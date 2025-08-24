Від цієї запіканки з баклажанів просто неможливо відірватися: готується легко, з’їдається миттєво
Цю запіканку захочеться готувати щодня
Раніше ми ділилися з вами рецептом ніжної запіканки з кабачків, але подібні страви можна готувати й з баклажанів. Просто обсмажте баклажани, приготуйте до них соус і запечіть. У результаті у вас вийде апетитна запіканка на вечерю або обід.
Рецептом поділилися на YouTube-каналі AuberginenLiebe.
Інгредієнти:
- 2 баклажани
- 1/2 цибулини
- 2 зубчики часнику
- 250 г томатів у власному соку
- 2 яйця
- 30 г пармезану
- Оливкова олія
- Сіль
- Чорний перець
- Італійські трави
Етапи приготування
- Наріжте баклажани скибочками і залиште настоятися в підсоленій воді 15 хвилин, потім обсушіть їх паперовим рушником.
- На сковороді обсмажте дрібно нарізану цибулю з додаванням оливкової олії протягом 2 хвилин. Додайте подрібнений часник і смажте ще 30 секунд.
- Додайте томати та готуйте соус на середньому вогні приблизно 15 хвилин. Приправте соус сіллю, чорним перцем і італійськими травами до свого смаку.
- В іншій сковороді обсмажте скибочки баклажанів на оливковій олії до золотисто-коричневого кольору з обох боків.
- У невеликій формі для запікання (18–20 см) зберіть страву, чергуючи шари: спочатку баклажани, потім томатний соус і тертий пармезан. Повторюйте, доки не закінчаться всі інгредієнти.
- В окремій мисці збийте 2 яйця.
- Залийте страву яєчною сумішшю та поставте в розігріту до 180°C духовку. Випікайте 20 хвилин.