Дополнит и мясо, и бутерброды: рецепт огуречного соуса релиш

Наталья Граковская
Вкусный соус на зиму
Отличный соус, чтобы сделать блюда еще вкуснее

Огуречный соус релиш — это идеальное дополнение к самым разным блюдам. Он обладает ярким ароматом, насыщенным вкусом и приятной текстурой. Этот универсальный соус отлично сочетается с мясом, рыбой, бургерами, хот-догами и обычными бутербродами, добавляя им пикантности. Преимущество этого соуса в том, что им можно запасаться на всю зиму.

Рецептом поделились на YouTube-канале Nekrasovakitchen.

Ингредиенты:

  • Огурцы 2 кг
  • Сладкий перец 4 шт.
  • Лук 4 шт.
  • Соль 2 ст. л.
  • Сахар 250 г
  • Куркума 1 ч. л. с горкой
  • Мягкая горчица 100 г
  • Горчица в зернах 130 г
  • Уксус 9% 150 мл
  • Кукурузный крахмал 2 ст. л.
  • Вода 200 мл (для разведения крахмала)

Этапы приготовления

  1. Мелко нарежьте огурцы кубиками или натрите на крупной терке. Сладкий перец очистите от семян и измельчите аналогично. Очищенный лук также мелко нарежьте.
  2. Смешайте подготовленные овощи в большой емкости. Добавьте соль, сахар, куркуму, оба вида горчицы и уксус.
  3. Хорошо перемешайте и оставьте на два часа, периодически помешивая, чтобы овощи выделили сок.
  4. Переложите овощную смесь в кастрюлю и доведите до кипения на среднем огне. Варите 25–30 минут. Если хотите, чтобы кусочки огурца остались более плотными, сократите время варки до 20 минут.
  5. Разведите крахмал в воде и тонкой струйкой влейте в кипящий соус, постоянно помешивая. Варите еще 3–4 минуты, пока соус не станет густым.
  6. Горячий соус разлейте по заранее стерилизованным банкам и плотно закатайте крышками. Дайте остыть при комнатной температуре. Хранить готовый соус следует в темном месте.
