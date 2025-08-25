Быстрая закуска к шашлыку: так помидоры вы замаринуете за пять минут (видео)

На будни и праздники

Помидор — это сочный овощ, широко используемый в кулинарии для приготовления салатов, соусов и различных закусок. Особенно популярны малосольные помидоры, которые можно быстро приготовить без лишних хлопот.

Сегодня мы предлагаем простой рецепт быстрых маринованных помидоров, которые станут идеальной закуской к шашлыку – всего за 5 минут. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "recests.world".

Как приготовить быструю закуску к шашлыку

Ингредиенты:

помидор — 5 шт. (средних);

красный лук – 1 шт.;

зеленый лук – по вкусу;

укроп – по вкусу;

соль – 1 ч.л;

прованские травы – 1 ч.л;

яблочный уксус — 1,5 ст. л;

масло – 2 ст. л;

чеснок — 3 зубчика;

Способ приготовления: