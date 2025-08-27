Укр

Готовим салат из зеленых помидоров на зиму: проверенный рецепт

Наталья Граковская
Вкусный и ароматный салат из зеленых помидоров
Вкусный и ароматный салат из зеленых помидоров. Фото Pinterest

Съедается до последней ложки

Мы уже делились рецептом вкусной икры из зеленых помидоров, а теперь предлагаем еще один прекрасный способ использовать недозрелые плоды томатов – приготовить ароматный салат на зиму. Салат из зеленых помидоров выходит очень вкусным. А зимой он станет отличным дополнением к самым разным блюдам или самостоятельной закуской.

Рецептом на странице в Instagram поделилась блогер mila_kanari.

Ингредиенты:

  • Зеленые помидоры — 3 кг
  • Болгарский перец – 1-2 шт;
  • Лук – 1,5 кг;
  • Морковь – 1 кг;
  • Чеснок – 6 зуб.;
  • Соль – 100 г;
  • Сахар – 200 г;
  • Масло — 60 мл;
  • Уксус — 180 мл
  • Лавровые листья, черный перец горошком, укроп

Как приготовить салат из зеленых помидоров на зиму.

  1. Простерилизуйте крышки и банки.
  2. Нарежьте лук полукольцами, перец кубиком, помидоры произвольными кусочками, накрошите укроп и натрите морковь на терке.
  3. Смешайте овощи в глубокой кастрюле, присыпав солью, оставьте на 30 минут, чтобы помидоры дали сок.
  4. Поставьте кастрюлю с овощами на огонь, добавьте лавровый лист, черный перец горошком, укроп. Варите 10 минут.
  5. Затем добавьте сахар, растительное масло, уксус, чеснок и варите еще примерно 20 минут (ориентируйтесь на готовность овощей).
  6. Готовый салат разложите по баночкам, закройте, переверните банки вверх дном и укройте до полного охлаждения.
