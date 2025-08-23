Рус

Смачна закуска з баклажанів з соєвим соусом: всього 15 хвилин — і фантастична вечеря готова

Наталя Граковська
Цікавий рецепт з баклажанами
Цікавий рецепт з баклажанами

Ця страва замінить м'ясо

Ми ділились з вами рецептом простої, але дуже смачної закуски з баклажанів на зиму, а тепер розповімо, як смачно посмажити баклажани на обід чи вечерю. За цим рецептом готуються вони швидко й без зайвих клопотів. Страва виходить пікантною та дуже апетитною.

Рецептом поділились на Tik-Tok-сторінці tak.smachno.tyt.

Інгредієнти:

  • 2 середніх баклажани
  • 1 ложка крохмалю (з гіркою)
  • олія для смаження
  • 5-8 зубчиків часнику
  • 1 ст.л. цукру
  • 1 ст.л. олії
  • 6 ст.л. соєвого соусу
  • 1 ст.л. води
  • кунжут для прикраси
  • 0,5 ст.л. солі

Етапи приготування

  1. Баклажани нарізати великими шматками, додати сіль та залити дуже холодною водою і залишити на 15-20 хвилин. Тоді воду добре віджати руками та обваляти баклажани у крохмалі.
  2. Обсмажити баклажани з крохмалем на великому вогні на олії до напівготовності.
  3. Зʼєднати все для соусу, додати до обсмажених баклажанів та тушкувати на малому вогні 3-7 хвилин. Коли соус і баклажани карамелізуються, страва буде готова.

Готову страву за бажанням можна посипати кунжутом.

