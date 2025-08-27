Укр

Хрустящие и с "огоньком": как приготовить фаршированные зеленые помидоры

Наталья Граковская
Читати українською
Острая закуска из помидоров
Острая закуска из помидоров

Закуска, которая поразит ваших гостей

Если вы любите блюда "с огоньком", тогда этот рецепт должен вам понравиться. Фаршированные зеленые помидоры получаются хрустящими, ароматными и с приятной остротой. Готовить их очень просто, но помните, что из-за большого количества горького перца работать с овощами лучше в перчатках. Так вы убережете руки от раздражения и сможете спокойно наслаждаться процессом приготовления.

Рецептом на странице в Instagram поделилась katya_stepanenkoo.

Ингредиенты:

  • 5 кг зеленых помидоров
  • 500 г моркови
  • 300 г горького перца
  • 3 головки чеснока
  • Очищенная вода
  • 2 ст. л. соли на 1 литр воды

Как приготовить фаршированные зеленые помидоры

  1. Помидоры моем и разрезаем крест-накрест не до конца, так чтобы можно было начинить и плод не распался.
  2. Морковь, перец, чеснок перебиваем блендером или перекручиваем через мясорубку.
  3. Смесью овощей начиняем помидоры.
  4. Складываем фаршированные помидоры в банку или пластиковое ведро, заливаем рассолом доверху и закрываем.
  5. Ставим мариноваться в холодное место.
#Помидоры #Рецепты #Закуска #Зеленые помидоры #Квашенные помидоры