Готовим салат из зеленых помидоров на зиму: проверенный рецепт

Съедается до последней ложки

Мы уже делились рецептом вкусной икры из зеленых помидоров, а теперь предлагаем еще один прекрасный способ использовать недозрелые плоды томатов – приготовить ароматный салат на зиму. Салат из зеленых помидоров выходит очень вкусным. А зимой он станет отличным дополнением к самым разным блюдам или самостоятельной закуской.

Рецептом на странице в Instagram поделилась блогер mila_kanari.

Ингредиенты:

Зеленые помидоры — 3 кг

Болгарский перец – 1-2 шт;

Лук – 1,5 кг;

Морковь – 1 кг;

Чеснок – 6 зуб.;

Соль – 100 г;

Сахар – 200 г;

Масло — 60 мл;

Уксус — 180 мл

Лавровые листья, черный перец горошком, укроп

Как приготовить салат из зеленых помидоров на зиму.