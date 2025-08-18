Дополнит и мясо, и бутерброды: рецепт огуречного соуса релиш
-
-
Читати українською
Отличный соус, чтобы сделать блюда еще вкуснее
Огуречный соус релиш — это идеальное дополнение к самым разным блюдам. Он обладает ярким ароматом, насыщенным вкусом и приятной текстурой. Этот универсальный соус отлично сочетается с мясом, рыбой, бургерами, хот-догами и обычными бутербродами, добавляя им пикантности. Преимущество этого соуса в том, что им можно запасаться на всю зиму.
Рецептом поделились на YouTube-канале Nekrasovakitchen.
Ингредиенты:
- Огурцы 2 кг
- Сладкий перец 4 шт.
- Лук 4 шт.
- Соль 2 ст. л.
- Сахар 250 г
- Куркума 1 ч. л. с горкой
- Мягкая горчица 100 г
- Горчица в зернах 130 г
- Уксус 9% 150 мл
- Кукурузный крахмал 2 ст. л.
- Вода 200 мл (для разведения крахмала)
Этапы приготовления
- Мелко нарежьте огурцы кубиками или натрите на крупной терке. Сладкий перец очистите от семян и измельчите аналогично. Очищенный лук также мелко нарежьте.
- Смешайте подготовленные овощи в большой емкости. Добавьте соль, сахар, куркуму, оба вида горчицы и уксус.
- Хорошо перемешайте и оставьте на два часа, периодически помешивая, чтобы овощи выделили сок.
- Переложите овощную смесь в кастрюлю и доведите до кипения на среднем огне. Варите 25–30 минут. Если хотите, чтобы кусочки огурца остались более плотными, сократите время варки до 20 минут.
- Разведите крахмал в воде и тонкой струйкой влейте в кипящий соус, постоянно помешивая. Варите еще 3–4 минуты, пока соус не станет густым.
- Горячий соус разлейте по заранее стерилизованным банкам и плотно закатайте крышками. Дайте остыть при комнатной температуре. Хранить готовый соус следует в темном месте.