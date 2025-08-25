Когда яблоко – главная звезда: удивительная выпечка с творогом и кремом (видео)

Почти торт с нежной начинкой и хрустящим тестом

Яблоко – любимый осенний фрукт, сочетающий в себе свежесть, легкую кислинку и мягкую сладость. Из него готовят сотни десертов: от запеченных яблок до штруделей и тертых пирогов.

Но сегодня мы предлагаем кое-что особенное — многослойный яблочный пирог с творогом, бисквитом, кремом и яблочной массой. Рецепт требует немного времени, но результат стоит каждую минуту – нежный, сочный и праздничный. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "tetiana_bake".

Как приготовить яблочный пирог с творогом

Ингредиенты:

На сырник:

яйца – 4 шт.;

сахар – 200 г;

творог – 1 кг;

сметана – 200 г;

масло – 120 г;

кукурузный крахмал – 80 г;

лимонный сок и цедра – 1 шт.;

На бисквит:

яйца – 4 шт.;

сахар – 150 г;

мука – 250 г;

разрыхлитель – 1,5 ч. л.;

сметана – 200 г;

масло – 100 г;

На яблочную массу:

яблоки очищенные – 2 кг;

лимонное желе – 4 пакета по 70 г;

На крем:

молоко – 600 г;

кукурузный крахмал – 50 г;

сахар – 150 г;

масло – 200 г.

Способ приготовления:

Взбить все ингредиенты для сырника блендером до однородности и выпекать при 170 °С примерно 50 минут. Охладить и поставить в холодильник. Взбить яйца с сахаром, раздельно смешать сухие и жидкие ингредиенты для бисквита. Объединить все порциями, выпечь при 170 °C 40 минут. Охладить и разрезать на два коржа. Натереть яблоки, тушить 15–20 минут, добавить лимонное желе. При необходимости добавить сахар. Остудить. Для крема вскипятить 500 г молока. В отдельной миске смешать оставшееся молоко с крахмалом и сахаром, заварить, охладить, взбить масло и соединить с заварным основанием. Разделить крем на 5 частей. Собрать пирог в следующей последовательности: бисквит – крем – яблочная масса – крем – сырник – крем – яблочная масса – крем – бисквит – крем. Поставить готовый пирог в холодильник на несколько часов, чтобы все слои хорошо пропитались.

Этот пирог – идеальный вариант для праздничного стола или если хочется поразить гостей домашней выпечкой на самом высоком уровне.