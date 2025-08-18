Доповнить і м’ясо, і бутерброди: рецепт огіркового соусу реліш

Відмінний соус, щоб зробити страви ще смачнішими

Огірковий соус реліш — це ідеальне доповнення до найрізноманітніших страв. Він має яскравий аромат, насичений смак і приємну текстуру. Цей універсальний соус чудово поєднується з м'ясом, рибою, бургерами, хот-догами та звичайними бутербродами, додаючи їм пікантності. Перевага цього соусу в тому, що ним можна запасатися на всю зиму.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі Nekrasovakitchen.

Інгредієнти:

Огірки 2 кг

Солодкий перець 4 шт.

Цибуля 4 шт.

Сіль 2 ст. л.

Цукор 250 г

Куркума 1 ч. л. з гіркою

М’яка гірчиця 100 г

Гірчиця у зернах 130 г

Оцет 9% 150 мл

Кукурудзяний крохмаль 2 ст. л.

Вода 200 мл (для розведення крохмалю)

Етапи приготування