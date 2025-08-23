Смачна закуска з баклажанів з соєвим соусом: всього 15 хвилин — і фантастична вечеря готова
-
-
Ця страва замінить м'ясо
Ми ділились з вами рецептом простої, але дуже смачної закуски з баклажанів на зиму, а тепер розповімо, як смачно посмажити баклажани на обід чи вечерю. За цим рецептом готуються вони швидко й без зайвих клопотів. Страва виходить пікантною та дуже апетитною.
Рецептом поділились на Tik-Tok-сторінці tak.smachno.tyt.
Інгредієнти:
- 2 середніх баклажани
- 1 ложка крохмалю (з гіркою)
- олія для смаження
- 5-8 зубчиків часнику
- 1 ст.л. цукру
- 1 ст.л. олії
- 6 ст.л. соєвого соусу
- 1 ст.л. води
- кунжут для прикраси
- 0,5 ст.л. солі
Етапи приготування
- Баклажани нарізати великими шматками, додати сіль та залити дуже холодною водою і залишити на 15-20 хвилин. Тоді воду добре віджати руками та обваляти баклажани у крохмалі.
- Обсмажити баклажани з крохмалем на великому вогні на олії до напівготовності.
- Зʼєднати все для соусу, додати до обсмажених баклажанів та тушкувати на малому вогні 3-7 хвилин. Коли соус і баклажани карамелізуються, страва буде готова.
Готову страву за бажанням можна посипати кунжутом.