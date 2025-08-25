Укр

Быстрая закуска к шашлыку: так помидоры вы замаринуете за пять минут (видео)

Мария Швец
Простая, сочная и вкусная
Простая, сочная и вкусная. Фото instagram.com

На будни и праздники

Помидор — это сочный овощ, широко используемый в кулинарии для приготовления салатов, соусов и различных закусок. Особенно популярны малосольные помидоры, которые можно быстро приготовить без лишних хлопот.

Сегодня мы предлагаем простой рецепт быстрых маринованных помидоров, которые станут идеальной закуской к шашлыку – всего за 5 минут. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "recests.world".

Как приготовить быструю закуску к шашлыку

Ингредиенты:

  • помидор — 5 шт. (средних);
  • красный лук – 1 шт.;
  • зеленый лук – по вкусу;
  • укроп – по вкусу;
  • соль – 1 ч.л;
  • прованские травы – 1 ч.л;
  • яблочный уксус — 1,5 ст. л;
  • масло – 2 ст. л;
  • чеснок — 3 зубчика;

Способ приготовления:

  1. Нарезать помидоры на 4-5 частей.
  2. Нарезать красный лук полукольцами.
  3. Мелко порубить зеленый лук и укроп.
  4. Смешайте все ингредиенты для маринада.
  5. Добавить маринад в помидоры, лук и зелень, хорошо перемешать.
  6. По желанию поставить в холодильник на 30 минут для лучшего вкуса.
