Быстрая закуска к шашлыку: так помидоры вы замаринуете за пять минут (видео)
На будни и праздники
Помидор — это сочный овощ, широко используемый в кулинарии для приготовления салатов, соусов и различных закусок. Особенно популярны малосольные помидоры, которые можно быстро приготовить без лишних хлопот.
Сегодня мы предлагаем простой рецепт быстрых маринованных помидоров, которые станут идеальной закуской к шашлыку – всего за 5 минут. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "recests.world".
Как приготовить быструю закуску к шашлыку
Ингредиенты:
- помидор — 5 шт. (средних);
- красный лук – 1 шт.;
- зеленый лук – по вкусу;
- укроп – по вкусу;
- соль – 1 ч.л;
- прованские травы – 1 ч.л;
- яблочный уксус — 1,5 ст. л;
- масло – 2 ст. л;
- чеснок — 3 зубчика;
Способ приготовления:
- Нарезать помидоры на 4-5 частей.
- Нарезать красный лук полукольцами.
- Мелко порубить зеленый лук и укроп.
- Смешайте все ингредиенты для маринада.
- Добавить маринад в помидоры, лук и зелень, хорошо перемешать.
- По желанию поставить в холодильник на 30 минут для лучшего вкуса.