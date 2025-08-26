Укр

Эту закуску из запеченных баклажанов и перца будете есть ложками: самый простой рецепт без мороки

Наталья Граковская
Рецепт закуски из баклажанов и перца
Рецепт закуски из баклажанов и перца

Очень просто и очень вкусно

Раньше мы уже делились с вами рецептом баклажанов в кисло-сладком соусе. А теперь предлагаем приготовить еще один простой и в то же время очень вкусный вариант закуски — из запеченных баклажанов и перца. Она идеально подойдет для тех случаев, когда хочется чего-то легкого, ароматного и без лишних хлопот на кухне. Особенно вкусно есть такую закуску со свежим хлебом.

Рецептом этого вкусного блюда поделилась на своей странице в Instagram кулинарная блогерша foodblog_kristi.

Ингредиенты:

  • баклажаны 1-2 шт;
  • перец 1-2 шт;
  • чеснок 3 зубчика;
  • петрушка;
  • лимонный сок 1 ст.л;
  • растительное масло;
  • соль, перец.

Как приготовить закуску из запеченных овощей

  1. Баклажан разрезать пополам, сделать надрезы. Посолить и оставить на 10 минут, затем промыть, убрать лишнюю влагу бумажным полотенцем.
  2. Выложить в чашу мультипечи, полить растительным маслом, туда же положить перец. Готовить при 180 градусах 25-30 минут, периодически переворачивать (если запекаете в духовке, то минут 40 при 190 градусах).
  3. Переложить овощи в тарелку, накрыть пленкой и оставить до охлаждения.
  4. Снять шкурку с овощей, перец почистить от косточек.
  5. Измельчить овощи ножом, переложить в тарелку. Добавить петрушку, чеснок, соль, перец, лимонный сок и растительное масло.
