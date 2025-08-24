От этой запеканки из баклажанов просто невозможно оторваться: готовится легко, съедается мгновенно
-
-
Эту запеканку захочется готовить каждый день
Ранее мы делились с вами рецептом нежной запеканки из кабачков, но подобные блюда можно готовить и из баклажанов. Просто обжарьте баклажаны, приготовьте к ним соус и запеките. В итоге у вас получится аппетитная запеканка на ужин или обед.
Рецептом поделились на YouTube-канале AuberginenLiebe.
Ингредиенты:
- 2 баклажана
- 1/2 луковицы
- 2 зубчика чеснока
- 250 г томатов в собственном соку
- 2 яйца
- 30 г пармезана
- Оливковое масло
- Соль
- Черный перец
- Итальянские травы
Этапы приготовления
- Нарежьте баклажаны ломтиками и оставьте настояться в подсоленной воде 15 минут, затем обсушите их бумажным полотенцем.
- На сковороде обжарьте мелко нарезанный лук с добавлением оливкового масла в течение 2 минут. Добавьте измельченный чеснок и жарьте еще 30 секунд.
- Добавьте томаты и готовьте соус на среднем огне примерно 15 минут. Приправьте соус солью, черным перцем и итальянскими травами по вкусу.
- В другой сковороде обжарьте ломтики баклажана на оливковом масле до золотисто-коричневого цвета с обеих сторон.
- В небольшой форме для выпечки (18–20 см) соберите блюдо, чередуя слои: сначала баклажаны, затем томатный соус и тертый пармезан. Повторяйте, пока не закончатся все ингредиенты.
- В отдельной миске взбейте 2 яйца.
- Залейте блюдо яичной смесью и поставьте в разогретую до 180°C духовку. Выпекайте 20 минут.