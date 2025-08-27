Готуємо салат з зелених помідорів на зиму: перевірений рецепт

З’їдається до останньої ложки

Ми вже ділилися рецептом смачної ікри з зелених помідорів, а тепер пропонуємо ще один чудовий спосіб використати недозрілі плоди томатів — приготувати ароматний салат на зиму. Салат з зелених помідорів виходить дуже смачним. А взимку він стане чудовим доповненням до найрізноманітніших страв чи самостійною закускою.

Рецептом на сторінці в Instagram поділилась блогерка mila_kanari.

Інгредієнти:

Зелені помідори — 3 кг

Болгарський перець — 1-2 шт;

Цибуля — 1,5 кг;

Морква — 1 кг;

Часник — 6 зуб.;

Сіль — 100 г;

Цукор — 200 г;

Олія — 60 мл;

Оцет — 180 мл

Лаврове листя, чорний перець горошком, кріп

Як приготувати салат з зелених помідорів на зиму