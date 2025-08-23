Смачна закуска з баклажанів з соєвим соусом: всього 15 хвилин — і фантастична вечеря готова

Ця страва замінить м'ясо

Ми ділились з вами рецептом простої, але дуже смачної закуски з баклажанів на зиму, а тепер розповімо, як смачно посмажити баклажани на обід чи вечерю. За цим рецептом готуються вони швидко й без зайвих клопотів. Страва виходить пікантною та дуже апетитною.

Рецептом поділились на Tik-Tok-сторінці tak.smachno.tyt.

Інгредієнти:

2 середніх баклажани

1 ложка крохмалю (з гіркою)

олія для смаження

5-8 зубчиків часнику

1 ст.л. цукру

1 ст.л. олії

6 ст.л. соєвого соусу

1 ст.л. води

кунжут для прикраси

0,5 ст.л. солі

Етапи приготування

Баклажани нарізати великими шматками, додати сіль та залити дуже холодною водою і залишити на 15-20 хвилин. Тоді воду добре віджати руками та обваляти баклажани у крохмалі. Обсмажити баклажани з крохмалем на великому вогні на олії до напівготовності. Зʼєднати все для соусу, додати до обсмажених баклажанів та тушкувати на малому вогні 3-7 хвилин. Коли соус і баклажани карамелізуються, страва буде готова.

Готову страву за бажанням можна посипати кунжутом.