Готуємо салат з зелених помідорів на зиму: перевірений рецепт
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
З’їдається до останньої ложки
Ми вже ділилися рецептом смачної ікри з зелених помідорів, а тепер пропонуємо ще один чудовий спосіб використати недозрілі плоди томатів — приготувати ароматний салат на зиму. Салат з зелених помідорів виходить дуже смачним. А взимку він стане чудовим доповненням до найрізноманітніших страв чи самостійною закускою.
Рецептом на сторінці в Instagram поділилась блогерка mila_kanari.
Інгредієнти:
- Зелені помідори — 3 кг
- Болгарський перець — 1-2 шт;
- Цибуля — 1,5 кг;
- Морква — 1 кг;
- Часник — 6 зуб.;
- Сіль — 100 г;
- Цукор — 200 г;
- Олія — 60 мл;
- Оцет — 180 мл
- Лаврове листя, чорний перець горошком, кріп
Як приготувати салат з зелених помідорів на зиму
- Простерилізуйте кришки та банки.
- Наріжте цибулю півкільцями, перець кубиком, помідори довільними шматочками, накришить кріп та натріть моркву на тертці.
- Змішайте у глибокій каструлі овочі, присипавши сіллю, залиште на 30 хвилин, щоб помідори дали сік.
- Поставте каструлю з овочами на вогонь, додайте лавровий лист, чорний перець горошком, кріп. Варіть 10 хвилин.
- Потім додайте цукор, олію, оцет, часник і варіть ще приблизно 20 хвилин (орієнтуйтеся на готовність овочів).
- Готовий салат розкладіть по банках, закрийте, переверніть банки догори дном та вкрийте до повного охолодження.