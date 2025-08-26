Эту закуску из запеченных баклажанов и перца будете есть ложками: самый простой рецепт без мороки

Очень просто и очень вкусно

Раньше мы уже делились с вами рецептом баклажанов в кисло-сладком соусе. А теперь предлагаем приготовить еще один простой и в то же время очень вкусный вариант закуски — из запеченных баклажанов и перца. Она идеально подойдет для тех случаев, когда хочется чего-то легкого, ароматного и без лишних хлопот на кухне. Особенно вкусно есть такую закуску со свежим хлебом.

Рецептом этого вкусного блюда поделилась на своей странице в Instagram кулинарная блогерша foodblog_kristi.

Ингредиенты:

баклажаны 1-2 шт;

перец 1-2 шт;

чеснок 3 зубчика;

петрушка;

лимонный сок 1 ст.л;

растительное масло;

соль, перец.

Как приготовить закуску из запеченных овощей