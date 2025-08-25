Рус

Коли яблуко — головна зірка: дивовижний пляцок із сиром та кремом (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Тане в роті, дуже смачний та ніжний
Тане в роті, дуже смачний та ніжний. Фото instagram.com

Майже торт, з ніжною начинкою та хрумким тістом

Яблуко — улюблений осінній фрукт, який поєднує в собі свіжість, легку кислинку та м’яку солодкість. З нього готують сотні десертів: від запечених яблук до штруделів і тертих пирогів.

Але сьогодні ми пропонуємо дещо особливе — багатошаровий яблучний пиріг із сирником, бісквітом, кремом і яблучною масою. Рецепт вимагає трохи часу, але результат вартий кожної хвилини — ніжний, соковитий і святковий. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "tetiana_bake".

Як приготувати яблучний пиріг з сиром

Інгредієнти:

На сирник:

  • яйця – 4 шт.;
  • цукор – 200 г;
  • сир – 1 кг;
  • сметана – 200 г;
  • масло – 120 г;
  • кукурудзяний крохмаль – 80 г;
  • лимонний сік і цедра – 1 шт.;

На бісквіт:

  • яйця – 4 шт.;
  • цукор – 150 г;
  • борошно – 250 г;
  • порошок до печива – 1,5 ч. л.;
  • сметана – 200 г;
  • олія – 100 г;

На яблучну масу:

  • яблука очищені – 2 кг;
  • лимонне желе – 4 пакети по 70 г;

На крем:

  • молоко – 600 г;
  • кукурудзяний крохмаль – 50 г;
  • цукор – 150 г;
  • масло – 200 г.

Спосіб приготування:

  1. Збити всі інгредієнти для сирника блендером до однорідності та випікати при 170 °C приблизно 50 хвилин. Охолодити й поставити в холодильник.
  2. Збити яйця з цукром, окремо змішати сухі та рідкі інгредієнти для бісквіта. Об’єднати все порціями, випекти при 170 °C 40 хвилин. Охолодити та розрізати на два коржі.
  3. Натерти яблука, тушкувати 15–20 хвилин, додати лимонне желе. За потреби додати цукор. Остудити.
  4. Для крему закип’ятити 500 г молока. В окремій мисці змішати решту молока з крохмалем і цукром, заварити, охолодити, збити масло і поєднати з заварною основою. Поділити крем на 5 частин.
  5. Зібрати пиріг у такій послідовності: бісквіт – крем – яблучна маса – крем – сирник – крем – яблучна маса – крем – бісквіт – крем.
  6. Поставити готовий пиріг у холодильник на кілька годин, щоб усі шари добре просочилися.

Цей пиріг — ідеальний варіант для святкового столу або якщо хочеться вразити гостей домашньою випічкою на найвищому рівні.

Теги:
#Яблуко #Чізкейк #Готуємо вдома