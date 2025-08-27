Рус

Готуємо салат з зелених помідорів на зиму: перевірений рецепт

Наталя Граковська
Смачний та ароматний салат з зелених помідорів
Смачний та ароматний салат з зелених помідорів

З’їдається до останньої ложки

Ми вже ділилися рецептом смачної ікри з зелених помідорів, а тепер пропонуємо ще один чудовий спосіб використати недозрілі плоди томатів — приготувати ароматний салат на зиму. Салат з зелених помідорів виходить дуже смачним. А взимку він стане чудовим доповненням до найрізноманітніших страв чи самостійною закускою.

Рецептом на сторінці в Instagram поділилась блогерка mila_kanari.

Інгредієнти:

  • Зелені помідори — 3 кг
  • Болгарський перець — 1-2 шт;
  • Цибуля — 1,5 кг;
  • Морква — 1 кг;
  • Часник — 6 зуб.;
  • Сіль — 100 г;
  • Цукор — 200 г;
  • Олія — 60 мл;
  • Оцет — 180 мл
  • Лаврове листя, чорний перець горошком, кріп

Як приготувати салат з зелених помідорів на зиму

  1. Простерилізуйте кришки та банки.
  2. Наріжте цибулю півкільцями, перець кубиком, помідори довільними шматочками, накришить кріп та натріть моркву на тертці.
  3. Змішайте у глибокій каструлі овочі, присипавши сіллю, залиште на 30 хвилин, щоб помідори дали сік.
  4. Поставте каструлю з овочами на вогонь, додайте лавровий лист, чорний перець горошком, кріп. Варіть 10 хвилин.
  5. Потім додайте цукор, олію, оцет, часник і варіть ще приблизно 20 хвилин (орієнтуйтеся на готовність овочів).
  6. Готовий салат розкладіть по банках, закрийте, переверніть банки догори дном та вкрийте до повного охолодження.
