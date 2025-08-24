Укр

От этой запеканки из баклажанов просто невозможно оторваться: готовится легко, съедается мгновенно

Наталья Граковская
Так баклажаны вы еще не готовили
Так баклажаны вы еще не готовили. Фото Скриншот YouTube

Эту запеканку захочется готовить каждый день

Ранее мы делились с вами рецептом нежной запеканки из кабачков, но подобные блюда можно готовить и из баклажанов. Просто обжарьте баклажаны, приготовьте к ним соус и запеките. В итоге у вас получится аппетитная запеканка на ужин или обед.

Рецептом поделились на YouTube-канале AuberginenLiebe.

Ингредиенты:

  • 2 баклажана
  • 1/2 луковицы
  • 2 зубчика чеснока
  • 250 г томатов в собственном соку
  • 2 яйца
  • 30 г пармезана
  • Оливковое масло
  • Соль
  • Черный перец
  • Итальянские травы

Этапы приготовления

  1. Нарежьте баклажаны ломтиками и оставьте настояться в подсоленной воде 15 минут, затем обсушите их бумажным полотенцем.
  2. На сковороде обжарьте мелко нарезанный лук с добавлением оливкового масла в течение 2 минут. Добавьте измельченный чеснок и жарьте еще 30 секунд.
  3. Добавьте томаты и готовьте соус на среднем огне примерно 15 минут. Приправьте соус солью, черным перцем и итальянскими травами по вкусу.
  4. В другой сковороде обжарьте ломтики баклажана на оливковом масле до золотисто-коричневого цвета с обеих сторон.
  5. В небольшой форме для выпечки (18–20 см) соберите блюдо, чередуя слои: сначала баклажаны, затем томатный соус и тертый пармезан. Повторяйте, пока не закончатся все ингредиенты.
  6. В отдельной миске взбейте 2 яйца.
  7. Залейте блюдо яичной смесью и поставьте в разогретую до 180°C духовку. Выпекайте 20 минут.
