можно приготовить множество вкусных блюд – их жарят, запекают, тушат с овощами или мясом. Но сегодня мы предлагаем что-то более яркое, ароматное и вдохновенное французской кухней — рататуй из кабачков и баклажанов.

Это блюдо – настоящий овощной шедевр: запеченные кружочки овощей в томатном соусе не только вкусные, но и выглядят очень аппетитно. Идеально подходит как для лёгкого ужина, так и для праздничного стола. Рецептом с нами поделились им на Instagram-странице " yuliia.senych ".

Как приготовить рататуй с баклажанами и кабачками

Ингредиенты:

  • баклажан – 1 шт.
  • цуккини – 2 шт.
  • спелые помидоры – 3-4 шт.
  • болгарский перец – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 2-3 шт.
  • чеснок – 2 зубчика
  • помидоры для зажарки – 4-5 шт.
  • оливковое масло
  • соль, перец
  • прованские травы (чабрец, орегано, базилик)

Способ приготовления соуса:

1. На оливковом масле обжарить нарезанный лук, морковь.

2. Параллельно запекать перец и добавить его в зажарку и тушить 5 минут.

3. Помидоры обдать кипятком, оставить на 2-4 минуты, обдать холодной водой.

4. Очистить помидоры от кожуры, взбить блендером с чесноком.

5. Влить этот томатный соус в зажарку.

6. Тушить еще 5-10 минут.

7. Готовый соус взбить с зеленью (укроп или петрушка).

Способ приготовления овощей

1. Баклажан, цуккини, помидоры нарезать тоненькими кружочками.

2. В форму выложить соус.

3. Сверху по спирали выложить овощи, чередуя цвета.

4. Сбрызнуть оливковым маслом, посыпать травами и щепоткой соли.

5. Запекать при температуре 180 градусов 60 минут. Чтобы овощи не подгорели, накрыть фольгой первые 40 минут.

6. Можно есть и горячим, и холодным. Можно оставить на время настояться.

