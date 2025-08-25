Коли яблуко — головна зірка: дивовижний пляцок із сиром та кремом (відео)
Майже торт, з ніжною начинкою та хрумким тістом
Яблуко — улюблений осінній фрукт, який поєднує в собі свіжість, легку кислинку та м’яку солодкість. З нього готують сотні десертів: від запечених яблук до штруделів і тертих пирогів.
Але сьогодні ми пропонуємо дещо особливе — багатошаровий яблучний пиріг із сирником, бісквітом, кремом і яблучною масою. Рецепт вимагає трохи часу, але результат вартий кожної хвилини — ніжний, соковитий і святковий. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "tetiana_bake".
Як приготувати яблучний пиріг з сиром
Інгредієнти:
На сирник:
- яйця – 4 шт.;
- цукор – 200 г;
- сир – 1 кг;
- сметана – 200 г;
- масло – 120 г;
- кукурудзяний крохмаль – 80 г;
- лимонний сік і цедра – 1 шт.;
На бісквіт:
- яйця – 4 шт.;
- цукор – 150 г;
- борошно – 250 г;
- порошок до печива – 1,5 ч. л.;
- сметана – 200 г;
- олія – 100 г;
На яблучну масу:
- яблука очищені – 2 кг;
- лимонне желе – 4 пакети по 70 г;
На крем:
- молоко – 600 г;
- кукурудзяний крохмаль – 50 г;
- цукор – 150 г;
- масло – 200 г.
Спосіб приготування:
- Збити всі інгредієнти для сирника блендером до однорідності та випікати при 170 °C приблизно 50 хвилин. Охолодити й поставити в холодильник.
- Збити яйця з цукром, окремо змішати сухі та рідкі інгредієнти для бісквіта. Об’єднати все порціями, випекти при 170 °C 40 хвилин. Охолодити та розрізати на два коржі.
- Натерти яблука, тушкувати 15–20 хвилин, додати лимонне желе. За потреби додати цукор. Остудити.
- Для крему закип’ятити 500 г молока. В окремій мисці змішати решту молока з крохмалем і цукром, заварити, охолодити, збити масло і поєднати з заварною основою. Поділити крем на 5 частин.
- Зібрати пиріг у такій послідовності: бісквіт – крем – яблучна маса – крем – сирник – крем – яблучна маса – крем – бісквіт – крем.
- Поставити готовий пиріг у холодильник на кілька годин, щоб усі шари добре просочилися.
Цей пиріг — ідеальний варіант для святкового столу або якщо хочеться вразити гостей домашньою випічкою на найвищому рівні.