Вкусная закуска из баклажанов с соевым соусом: всего 15 минут – и фантастический ужин готов

Это блюдо заменит мясо

Мы делились с вами рецептом простой, но очень вкусной закуски из баклажанов на зиму, а теперь расскажем, как вкусно пожарить баклажаны на обед или ужин. По этому рецепту готовятся они быстро и без лишних хлопот. Блюдо получается пикантным и очень аппетитным.

Рецептом разделились на Tik-Tok-странице tak.smachno.tyt.

Ингредиенты:

2 средних баклажана

1 ложка крахмала (с горкой)

масло для жарки

5-8 зубчиков чеснока

1 ст.л. сахара

1 ст.л. масла

6 ст.л. соевого соуса

1 ст.л. воды

кунжут для украшения

0,5 ст.л. соли

Этапы приготовления

Баклажаны нарезать большими кусками, добавить соль, залить все холодной водой и оставить на 15-20 минут. После этого воду хорошо отжать руками и обвалять баклажаны в крахмале. Обжарить баклажаны с крахмалом на большом огне на растительном масле до полуготовности. Соединить все для соуса, добавить к обжаренным баклажанам и тушить на маленьком огне 3-7 минут. Когда соус и баклажаны карамелизуются, блюдо будет готово.

Готовое блюдо по желанию можно посыпать кунжутом.