Доповнить і м’ясо, і бутерброди: рецепт огіркового соусу реліш

Наталя Граковська
Смачний соус на зиму
Смачний соус на зиму. Фото Freepik

Відмінний соус, щоб зробити страви ще смачнішими

Огірковий соус реліш — це ідеальне доповнення до найрізноманітніших страв. Він має яскравий аромат, насичений смак і приємну текстуру. Цей універсальний соус чудово поєднується з м'ясом, рибою, бургерами, хот-догами та звичайними бутербродами, додаючи їм пікантності. Перевага цього соусу в тому, що ним можна запасатися на всю зиму.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі Nekrasovakitchen.

Інгредієнти:

  • Огірки 2 кг
  • Солодкий перець 4 шт.
  • Цибуля 4 шт.
  • Сіль 2 ст. л.
  • Цукор 250 г
  • Куркума 1 ч. л. з гіркою
  • М’яка гірчиця 100 г
  • Гірчиця у зернах 130 г
  • Оцет 9% 150 мл
  • Кукурудзяний крохмаль 2 ст. л.
  • Вода 200 мл (для розведення крохмалю)

Етапи приготування

  1. Дрібно наріжте огірки кубиками або натріть на великій тертці. Солодкий перець очистіть від насіння і подрібніть аналогічно. Очищену цибулю також дрібно наріжте.
  2. Змішайте підготовлені овочі у великій ємності. Додайте сіль, цукор, куркуму, обидва види гірчиці та оцет.
  3. Добре перемішайте і залиште на дві години, періодично помішуючи, щоб овочі виділили сік.
  4. Перекладіть овочеву суміш у каструлю та доведіть до кипіння на середньому вогні. Варіть 25-30 хвилин. Якщо хочете, щоб шматочки огірка залишилися щільнішими, скоротить час варіння до 20 хвилин.
  5. Розведіть крохмаль у воді й тонкою цівкою влийте в киплячий соус, постійно помішуючи. Варіть ще 3–4 хвилини, поки соус не стане густим.
  6. Гарячий соус розлийте по заздалегідь стерилізованим банкам і закатайте щільно кришками. Дайте охолонути за кімнатної температури. Зберігати готовий соус слід у темному місці.
