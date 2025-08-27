Хрустящие и с "огоньком": как приготовить фаршированные зеленые помидоры
-
-
Закуска, которая поразит ваших гостей
Если вы любите блюда "с огоньком", тогда этот рецепт должен вам понравиться. Фаршированные зеленые помидоры получаются хрустящими, ароматными и с приятной остротой. Готовить их очень просто, но помните, что из-за большого количества горького перца работать с овощами лучше в перчатках. Так вы убережете руки от раздражения и сможете спокойно наслаждаться процессом приготовления.
Рецептом на странице в Instagram поделилась katya_stepanenkoo.
Ингредиенты:
- 5 кг зеленых помидоров
- 500 г моркови
- 300 г горького перца
- 3 головки чеснока
- Очищенная вода
- 2 ст. л. соли на 1 литр воды
Как приготовить фаршированные зеленые помидоры
- Помидоры моем и разрезаем крест-накрест не до конца, так чтобы можно было начинить и плод не распался.
- Морковь, перец, чеснок перебиваем блендером или перекручиваем через мясорубку.
- Смесью овощей начиняем помидоры.
- Складываем фаршированные помидоры в банку или пластиковое ведро, заливаем рассолом доверху и закрываем.
- Ставим мариноваться в холодное место.