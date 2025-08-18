Доповнить і м’ясо, і бутерброди: рецепт огіркового соусу реліш
Відмінний соус, щоб зробити страви ще смачнішими
Огірковий соус реліш — це ідеальне доповнення до найрізноманітніших страв. Він має яскравий аромат, насичений смак і приємну текстуру. Цей універсальний соус чудово поєднується з м'ясом, рибою, бургерами, хот-догами та звичайними бутербродами, додаючи їм пікантності. Перевага цього соусу в тому, що ним можна запасатися на всю зиму.
Рецептом поділилися на YouTube-каналі Nekrasovakitchen.
Інгредієнти:
- Огірки 2 кг
- Солодкий перець 4 шт.
- Цибуля 4 шт.
- Сіль 2 ст. л.
- Цукор 250 г
- Куркума 1 ч. л. з гіркою
- М’яка гірчиця 100 г
- Гірчиця у зернах 130 г
- Оцет 9% 150 мл
- Кукурудзяний крохмаль 2 ст. л.
- Вода 200 мл (для розведення крохмалю)
Етапи приготування
- Дрібно наріжте огірки кубиками або натріть на великій тертці. Солодкий перець очистіть від насіння і подрібніть аналогічно. Очищену цибулю також дрібно наріжте.
- Змішайте підготовлені овочі у великій ємності. Додайте сіль, цукор, куркуму, обидва види гірчиці та оцет.
- Добре перемішайте і залиште на дві години, періодично помішуючи, щоб овочі виділили сік.
- Перекладіть овочеву суміш у каструлю та доведіть до кипіння на середньому вогні. Варіть 25-30 хвилин. Якщо хочете, щоб шматочки огірка залишилися щільнішими, скоротить час варіння до 20 хвилин.
- Розведіть крохмаль у воді й тонкою цівкою влийте в киплячий соус, постійно помішуючи. Варіть ще 3–4 хвилини, поки соус не стане густим.
- Гарячий соус розлийте по заздалегідь стерилізованим банкам і закатайте щільно кришками. Дайте охолонути за кімнатної температури. Зберігати готовий соус слід у темному місці.