Хрустящие и с "огоньком": как приготовить фаршированные зеленые помидоры

Закуска, которая поразит ваших гостей

Если вы любите блюда "с огоньком", тогда этот рецепт должен вам понравиться. Фаршированные зеленые помидоры получаются хрустящими, ароматными и с приятной остротой. Готовить их очень просто, но помните, что из-за большого количества горького перца работать с овощами лучше в перчатках. Так вы убережете руки от раздражения и сможете спокойно наслаждаться процессом приготовления.

Рецептом на странице в Instagram поделилась katya_stepanenkoo.

Ингредиенты:

5 кг зеленых помидоров

500 г моркови

300 г горького перца

3 головки чеснока

Очищенная вода

2 ст. л. соли на 1 литр воды

Как приготовить фаршированные зеленые помидоры