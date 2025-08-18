Дополнит и мясо, и бутерброды: рецепт огуречного соуса релиш

Отличный соус, чтобы сделать блюда еще вкуснее

Огуречный соус релиш — это идеальное дополнение к самым разным блюдам. Он обладает ярким ароматом, насыщенным вкусом и приятной текстурой. Этот универсальный соус отлично сочетается с мясом, рыбой, бургерами, хот-догами и обычными бутербродами, добавляя им пикантности. Преимущество этого соуса в том, что им можно запасаться на всю зиму.

Рецептом поделились на YouTube-канале Nekrasovakitchen.

Ингредиенты:

Огурцы 2 кг

Сладкий перец 4 шт.

Лук 4 шт.

Соль 2 ст. л.

Сахар 250 г

Куркума 1 ч. л. с горкой

Мягкая горчица 100 г

Горчица в зернах 130 г

Уксус 9% 150 мл

Кукурузный крахмал 2 ст. л.

Вода 200 мл (для разведения крахмала)

Этапы приготовления