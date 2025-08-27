Готовим салат из зеленых помидоров на зиму: проверенный рецепт
Съедается до последней ложки
Мы уже делились рецептом вкусной икры из зеленых помидоров, а теперь предлагаем еще один прекрасный способ использовать недозрелые плоды томатов – приготовить ароматный салат на зиму. Салат из зеленых помидоров выходит очень вкусным. А зимой он станет отличным дополнением к самым разным блюдам или самостоятельной закуской.
Рецептом на странице в Instagram поделилась блогер mila_kanari.
Ингредиенты:
- Зеленые помидоры — 3 кг
- Болгарский перец – 1-2 шт;
- Лук – 1,5 кг;
- Морковь – 1 кг;
- Чеснок – 6 зуб.;
- Соль – 100 г;
- Сахар – 200 г;
- Масло — 60 мл;
- Уксус — 180 мл
- Лавровые листья, черный перец горошком, укроп
Как приготовить салат из зеленых помидоров на зиму.
- Простерилизуйте крышки и банки.
- Нарежьте лук полукольцами, перец кубиком, помидоры произвольными кусочками, накрошите укроп и натрите морковь на терке.
- Смешайте овощи в глубокой кастрюле, присыпав солью, оставьте на 30 минут, чтобы помидоры дали сок.
- Поставьте кастрюлю с овощами на огонь, добавьте лавровый лист, черный перец горошком, укроп. Варите 10 минут.
- Затем добавьте сахар, растительное масло, уксус, чеснок и варите еще примерно 20 минут (ориентируйтесь на готовность овощей).
- Готовый салат разложите по баночкам, закройте, переверните банки вверх дном и укройте до полного охлаждения.