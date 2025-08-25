Коли яблуко — головна зірка: дивовижний пляцок із сиром та кремом (відео)

Майже торт, з ніжною начинкою та хрумким тістом

Яблуко — улюблений осінній фрукт, який поєднує в собі свіжість, легку кислинку та м’яку солодкість. З нього готують сотні десертів: від запечених яблук до штруделів і тертих пирогів.

Але сьогодні ми пропонуємо дещо особливе — багатошаровий яблучний пиріг із сирником, бісквітом, кремом і яблучною масою. Рецепт вимагає трохи часу, але результат вартий кожної хвилини — ніжний, соковитий і святковий. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "tetiana_bake".

Як приготувати яблучний пиріг з сиром

Інгредієнти:

На сирник:

яйця – 4 шт.;

цукор – 200 г;

сир – 1 кг;

сметана – 200 г;

масло – 120 г;

кукурудзяний крохмаль – 80 г;

лимонний сік і цедра – 1 шт.;

На бісквіт:

яйця – 4 шт.;

цукор – 150 г;

борошно – 250 г;

порошок до печива – 1,5 ч. л.;

сметана – 200 г;

олія – 100 г;

На яблучну масу:

яблука очищені – 2 кг;

лимонне желе – 4 пакети по 70 г;

На крем:

молоко – 600 г;

кукурудзяний крохмаль – 50 г;

цукор – 150 г;

масло – 200 г.

Спосіб приготування:

Збити всі інгредієнти для сирника блендером до однорідності та випікати при 170 °C приблизно 50 хвилин. Охолодити й поставити в холодильник. Збити яйця з цукром, окремо змішати сухі та рідкі інгредієнти для бісквіта. Об’єднати все порціями, випекти при 170 °C 40 хвилин. Охолодити та розрізати на два коржі. Натерти яблука, тушкувати 15–20 хвилин, додати лимонне желе. За потреби додати цукор. Остудити. Для крему закип’ятити 500 г молока. В окремій мисці змішати решту молока з крохмалем і цукром, заварити, охолодити, збити масло і поєднати з заварною основою. Поділити крем на 5 частин. Зібрати пиріг у такій послідовності: бісквіт – крем – яблучна маса – крем – сирник – крем – яблучна маса – крем – бісквіт – крем. Поставити готовий пиріг у холодильник на кілька годин, щоб усі шари добре просочилися.

Цей пиріг — ідеальний варіант для святкового столу або якщо хочеться вразити гостей домашньою випічкою на найвищому рівні.