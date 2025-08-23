Вкусная закуска из баклажанов с соевым соусом: всего 15 минут – и фантастический ужин готов
-
-
Читати українською
Это блюдо заменит мясо
Мы делились с вами рецептом простой, но очень вкусной закуски из баклажанов на зиму, а теперь расскажем, как вкусно пожарить баклажаны на обед или ужин. По этому рецепту готовятся они быстро и без лишних хлопот. Блюдо получается пикантным и очень аппетитным.
Рецептом разделились на Tik-Tok-странице tak.smachno.tyt.
Ингредиенты:
- 2 средних баклажана
- 1 ложка крахмала (с горкой)
- масло для жарки
- 5-8 зубчиков чеснока
- 1 ст.л. сахара
- 1 ст.л. масла
- 6 ст.л. соевого соуса
- 1 ст.л. воды
- кунжут для украшения
- 0,5 ст.л. соли
Этапы приготовления
- Баклажаны нарезать большими кусками, добавить соль, залить все холодной водой и оставить на 15-20 минут. После этого воду хорошо отжать руками и обвалять баклажаны в крахмале.
- Обжарить баклажаны с крахмалом на большом огне на растительном масле до полуготовности.
- Соединить все для соуса, добавить к обжаренным баклажанам и тушить на маленьком огне 3-7 минут. Когда соус и баклажаны карамелизуются, блюдо будет готово.
Готовое блюдо по желанию можно посыпать кунжутом.