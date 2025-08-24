Рус

Від цієї запіканки з баклажанів просто неможливо відірватися: готується легко, з’їдається миттєво

Наталя Граковська
Так баклажани ви ще не готували
Цю запіканку захочеться готувати щодня

Раніше ми ділилися з вами рецептом ніжної запіканки з кабачків, але подібні страви можна готувати й з баклажанів. Просто обсмажте баклажани, приготуйте до них соус і запечіть. У результаті у вас вийде апетитна запіканка на вечерю або обід.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі AuberginenLiebe.

Інгредієнти:

  • 2 баклажани
  • 1/2 цибулини
  • 2 зубчики часнику
  • 250 г томатів у власному соку
  • 2 яйця
  • 30 г пармезану
  • Оливкова олія
  • Сіль
  • Чорний перець
  • Італійські трави

Етапи приготування

  1. Наріжте баклажани скибочками і залиште настоятися в підсоленій воді 15 хвилин, потім обсушіть їх паперовим рушником.
  2. На сковороді обсмажте дрібно нарізану цибулю з додаванням оливкової олії протягом 2 хвилин. Додайте подрібнений часник і смажте ще 30 секунд.
  3. Додайте томати та готуйте соус на середньому вогні приблизно 15 хвилин. Приправте соус сіллю, чорним перцем і італійськими травами до свого смаку.
  4. В іншій сковороді обсмажте скибочки баклажанів на оливковій олії до золотисто-коричневого кольору з обох боків.
  5. У невеликій формі для запікання (18–20 см) зберіть страву, чергуючи шари: спочатку баклажани, потім томатний соус і тертий пармезан. Повторюйте, доки не закінчаться всі інгредієнти.
  6. В окремій мисці збийте 2 яйця.
  7. Залийте страву яєчною сумішшю та поставте в розігріту до 180°C духовку. Випікайте 20 хвилин.
