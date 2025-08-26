Эту закуску из запеченных баклажанов и перца будете есть ложками: самый простой рецепт без мороки
-
-
Читати українською
Очень просто и очень вкусно
Раньше мы уже делились с вами рецептом баклажанов в кисло-сладком соусе. А теперь предлагаем приготовить еще один простой и в то же время очень вкусный вариант закуски — из запеченных баклажанов и перца. Она идеально подойдет для тех случаев, когда хочется чего-то легкого, ароматного и без лишних хлопот на кухне. Особенно вкусно есть такую закуску со свежим хлебом.
Рецептом этого вкусного блюда поделилась на своей странице в Instagram кулинарная блогерша foodblog_kristi.
Ингредиенты:
- баклажаны 1-2 шт;
- перец 1-2 шт;
- чеснок 3 зубчика;
- петрушка;
- лимонный сок 1 ст.л;
- растительное масло;
- соль, перец.
Как приготовить закуску из запеченных овощей
- Баклажан разрезать пополам, сделать надрезы. Посолить и оставить на 10 минут, затем промыть, убрать лишнюю влагу бумажным полотенцем.
- Выложить в чашу мультипечи, полить растительным маслом, туда же положить перец. Готовить при 180 градусах 25-30 минут, периодически переворачивать (если запекаете в духовке, то минут 40 при 190 градусах).
- Переложить овощи в тарелку, накрыть пленкой и оставить до охлаждения.
- Снять шкурку с овощей, перец почистить от косточек.
- Измельчить овощи ножом, переложить в тарелку. Добавить петрушку, чеснок, соль, перец, лимонный сок и растительное масло.