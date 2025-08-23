Укр

Вкусная закуска из баклажанов с соевым соусом: всего 15 минут – и фантастический ужин готов

Наталья Граковская
Читати українською
Интересный рецепт с баклажанами
Интересный рецепт с баклажанами

Это блюдо заменит мясо

Мы делились с вами рецептом простой, но очень вкусной закуски из баклажанов на зиму, а теперь расскажем, как вкусно пожарить баклажаны на обед или ужин. По этому рецепту готовятся они быстро и без лишних хлопот. Блюдо получается пикантным и очень аппетитным.

Рецептом разделились на Tik-Tok-странице tak.smachno.tyt.

Ингредиенты:

  • 2 средних баклажана
  • 1 ложка крахмала (с горкой)
  • масло для жарки
  • 5-8 зубчиков чеснока
  • 1 ст.л. сахара
  • 1 ст.л. масла
  • 6 ст.л. соевого соуса
  • 1 ст.л. воды
  • кунжут для украшения
  • 0,5 ст.л. соли

Этапы приготовления

  1. Баклажаны нарезать большими кусками, добавить соль, залить все холодной водой и оставить на 15-20 минут. После этого воду хорошо отжать руками и обвалять баклажаны в крахмале.
  2. Обжарить баклажаны с крахмалом на большом огне на растительном масле до полуготовности.
  3. Соединить все для соуса, добавить к обжаренным баклажанам и тушить на маленьком огне 3-7 минут. Когда соус и баклажаны карамелизуются, блюдо будет готово.

Готовое блюдо по желанию можно посыпать кунжутом.

