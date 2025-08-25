Когда яблоко – главная звезда: удивительная выпечка с творогом и кремом (видео)
Почти торт с нежной начинкой и хрустящим тестом
Яблоко – любимый осенний фрукт, сочетающий в себе свежесть, легкую кислинку и мягкую сладость. Из него готовят сотни десертов: от запеченных яблок до штруделей и тертых пирогов.
Но сегодня мы предлагаем кое-что особенное — многослойный яблочный пирог с творогом, бисквитом, кремом и яблочной массой. Рецепт требует немного времени, но результат стоит каждую минуту – нежный, сочный и праздничный. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "tetiana_bake".
Как приготовить яблочный пирог с творогом
Ингредиенты:
На сырник:
- яйца – 4 шт.;
- сахар – 200 г;
- творог – 1 кг;
- сметана – 200 г;
- масло – 120 г;
- кукурузный крахмал – 80 г;
- лимонный сок и цедра – 1 шт.;
На бисквит:
- яйца – 4 шт.;
- сахар – 150 г;
- мука – 250 г;
- разрыхлитель – 1,5 ч. л.;
- сметана – 200 г;
- масло – 100 г;
На яблочную массу:
- яблоки очищенные – 2 кг;
- лимонное желе – 4 пакета по 70 г;
На крем:
- молоко – 600 г;
- кукурузный крахмал – 50 г;
- сахар – 150 г;
- масло – 200 г.
Способ приготовления:
- Взбить все ингредиенты для сырника блендером до однородности и выпекать при 170 °С примерно 50 минут. Охладить и поставить в холодильник.
- Взбить яйца с сахаром, раздельно смешать сухие и жидкие ингредиенты для бисквита. Объединить все порциями, выпечь при 170 °C 40 минут. Охладить и разрезать на два коржа.
- Натереть яблоки, тушить 15–20 минут, добавить лимонное желе. При необходимости добавить сахар. Остудить.
- Для крема вскипятить 500 г молока. В отдельной миске смешать оставшееся молоко с крахмалом и сахаром, заварить, охладить, взбить масло и соединить с заварным основанием. Разделить крем на 5 частей.
- Собрать пирог в следующей последовательности: бисквит – крем – яблочная масса – крем – сырник – крем – яблочная масса – крем – бисквит – крем.
- Поставить готовый пирог в холодильник на несколько часов, чтобы все слои хорошо пропитались.
Этот пирог – идеальный вариант для праздничного стола или если хочется поразить гостей домашней выпечкой на самом высоком уровне.