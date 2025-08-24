От этой запеканки из баклажанов просто невозможно оторваться: готовится легко, съедается мгновенно

Эту запеканку захочется готовить каждый день

Ранее мы делились с вами рецептом нежной запеканки из кабачков, но подобные блюда можно готовить и из баклажанов. Просто обжарьте баклажаны, приготовьте к ним соус и запеките. В итоге у вас получится аппетитная запеканка на ужин или обед.

Рецептом поделились на YouTube-канале AuberginenLiebe.

Ингредиенты:

2 баклажана

1/2 луковицы

2 зубчика чеснока

250 г томатов в собственном соку

2 яйца

30 г пармезана

Оливковое масло

Соль

Черный перец

Итальянские травы

Этапы приготовления